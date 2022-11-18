Можно ли из 1С управлять ценами в маркетплейсах?

Обмен 1С с торговыми платформами

Из 1С можно управлять ценами в маркетплейсе и правильно отображать товарные остатки. Однако для этого понадобится интеграция. Причём для каждой онлайн-площадки её делают по-разному.

Если компании нужен обмен данными, следует корректно заполнить базу. Важно правильно настроить 1С под свой бизнес. Без этого условия интеграция, скорее всего, будет неудачной.

Когда вы настроили программу, можно переходить к следующему этапу – выбору способа интеграции. Их два: через модуль обмена и выгрузка вручную через обработку.

Интеграция с помощью модуля

Модуль обмена – это способ, который помогает сделать интеграцию онлайн или по расписанию. Модуль устанавливается в конфигурацию 1С, поэтому менять любые параметры следует именно в ней. Вы можете попросить программистов сделать модуль с нуля или использовать уже готовое решение.

Для интеграции потребуется:

Заполненная база.

Сведения по API – набор методов и правил, которые позволяют программам взаимодействовать между собой. Такую информацию нужно запросить у разработчиков.

Тестовый профиль в онлайн-платформе, если интеграцию делают со стороны клиента. Или полноценная тестовая среда, которую предоставил разработчик. Это значительно упростит работу и сократит время на внедрение.

Доступы к базе 1С и маркетплейсу – с правами администратора.

Подробное описание целей интеграции.

Выгрузка вручную

Необходимо, чтобы маркетплейс предоставлял такую возможность. Он должен уметь загружать и выгружать данные из определённых файлов. Если такая функция есть, нужно:

Запустить в 1С обработку выгрузки, чтобы создать файл. Загрузить этот файл в торговую систему и обновить в ней информацию. Когда потребуется отправить данные из маркетплейса, надо выгрузить файл из онлайн-платформы и занести его в 1С.

Образец файла следует запросить у разработчика маркетплейса. Если когда-нибудь изменится формат файла, понадобится менять под него обработки.

Справочная информация об интеграциях

Предлагаем инструкции для двух популярных маркетплейсов – Яндекс.Маркета и OZON. Вы сможете детальнее узнать, как работают интеграции и каким образом их настраивать.