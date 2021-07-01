Прямые выплаты пособий от ФСС с 2021 года: что изменилось?

С 1 января 2021 года бизнесменов России затронуло масштабное изменение в трудовом законодательстве. С этой даты в стране начала действовать практика прямых выплат. Что это такое, что именно поменялось, как правильно оформлять новую документацию работодателям? Отвечаем на эти и другие распространенные вопросы в связи с изменениями.

Что такое прямые выплаты?

После вступления в силу законодательных изменений большинство выплат работникам платит Фонд социального страхования, а не работодатели, как это было раньше. На последних отныне возлагается роль посредников: они обязаны предоставлять в ФСС документы, в соответствии с которыми назначаются и рассчитываются выплаты.

Важно! С 2021 года перестала действовать зачетная система, при которой из страховых взносов компании вычитались средства по больничным листам работников. С 2021 года работодатель платит взносы полностью, без вычетов.

Какие документы должен предоставить работодатель?

Бухгалтерия подготавливает следующие документы:

заявление на выплату (образцы находятся на сайте ФСС),

справку-расчет,

копии документов на назначение выплат, полученных от работника (листы нетрудоспособности, справки, заявления).

Сроки подачи документов

Документация подается до пятого календарного дня в территориальное отделение ФСС. Если Фонд социального страхования обнаружил недочеты в данных, то он уведомит организацию в течение пяти рабочих дней. На исправление ошибок также дается пятидневный срок.

Если с бумагами все в порядке, то средства будут переведены сотруднику на указанные им реквизиты в течение десяти дней. При отказе в выплате его уведомит соцстрах в двухдневный срок.

Как сделать проще?

Совет: чтобы не допускать ошибок и облегчить процесс обмена документами с ФСС, лучше воспользоваться профессиональными сервисами. В них проще подсчитать размер пособий в соответствии с актуальным значением МРОТ, отправить сведения без посещения региональных отделений, отследить движение документации.

В программе «1С: Бухгалтерия» следует перейти во вкладку «Зарплата и кадры» - «Справочники и настройки» - «Настройки зарплаты» - «Порядок учета зарплаты». Затем надо выбрать нужную организацию, пункт «Порядок учета зарплаты» - «Пилотный проект ФСС», где необходимо ввести дату, в которую расчет выплат начал территориальный соцстрах.

В программе «1С: Зарплата и управление персоналом» – зайти в меню «Настройки» - «Организации» - «Учетная политика и другие настройки» - «Учетная политика». Там необходимо подтвердить пункт о том, что вы зарегистрированы в регионе с прямыми выплатами, а также указать дату, когда выплата была передана в Фонд социального страхования.

В «ЗУП» поддерживаются образцы заявлений. Они формируются в меню «Отчетность, справки» - «Передача в ФСС сведений о пособиях» - «Заявление сотрудника на выплату пособия». Здесь же есть и реестры сведений, которые необходимо заполнить, чтобы далее можно было отправлять документы прямо из 1С. Листы нетрудоспособности заполняются автоматически с серверов Фонда через кнопку «Получить данные из ФСС».

Аналогично можно обмениваться данными с госорганами через 1С-Отчетность. В этой конфигурации они находятся во вкладке «Реестр прямых выплат ФСС». Это также сделает управление финансами намного проще, а сейчас еще и выгоднее, так как пока 1С- Отчетность стоит в два раза дешевле.

Важно! Предприятия с численностью штата от двадцати пяти человек обязаны предоставлять документы исключительно в электронном виде. Специалисты советуют поступать таким же образом и более мелким компаниям.

﻿Электронный документооборот снижает риски ошибок и в разы ускоряет процесс.

Исключение составляют только случаи выплат за производственные травмы - такие документы подаются в бумажном виде.