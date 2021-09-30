Как правильно учитывать расходы на обновление ПО

Современные компании используют различное программное обеспечение для оптимизации рабочих процессов. Сотрудники, ответственные за работу софта, знают, что для его корректной работы нужны периодические обновления, которые стоят денег. Расходы на оптимизацию нужно отражать в бухучете.

Отчитываемся за софт

Законодательная база предписывает включение информационных услуг в прочие расходы предприятия. При этом обновление программного обеспечения подходит под модернизацию основных активов, поэтому принимается к вычету по налогу на прибыль.

Расходы отражаются в бухгалтерском учете в тот отчетный период, в котором приобретены обновления, если по договору с компанией-правообладателем, предоставляющей информационные услуги, не предусмотрено иное. Правило закреплено в письме Министерства финансов № 03-03-06/1/4386.

Расходы можно списать единовременно, отобразив это в учетной политике предприятия. Но иногда условия сделки с партнерскими фирмами определяют отчетный период как весь срок использования программы. Тогда расходы удобнее учитывать ежемесячно.

В 1С: Бухгалтерии они проводятся по счетам Дебет 26 (44) и Кредит 60, подтверждаются официальным договором с фирмой-партнером и актом приемки-сдачи оказанных услуг.

Обновляем ПО без последствий для предприятия

Платный софт — интеллектуальная собственность. Ее можно получить, купив лицензии, или незаконно. Сразу отметим, что втором случае никто не предоставляет гарантий:

относительно стабильности работы программ,

решения технических вопросов при их возникновении.

Кроме того, при незаконном использовании ПО возможна административная или уголовная ответственность.

Этого более чем достаточно, чтобы покупать ПО или арендовать облачные решения, а также официально проводить все операции с корпоративным софтом. Тем более что сделать это сейчас просто. Например, при желании использовать популярные продукты фирмы «1С» нужно обратиться к партнеру компании, оплатить счет на выбранную конфигурацию и оформить договор на информационное обслуживание.

Для локальных продуктов 1С существует услуга ИТС — договор, по которому пользователям оказывают информационную и техническую поддержку. По условиям контракта специалисты франчайзи устанавливают обновления, подключают сервисы и предоставляют другие услуги.

Облачное решение включает круглосуточную техническую поддержку, а также линию консультаций по работе с продуктом.

Нет уверенности, что решения 1С вам подойдут? Попробуйте облачные программы в Scloud. Сейчас можно подключиться максимально выгодно!