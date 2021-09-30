Больше так не делайте: ошибки в учете доходов на УСН

Учет доходов — одно из главных уязвимых мест учета на упрощенной системе налогообложения. Часто компании вносят в отчетность прибыль, которой там быть не должно, а о той, которая обязательно должна отражаться в отчетах, забывают. В этой статье мы расскажем, какие доходы на УСН часто упускаются из виду.
Какие доходы учитывать на УСН
- Взаимозачет долга при оплате товаров — учитывается как прибыль от реализации.
- Расчет с кредитором в натуральной форме: товарами, материалами и ОС — проводится как выручка от реализации имущества. Если ставка на УСН составляет 15%, плата за коммунальные услуги списывается как материальные расходы.
- Доход при использовании имущества директора, учредителя или партнера с долей до пятидесяти процентов — рассчитывается, исходя из рыночной стоимости аренды аналогичных активов и ежеквартально учитывается как доход от безвозмездного использования.
- Списанная с баланса кредиторская задолженность, кроме списания незакрытых авансов.
- Возмещение ущерба от страховых и транспортных фирм.
- Компенсации за судебные затраты.
- Прибыль от реализации, доля в которой удержана в качестве вознаграждения посредникам.
Какие доходы не брать в расчет на УСН
- НДС от покупателей.
- Суммы от экономии при получении беспроцентных займов.
- Ошибочно перечисленные банком средства.
- Возврат переплаты или аванса продавцом.
- Безвозмездно переданное учредителем имущество с долей более пятидесяти процентов, если за год эти ресурсы не были переданы предприятием кому-либо еще.
- Обеспечительные платежи за аренду, если они будут возвращены арендатору, а не удержаны в счет долгов.
- Возмещение расходов от комитента или принципала — как доходы проходят только комиссии и дополнительные выгоды.