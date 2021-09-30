Можно ли сдать отчетность в выходной

С введением обязательной электронной отчетности у бухгалтеров появились новые вопросы к налоговикам. Часто к ним обращаются, поскольку не понимают, можно ли сдавать декларации через интернет в нерабочие дни. В какой день документы считаются полученными: в день отправления или на следующий за ним рабочий день?

Временных ограничений для электронной отчетности нет

Специалисты ФНС прокомментировали сдачу электронных деклараций в нерабочие дни. При отправлении форм через интернет ограничения по дням неделям или времени суток не действуют.

Налогоплательщики могут отсылать электронную отчетность в любое удобное время. При использовании ЭДО действует обычное требование — уложиться в отчетный период. В календаре Scloud мы собрали все важные для бухгалтеров даты.

Для электронного документооборота предназначены специальные программы. В них фиксируются даты отправления отчетов и других документов, которые «уходят» адресатам через интернет.

ФНС считает датой представления электронной декларации, или расчета налога, то число, которое фиксируется в подтверждении даты отправки. Это делает оператор ЭДО. Днем получения инспекцией электронной отчетности считается дата, указанная в квитанции о приеме документа. Данная квитанция формируется автоматически.

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Если в электронных отчетах ошибки

Электронные формы для сдачи бухгалтерской отчетности утверждены соответствующими документами ФНС:

приказом № ММВ-7-1/570@ — для всех организаций, кроме реорганизованных и ликвидированных,

письмом № ВД-4-1/24013@ — для реорганизованных и ликвидированных организаций, в том числе тех, которые сдают упрощенную отчетность.

Налоговая отказывает в приеме, если файлы:

представлены в других форматах,

не имеют усиленной цифровой подписи,

отправлены по ошибке в другую инспекцию.

При обнаружении нарушений ФНС отправляет уведомления об отказе в приеме деклараций в течение одного рабочего дня с даты получения их получения.

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