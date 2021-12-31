Удержания из зарплаты: напоминаем о сентябрьских изменениях

27 сентября 2021 года вступили в силу новые правила по удержанию денег из зарплат сотрудников. Как теперь отражать средства, положенные для уплаты обязательных выплат? Расскажем в статье.
Согласно российскому закону об исполнительном производстве, работодатель имеет право удерживать часть заработной платы и других доходов сотрудника по исполнительному листу. Например, если тот не выплатил кредит и банк обратился в суд. На основании исполнительных документов из суда организация может удерживать не больше 50% дохода сотрудника, кроме нескольких исключений: долгов по алиментам на несовершеннолетних детей, добровольных удержаний по инициативе работника.
Что изменилось в правилах
Если исполнительный лист поступил не от взыскателя, а от судебных приставов, то в течение трех рабочих дней после начисления заработной платы организация обязана перевести деньги Федеральной службе судебных приставов. Ранее эти суммы перечислялись непосредственно взыскателю. Сейчас старое правило действует в случае, если:
- взыскатель сам предоставил в организацию исполнительный лист,
- если размер взысканий не превышает ста тысяч рублей,
- требуются периодические выплаты.
С каких выплат не удерживаются взыскания
Взыскания касаются любых выплат сотрудникам: заработной платы, больничных, отпускных, материальной помощи. Не удерживаются долги со следующих выплат:
- возмещения ущерба, причиненного здоровью,
- детских пособий,
- материнского капитала,
- пенсии по потере кормильца,
- компенсации жертвам техногенных катастроф,
- выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином.
Все виды доходов, с которых не взыскиваются задолженности, перечислены в 101 статье Федерального закона № 229.
Как выплачиваются взыскания
Бухгалтерия удерживает установленные суммы из выплат работнику и переводит на счет взыскателя или ФССП в течение трех дней после начисления дохода до того момента, пока:
- долг не будет выплачен полностью,
- сотрудник не перейдет на работу в другую организацию,
- не получит уведомление об окончании, отмене или прекращении взысканий из ФССП.
Все расходы на перевод и перечисление денег производятся за счет должника.
Во всех случаях бухгалтерия обязана направить в Федеральную службу судебных приставов соответствующее уведомление:
- об окончании перечислений в связи с полной выплатой взысканной суммы,
- о новом месте работы сотрудника,
- о получении постановления от пристава о прекращении, отмене или окончании исполнения.
В уведомлении необходимо указать всю выплаченную сумму.
Как не ошибиться при учете удержаний
Как бухгалтеру упростить учет и не ошибиться в расчетах? Используйте полезные профессиональные наработки. Так, в программе 1С: Зарплата и управление персоналом взыскания учитываются автоматически. Нужно только настроить их в разделе «Настройка» — «Расчет зарплаты» — «Настройка состава начислений и удержаний» — «Удержания» — «Удержания по исполнительным листам». В документе «Исполнительный лист» в меню «Зарплата» — «Удержания» отмечаем сотрудника-должника, реквизиты взыскателя, период удержаний и способ расчета. Например, фиксированную сумму или процент. Теперь при начислении зарплаты взыскания будут рассчитываться и вычитаться автоматически.
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