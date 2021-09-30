Изменения в расчетах детских больничных с 1 сентября 2021 года 

С 1 сентября 2021 года изменился порядок расчета больничного пособия по уходу за ребенком. Требования смягчились: больше не важен стаж родителя или другого родственника, который остается сидеть с маленьким пациентом. Не имеет значения и то, где проходит лечение – в больнице или на дому.

Нововведение затрагивает родственников, ухаживающих за детьми до 8 лет. При оформлении больничных листов полагающаяся сумма составляет 100 процентов среднего заработка. Но есть и неприятная новость – по-прежнему действуют лимиты.

Удобный расчет сумм по больничным доступен в 1С: Зарплата и управление персоналом 8. Для этого бухгалтеру надо зайти в раздел «Зарплата» и выбрать пункт «Больничные листы», создать документ и ввести в него данные о нетрудоспособном сотруднике.

Общие правила расчета при болезни ребенка

Сумма выплат по листку нетрудоспособности зависит от стажа работника. Чем меньше он отработал, тем скромнее его средний заработок, который он получает за каждый день болезни или ухода за ребенком. Еще суммы сокращаются в случае длительной болезни.

Пособие и стаж при болезни сотрудника:

8 лет и более – 100%,

от 5 до 8 лет – 80%,

до 5 лет – 60%,

до 6 месяцев – из расчета МРОТ.

При болезни ребенка пособие тоже зависит от стажа. До 1 сентября это касалось всех детей, теперь – только тех, кому исполнилось 8 лет и больше.

Если болеет ребенок возрастом от 8 лет и он лечится в стационаре, то родителям полагается 60, 80 или 100% среднего заработка в зависимости от стажа. При амбулаторном лечении выплата зависит от длительности лечения.

Если медики закрывают больничный в первые 10 дней болезни, то родителю причитается 60, 80 или 100%. Если ребенок болеет дольше 10 дней, то сумма сокращается до 50% среднего заработка. И эта сумма уже никак не зависит от стажа работника.

Лимиты выплат по больничным в 2021 году

Как и раньше, при уходе за ребенком дей ствуют минимальные и максимальные лимиты на суммы выплат. Минимум зависит от текущего МРОТ. Для 2021 года он составляет 12 792 ₽. Максимум – от предельной базы для страховых взносов за 2 предыдущих года.

Лимиты пособий в 2021 году

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Как получить выплаты по детским больничным

Сотруднику нужно привести ребенка к врачу и открыть больничный. Документ закрывается во время выписки. Если это бумажная форма, то ее нужно отнести в бухгалтерию. При оформлении электронного бланка передается только его номер.

Дальше бухгалтер, рассчитывающий зарплаты и пособия, передает данные в ФСС. Фонд начисляет по полученным реквизитам деньги работнику – с 1 января данные выплаты по больничным относятся к прямым.