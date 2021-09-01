Как формировать резерв на оплату отпусков?

Из резерва предстоящих расходов выплачиваются отпускные, деньги за неиспользованные отпуска, а также взносы во внебюджетные фонды с этих сумм. Как создавать, рассчитывать и оформлять резерв?

Создаем резерв

Все компании, за исключением сидящих на УСН, должны создавать резерв. Он включает сумму предстоящих выплат работникам за отчетный период. За отчетные даты можно взять последнее число месяца, квартала или года. Какой промежуток времени лучше выбрать?

Каждый месяц формировать резерв слишком затратно в плане времени и ресурсов, а ежегодный подойдет только тем фирмам, которые сдают исключительно годовую отчетность. Поэтому наиболее удобным и распространенным вариантом на практике остается ежеквартальное формирование резерва. Главное – закрепить подходящую схему в учетной политике компании.

Настроить формирование резерва в 1С просто.

Для этого нужно в разделе «Зарплата и кадры» – «Настройки зарплаты» – «Порядок учета зарплаты» – «Резервы отпусков» отметить пункт «Формировать резерв отпусков». После этого при закрытии отчетного периода вы сможете использовать документ «Начисление оценочных обязательств по отпускам». В меню «Предельная сумма отчислений в год» необходимо установить максимальную сумму начисляемого резерва, в «Ежемесячном проценте отчислений от ФОТ» – процент для расчета ежемесячной суммы, а в поле «Действует с» – дату формирования резерва.

Сколько денег должно быть в резерве?

Каждое предприятие выбирает собственную систему начисления финансового запаса на оплату отпусков и вносит ее в учетную политику. Резерв считают для каждой группы работников отдельно: для тех, кто получает заработную плату на производстве, с продажи товаров и пр. Обычно используют следующие схемы.

По дневному заработку сотрудника. В этом случае рассчитывается количество неиспользованных отпускных дней, средний ежедневный заработок работника, сумма отпускных вместе с отчислениями во внебюджетные фонды для каждого сотрудника на отчетную дату, а затем – общая сумма этих отпускных.

По дневному заработку всех работников группы. Расчеты производятся по вышеуказанной схеме, но для всей группы сотрудников.

По нормативу предыдущего года. Для этого необходимо сумму расходов на отпуска, компенсации за неиспользованные отпуска и выплаты в фонды разделить на сумму расходов на зарплату за предыдущий год. Этот норматив будет постоянной величиной. К отчетной дате необходимо будет рассчитывать резерв по такой формуле: сумму зарплаты группы сотрудников вместе с суммой страховых взносов умножать на данный норматив.