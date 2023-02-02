Бухгалтерская отчетность

Какие бывают формы бухгалтерской отчетности

Компании ежегодно сдают отчётность в контролирующие органы. Её составляют на основе данных бухгалтерского учёта по установленным формам. В статье объясняем зачем они нужны, описываем, какие бывают их разновидности и советуем сервис, который облегчает заполнение и отправку отчётов.

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Какие бывают формы бухгалтерской отчетности
Иллюстрация: Scloud

Зачем нужны формы бухотчётности и чем они установлены

Чтобы подготовить документы для сдачи бухгалтерской отчётности, требуются формы, которые определены законом. Они имеют стандартизированный вид, что упрощает работу сотрудникам организаций и государственным органам при проверке.

Все формы бухотчётности установлены приказом Министерства финансов от 02.07.2010 № 66н. В нём отмечено, для отражения какой информации применяется каждая их форм. Также есть инструкции по составлению отчётов – они утверждены в ПБУ 4/99.

Основные формы бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский баланс

Это ключевой документ, база для будущей документации и последний этап проводимой компанией деятельности. Форма содержит активы и пассивы, которые показывают, какие средства есть у организации и хватит ли этого, чтобы компенсировать расходы.

Информация по балансу группируется в виде показателей по остаткам на счетах бухгалтерского учёта. Формируя баланс, следует учитывать, что актив равняется пассиву. Если вы соблюдаете это правило, значит учёт в компании вы ведёте верно. С помощью баланса оцениваются показатели в динамике, а также анализируется ликвидность и платёжеспособность организации.

Отчёт о финансовых результатах

Демонстрирует расходы и доходы организации за отчётный период, а также конечный результат – прибыль или убыток. В документе собирается информация по выручке, себестоимости реализации, коммерческим затратам и прочее.

По составленной форме можно изучать, как менялись показатели, а благодаря информации о выручке – оценивать деловую активность организации.

Дополнительные формы бухгалтерской отчётности

Отчёт об изменении капитала

Описывает операции, которые изменили капитал компании. Документ нужно заполнять, лишь если за отчётный период случались подобные операции. К примеру, если выпускались акции или увеличился уставной фонд.

Отчёт о движении денежных средств

В нём отмечается движение финансов в организации, поступления на счёт и их источники. В документе есть три раздела, в которых по отдельности фиксируются движения по текущей, финансовой и инвестиционной деятельности.

Отчёт также позволяет отслеживать изменения показателей по статьям.

Отчёт о целевом использовании средств

Учитывает информацию о том, как используются полученные средства и позволяет понять, насколько правильно это делается. Обычно такой документ необходим некоммерческим организациям. Он сообщает об использовании средств со взносов и других безвозмездных поступлений.

Как быстро и удобно сдавать бухгалтерскую отчётность

Чтобы облегчить жизнь бухгалтерии, советуем использовать сервис 1С:Отчётность.

Он работает через интернет, позволяя сдавать отчёты прямо из программы . Отправлять информацию можно в любые контролирующие органы, а потом получать уведомления о доставке.

Перед отправкой сервис проверяет, правильно ли вы заполнили формы, что минимизирует риск ошибок. У вас также будет доступ ко всем необходимым документам: выпискам, актам сверок и справкам из налоговой.

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