Напоминаем, как рассчитывать размер МРОТ в 2021 году

В соответствии с Приказом Министерства труда от 28.08.20 № 542н минимальный размер оплаты труда в 2021 году составляет 12 392 рубля. Но в 2021 году чиновники приняли новые нормы определения МРОТ.

Важно знать точный размер минимальной оплаты труда. Цифра фиксирована для определенного года. МРОТ влияет на операции в бухгалтерском учете и налоговом учетах. Исходя из минимального размера оплаты труда, бухгалтеры и сотрудники ведомств рассчитывают зарплату, пособия, штрафы.

Изменения в расчетах МРОТ с 2021 года

С 1 января 2021 года размер минимальной оплаты труда рассчитывается по новым правилам. Раньше его определяли, исходя из суммы прожиточного минимума – стоимости потребительской корзины. Росстат рассчитывал эту сумму из цен на основные продукты питания, непродовольственные товары и услуги. С 2021 года МРОТ считают по медианной зарплате.

Медианная зарплата – это та денежная сумма, которую получает среднестатистический работник в регионе. Если выстроить все зарплаты в регионе в ряд от низкой к высокой, за медианную зарплату принимают ту, которая будет находиться в середине рейтинга.

Сколько составляет МРОТ в 2021 году

МРОТ в 2021 году определяют как 42% от медианной заработной платы. Размер последней составил 30 458 рублей, следовательно, минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021–12 792 рубля. Это больше, чем предыдущее значение на 662 рубля.

Что нужно знать предпринимателям

Размер МРОТ в первую очередь волнует бухгалтеров – по нему рассчитывается заработная плата и пособия для сотрудников. Чтобы не допускать ошибок, удобнее использовать специальные программы для бухгалтерского учета. Например, зарплату удобно рассчитывать в 1С: Бухгалтерии 8.3. Для этого нужно открыть вкладку «Зарплаты и кадры», зайти в пункт «Начисление зарплаты» и нажать «Создать», а дальше – заполнить поля. Расчет и начисление зарплаты также можно проводить в 1С: ЗУП.

Для актуализации данных по МРОТ нужно вручную отредактировать значение в программе или обновить цифры в системе. Уточнить, какой размер МРОТ установлен в вашей версии программы, можно в меню «Информация» - «Справочная информация» - «Размер МРОТ».

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