Удержания из зарплаты: напоминаем о сентябрьских изменениях

27 сентября 2021 года вступили в силу новые правила по удержанию денег из зарплат сотрудников. Как теперь отражать средства, положенные для уплаты обязательных выплат? Расскажем в статье.

Согласно российскому закону об исполнительном производстве, работодатель имеет право удерживать часть заработной платы и других доходов сотрудника по исполнительному листу. Например, если тот не выплатил кредит и банк обратился в суд. На основании исполнительных документов из суда организация может удерживать не больше 50% дохода сотрудника, кроме нескольких исключений: долгов по алиментам на несовершеннолетних детей, добровольных удержаний по инициативе работника.

Что изменилось в правилах

Если исполнительный лист поступил не от взыскателя, а от судебных приставов, то в течение трех рабочих дней после начисления заработной платы организация обязана перевести деньги Федеральной службе судебных приставов. Ранее эти суммы перечислялись непосредственно взыскателю. Сейчас старое правило действует в случае, если:

взыскатель сам предоставил в организацию исполнительный лист, если размер взысканий не превышает ста тысяч рублей, требуются периодические выплаты.

С каких выплат не удерживаются взыскания

Взыскания касаются любых выплат сотрудникам: заработной платы, больничных, отпускных, материальной помощи. Не удерживаются долги со следующих выплат:

возмещения ущерба, причиненного здоровью,

детских пособий,

материнского капитала,

пенсии по потере кормильца,

компенсации жертвам техногенных катастроф,

выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином.

Все виды доходов, с которых не взыскиваются задолженности, перечислены в 101 статье Федерального закона № 229.

Как выплачиваются взыскания

Бухгалтерия удерживает установленные суммы из выплат работнику и переводит на счет взыскателя или ФССП в течение трех дней после начисления дохода до того момента, пока:

долг не будет выплачен полностью, сотрудник не перейдет на работу в другую организацию, не получит уведомление об окончании, отмене или прекращении взысканий из ФССП.

Все расходы на перевод и перечисление денег производятся за счет должника.

Во всех случаях бухгалтерия обязана направить в Федеральную службу судебных приставов соответствующее уведомление:

об окончании перечислений в связи с полной выплатой взысканной суммы,

о новом месте работы сотрудника,

о получении постановления от пристава о прекращении, отмене или окончании исполнения.

В уведомлении необходимо указать всю выплаченную сумму.

Как не ошибиться при учете удержаний

Как бухгалтеру упростить учет и не ошибиться в расчетах? Используйте полезные профессиональные наработки. Так, в программе 1С: Зарплата и управление персоналом взыскания учитываются автоматически. Нужно только настроить их в разделе «Настройка» — «Расчет зарплаты» — «Настройка состава начислений и удержаний» — «Удержания» — «Удержания по исполнительным листам». В документе «Исполнительный лист» в меню «Зарплата» — «Удержания» отмечаем сотрудника-должника, реквизиты взыскателя, период удержаний и способ расчета. Например, фиксированную сумму или процент. Теперь при начислении зарплаты взыскания будут рассчитываться и вычитаться автоматически.