Как проверить контрагентов

Надежные партнеры в бизнесе — это без преувеличения половина успеха дела. С недобросовестными контрагентами может быть связано множество проблем у компании — от не возвращенных в срок документов до крупных издержек из-за невыполнения обязательств. Обычно проверка репутации будущих партнеров входит в обязанности бухгалтера. Как нужно действовать, чтобы не подвести команду?

Чем грозит контракт с неблагонадежной фирмой

При сотрудничестве с ненадежными контрагентами предприниматель или компания сталкивается с такими рисками.

Денежные потери. Как минимум, можно потерять внесенную предоплату или не получить товары. А это приводит к простою в работе и нарушению обязательств перед покупателями.

Повышенное внимание ФНС. В законодательстве есть такое понятие, как должная осмотрительность — обязанность предпринимателя выбирать контрагентов, опираясь на экономические и юридические критерии. Налоговая может заподозрить фиктивность сделки, если контрагент не работает по адресу регистрации, замечен в налоговой нечистоплотности, судебных разбирательствах.

9 способов проверки

Расскажем, как и где получить достоверные сведения о законности и надежности организации.

В первую очередь проверяем то, что можем получить непосредственно от фирмы-партнера. Это следующие документы: свидетельства о регистрации и о постановке на учет в налоговой, устав, подтверждение назначения руководителя, лицензия на оказание услуг, бухгалтерская отчетность за последний год. Если контрагент работа в сфере, требующей разрешения, то на сайте Роспотребнадзора ищем лицензию на деятельность. На сайте ФНС в проекте «Прозрачный бизнес» смотрим данные из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, проверяем присутствие в Реестре дисквалифицированных лиц. Можно изучить налоговый режим, среднесписочную численность сотрудников, суммы налогов, взносов, доходов и расходов, долгов организации. Такие сведения, позволяют изучить добросовестность фирмы. Еще один важный сервис на сайте налоговой — ГИРБО. Это государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности, в котором отражены данные о финансовом состоянии российских компаний — их имуществе, убытках, задолженностях. Посмотреть список организаций с заблокированными счетами можно на сайте налоговой службы. Выяснить, не находится ли фирма в процесса банкротства, можно с помощью ресурса по поиску сведений о субъектах экономической деятельности. Если у компании есть задолженность, которую передали для взыскания судебным приставам, информацию об этом можно найти на сайте ФССП. В открытой картотеке арбитражных дел можно найти компании по ИНН и ОГРН, увидеть предмет и сумму исков, если они имеются. Данные о том, нет ли у предприятия имущества в залоге, ищем в реестре Федеральной нотариальной палаты.

Полезные программы для проверки

Многие компании используют сервисы проверки бизнес-партнеров. К ним относятся, например, продукты от 1С: СПАРК Риски и Контрагент. В этих программах автоматически загружаются реквизиты из ФНС, ФСС, ПФР, формируются уведомления об изменениях данных, ликвидации, реорганизации, смене руководства, неуплаченных налогах и неоплаченных реализациях.

Как вы проверяете контрагентов? Случались ли ситуации, когда не была проявлена должная осмотрительность, и чем они закончились?