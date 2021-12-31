Кому ждать ФСС в «гости» с проверкой

Постановление Правительства №1969 от 30 ноября 2020 года гласит, что плановые проверки предприятий малого бизнеса в 2021 году под запретом. Но это не значит, что они совсем никому не грозят. Фонд социального страхования разъяснил, кого именно все же проверят с наибольшей вероятностью. Чего ждать, по каким признакам отберут компании для проверки, что будет за нарушения, как их избежать, а также другие важные моменты – в нашей статье.

Немного о проверках. ФСС проверяет организации на нарушения в области страхования сотрудников: соблюдение порядка выплат при страховых случаях (травмах, болезнях, декретных отпусках), корректность расчетов взносов и заполнения больничных листов.

Проверки бывают камеральными, когда в самом Фонде рассматривается сданная компанией отчетность, и выездными, когда работники ФСС вместе с налоговиками посещают проверяемую организацию.

Обычно выездные поездки бывают плановыми, по заранее намеченному органами графику. Но при найденных в ходе камеральной проверки нарушениях или поступивших жалобах компанию могут проверить внепланово.

Стоит ли опасаться проверок

Чтобы из ФСС не пришли с проверкой, нужно правильно рассчитывать страховые взносы и выплаты, сейчас это делают за бухгалтеров специальные программы, и исправно выплачивать деньги сотрудникам. Все просто и понятно на первый взгляд. Но на деле существует несколько нюансов, которые могут привести к нарушениям и штрафам. Они грозят, если:

нарушены сроки сдачи отчетности – до двадцатого апреля, июля, октября и января,

не уплачены вовремя взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным,

отчетность сдана в бумажном виде при среднесписочной численности работников более двадцати пяти человек,

недостает документов,

предприниматель не зарегистрировался в ФСС в течение тридцати дней с момента найма первого сотрудника.

Санкции за нарушения от ФСС в зависимости от тяжести проступка варьируются от штрафа в 1 000 рублей до 300 000 рублей и лишения свободы сроком до одного года. Например, каждый недостающий документ обойдется в 200 рублей, а за нарушение сроков регистрации в Фонде придется заплатить от пяти до десяти тысяч рублей.

Кого обычно проверяет ФСС

Проверить могут любую компанию, но в первую очередь контролируют тех, кто попадает под следующие условия:

применение льгот на уплату страховых взносов,

запрос на крупные суммы для выплаты пособий,

выплаты сотрудникам вне основной базы страховых случаев,

задолженности по уплате взносов,

частые корректировки в отчетной документации.

Кто в зоне риска

В Фонде социального страхования рассказали, кого, несмотря на правительственное постановление, планировали проверить в этом году.

Тех, кто отказался давать пояснения по выявленным несоответствиям в документации. Компании, которые изменили страховые тарифы без изменения вида деятельности по ОКВЭД. Компании, в отчетности которых отражено более двух корректировок в сторону уменьшения облагаемой страховой базы. Изменения должны составить более десяти процентов. Организации, которые многократно снимались с учета в одних региональных ФСС и вставали на учет в других. Компании, у которых Фонд оплаты труда по несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям меньше, чем по временной нетрудоспособности, или вполовину меньше всех остальных взносов. Организации, в которых средняя зарплата ниже, чем средняя заработная плата по отрасли по данным ФСС. Чтобы рассчитать среднюю зарплату на предприятии, нужно сумму фонда оплаты труда из 4-ФСС за отчетный период разделить на среднесписочное число работников и на количество месяцев в данном отчетном периоде.