Сентябрьский дайджест для бухгалтера

Что изменилось с началом осени для бухгалтера? Об основных нововведениях читайте в нашей статье.

Больничные листы по уходу за детьми

С 1 сентября вступает в силу новое правило начисления выплат по больничным листам по уходу за детьми. Если ребенку нет 8 лет, то находящийся с ним взрослый получает 100% среднего заработка. Не имеют значения стаж работы и где проходит лечение: в домашних или стационарных условиях.

Важное дополнение: на сумму больничной выплаты по-прежнему действует лимит. В 2021 году это около 2400 рублей.

Напомним также, что пособие по уходу за ребенком с этого года выплачивает ФСС. Задача работодателя — передать в фонд документы. Чтобы быстро сформировать реестры для выплаты пособий, бухгалтер может использовать облачную программу 1С: Зарплата и управление персоналом.

Правила оформления больничных листов по уходу за детьми с 8 лет и старше остались прежними. Если ребенок лечится амбулаторно, то размер пособия за первые 10 дней зависит от стажа сотрудника, ухаживающего за больным. С 11 дня сумма составляет половину среднего заработка независимо от выслуги.

Трудовые книжки

С первого дня календарной осени меняются правила ведения трудовых книжек. Выделим основные перемены.

Записи можно вносить чернилами любых цветов, а также с помощью штампов или принтеров.

Запрещается использовать формулировку «уволен по собственному желанию».

Записи в бумажные трудовые книжки дистанционных сотрудников вносятся по их желанию; документы можно выслать заказными письмами с уведомлениями.

Сотрудники больше не заверяют подписями изменения, внесенные в трудовые книжки и личные карточки. При увольнении также не нужно больше расписываться в книге учета движения трудовых и вкладышей в них.

Правила действуют до 1 сентября 2027 года.

Кадровый учет удобно вести в облачной 1С. Подключитесь к 1С: ЗУП в облаке и попробуйте сами — 14 дней бесплатно!

Новые отчеты по прослеживаемым товарам

11 сентября появятся новые формы и порядок заполнения отчетов и уведомлений по прослеживаемости некоторых импортных товаров из списка Правительства. До 10.09 их еще можно заполнять по временным правилам из Письма ФСС. Разница незначительная, но проконтролировать выполнение требований необходимо.

Напоминаем: удобный учет прослеживаемых товаров по регистрационным номерам партий реализован в 1С: Бухгалтерии 8, начиная с версии 3.0.95. Вам также пригодится инструкция по работе с прослеживаемыми товарами в БП 3.0.

Постковидные субсидии для бизнеса

С 1 по 30 сентября московские работодатели могут получить деньги для финансирования расходов по профилактике коронавируса. Выплаты получат представители малого или среднего бизнеса из сферы общественного питания и иных пострадавших отраслей. Суммы субсидий составят 15 тысяч рублей плюс 6500 на каждого сотрудника. Размер материальной помощи для ИП без работников — 21 500 рублей.

Напишите в комментариях, что думаете об изменениях? Готовы к ним?