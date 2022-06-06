Что нужно бухгалтеру на удаленке? Тонкий клиент!

Пара слов о тонком клиенте

Тонкий клиент — приложение для доступа к базе в облаке. По сути, это обычная программа, которую вы устанавливаете на свой компьютер.

После установки на рабочем столе появляется ярлык — как у Word и прочего. Включаете интернет, нажимаете на ярлык, вводите логин и пароль и начинаете работать. Откроется привычное меню 1С — разве что нельзя будет скачать базу на компьютер или открыть конфигуратор.

Но это единственные минусы, а вот плюсов гора-а-аздо больше.

Всегда быстрый доступ

Рассчитывает суммы и ищет информацию сервер, на котором находятся ваши базы. Он мощный и обрабатывает все запросы очень быстро. Вашему домашнему компьютеру таким же умным быть вовсе не обязательно — при доступе через тонкий клиент виснуть и тормозить ничего не будет.

Не нужно чистить компьютер

Для начала работы достаточно установить приложение, которое не займет много места. Переносить на него базы или даже удалять личные файлы, чтобы все поместилось, не придется.

Базы вы переносите в облако — там для них всегда хватит места. Резервные копии тоже хранятся в облаке — не придется искать, куда их можно записать.

Скорость интернета не важна

Не переплачивайте за высокоскоростной интернет — для работы с тонким клиентом он не нужен. 1С будет быстро отвечать даже при медленном соединении.

А вот работать без интернета вы не сможете, так что совсем сбежать от цивилизации не удастся.

Привычные программы всегда под рукой

Ярлык тонкого клиента появится на рабочем столе — рядом с ярлыками Word, Excel, мессенджера и других приложений, которыми вы пользуетесь. Эти программы не нужно переносить в облако, поэтому платить за дополнительные лицензии для доступа к ним вы не будете.

С такими тратами часто сталкиваются пользователи облачной 1С, которые работают с ней через RDP (удаленный рабочий стол). Тонкий клиент в этом плане выгоднее.

Есть решения для любой ОС

Тонкий клиент могут установить пользователи Windows, MacOS, Linux. Проще всего первым — они могут сделать это самостоятельно.

Всем остальным рекомендуем обратиться за помощью к IT-специалистам.

Частые вопросы

В каких версиях 1С: Предприятие работает тонкий клиент?

Можно получить доступ почти ко всем конфигурациям, но потребуется обновить их до последней версии:

1С: Бухгалтерия предприятия 2.0 — до 1С: БП 3.0.

1С: Зарплата и управление персоналом 2.5 — до 1С: ЗУП 3.1.

1С: Управление торговлей 10 — до УТ 11.

В чем отличие от работы через Удаленный рабочий стол (RDP)?

RDP – технология Microsoft, которая тоже позволяет получить удаленный доступ к установленной на сервере 1С и другим программам. Но за перенос офисного пакета (Word, Excel и т. д.) в облако придется заплатить дополнительно.

Будут ли работать в тонком клиенте сервисы 1С и торговое оборудование?

Да, сервисы 1С-Отчетность, 1С:Контрагент, 1С-ЭДО и другие будут работать в тонком клиенте, как и подключаемое торговое оборудование.

Остались еще вопросы? Задайте их в комментариях — расскажем все об удаленном доступе к 1С.