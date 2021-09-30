Обновляем аптечку: новые правила с 1 сентября

С первого сентября 2021 года вступили в силу новые правила, касающиеся состава аптечки первой помощи. Что в ней должно быть, кто должен ее составлять, как правильно хранить аптечку и проводить ее в учете? Об этих и других нюансах рассказываем подробно в статье.

Аптечки в офисах необходимы для оказания первой помощи до прибытия врача. Их также применяют в случаях мелких неопасных травм, не требующих профессионального вмешательства. Обновленный состав аптечек утвержден Приказом Министерства здравоохранения РФ № 1331, который начал действовать с 01.09.2021.

Что и в каком количестве должно быть в аптечке?

Одноразовые нестерильные медицинские маски — 10 штук. Медицинские перчатки (нестерильные смотровые) — 2 пары. Нестерильный и стерильный тканый марлевый бинт 500×10 см — по 4 упаковки. Нестерильный и стерильный тканый марлевый бинт 700×14 см — по 4 упаковки. Стерильные марлевые салфетки размером не меньше 14×16 см — 2 упаковки. Бактерицидный лейкопластырь 4×10 см и 1,9×7,2 см — 2 и 10 упаковок соответственно. Рулонный лейкопластырь размером не менее 500×2 см — 2 упаковки. Ножницы — 1 штука. Кровоостанавливающий жгут — 1 штука. Маска для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» или одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации — 1 штука. Спасательное изотермическое одеяло 210×160 см — 2 штуки. Инструкция по оказанию первой помощи — 1 штука.

Самостоятельно подбирать аналоги для перечисленных средств запрещено!

По новым правилам некоторые позиции исключены из состава аптечки:

индивидуальный перевязочный пакет,

бинты 500×5 и 7 см,

антисептические салфетки,

английские булавки,

блокнот и ручка.

Если срок годности вашей аптечки еще не истек на момент 1-го сентября 2021 года, то ее можно использовать до 31 августа 2025.

Где должна находиться аптечка

По нормам в организации должна быть хотя бы одна аптечка. Особый порядок устанавливают санитарно-эпидемиологические правила в зависимости от вида деятельности и масштабов предприятия. Так, для грузовых ж/д перевозок утверждено положение о хранении аптечек на каждом рабочем месте сортировочных станций.

Аптечки должны размещаться на специальных санитарных пунктах в незапертых шкафчиках. Их помечают белым крестом на зеленом поле и наносят на план эвакуации.

Кто должен следить за аптечкой в офисе

Просроченные или нестерильные средства в составе аптечки должны быть списаны и заменены. Кто этим занимается? Руководитель компании назначает ответственное лицо. Сотрудник обязан:

пройти инструктаж по оказанию первой помощи,

регулярно проверять состав аптечки на наличие просроченных средств, утилизировать их и составлять заявку на пополнение аптечки,

вести журнал: заносить в него все списания, использования и обновления средств аптечки.

Предупреждение: отсутствие аптечки или нарушения правил ее хранения влечет за собой административные наказания. Штрафы доходят до 80 000 рублей.

Как утилизировать просроченные медицинские средства? На этот счет не существует установленных нормативов. Медикаменты можно утилизировать как обычные твердые бытовые отходы.

Как учитывать затраты на аптечку

Средства, потраченные на формирование аптечки, возмещаются за счет налоговых вычетов. В бухгалтерском учете их можно проводить как расходы на обеспечение нормальных условий труда при расчете налога на прибыль. К приобретению аптечки можно также применить налоговый вычет по НДС.

В программе 1С: Бухгалтерия аптечки учитываются на счете 105 01 «Лекарственные препараты и медицинские материалы». Для последующего возмещения за счет Фонда социального страхования они проводятся по Дт 10 Кт 60-1, списываются — по Дт 20 (25, 26), Кт 10.

А кто у вас отвечает за аптечку в фирме? Как вы проводите расходы на ее пополнение и были ли проблемы с налоговыми вычетами? Пишите в комментариях!