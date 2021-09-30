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Больше так не делайте: ошибки в учете доходов на УСН

Для рубрики УСН
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Учет доходов — одно из главных уязвимых мест учета на упрощенной системе налогообложения. Часто компании вносят в отчетность прибыль, которой там быть не должно, а о той, которая обязательно должна отражаться в отчетах, забывают. В этой статье мы расскажем, какие доходы на УСН часто упускаются из виду.

Какие доходы учитывать на УСН

  • Взаимозачет долга при оплате товаров — учитывается как прибыль от реализации.
  • Расчет с кредитором в натуральной форме: товарами, материалами и ОС — проводится как выручка от реализации имущества. Если ставка на УСН составляет 15%, плата за коммунальные услуги списывается как материальные расходы.
  • Доход при использовании имущества директора, учредителя или партнера с долей до пятидесяти процентов — рассчитывается, исходя из рыночной стоимости аренды аналогичных активов и ежеквартально учитывается как доход от безвозмездного использования.
  • Списанная с баланса кредиторская задолженность, кроме списания незакрытых авансов.
  • Возмещение ущерба от страховых и транспортных фирм.
  • Компенсации за судебные затраты.
  • Прибыль от реализации, доля в которой удержана в качестве вознаграждения посредникам.

Какие доходы не брать в расчет на УСН

  • НДС от покупателей.
  • Суммы от экономии при получении беспроцентных займов.
  • Ошибочно перечисленные банком средства.
  • Возврат переплаты или аванса продавцом.
  • Безвозмездно переданное учредителем имущество с долей более пятидесяти процентов, если за год эти ресурсы не были переданы предприятием кому-либо еще.
  • Обеспечительные платежи за аренду, если они будут возвращены арендатору, а не удержаны в счет долгов.
  • Возмещение расходов от комитента или принципала — как доходы проходят только комиссии и дополнительные выгоды.
Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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