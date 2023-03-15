Лимиты по УСН

Изменения для компаний на УСН в 2023 году

Новый порядок уплаты налогов коснулся не только компаний на ОСНО, но и организаций на УСН: изменились даты уплаты авансовых платежей и сдачи декларации по УСН. Подробнее об изменениях для компаний на УСН читайте в нашей статье.

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Изменения для компаний на УСН в 2023 году
Иллюстрация: Scloud

Новые лимиты дохода для УСН

В 2023 году увеличились лимиты выручки для компаний на УСН. Если превысить лимит по базовой ставке, то бизнес переведут на повышенную ставку. Если превысить лимит по повышенной ставке, то компанию переведут на ОСНО до конца года.

Лимиты в 2023 году:

  • 188,5 млн рублей для базовых ставок 6% и 15%;

  • 251,4 млн рублей для повышенных ставок 8% и 20%.

Лимиты выше действуют для компаний, которые уже используют УСН. Для организаций, которые только собираются перейти на «упрощенку», действует отдельный лимит – доход компании не должен превышать 141,4 млн рублей за последние 9 месяцев.

Новый порядок уплаты налогов

В 2023 году ввели единый налоговый счёт (ЕНС) и единый налоговый платёж. Теперь организации перечисляют налоги и взносы на единый налоговый счёт одним платежным поручением, а не отдельными платёжками, как раньше. После перевода налоговая сама распределит деньги в счёт конкретной обязанности.

Организации на УСН не переводят на ЕНС:

  • страховых взносов на травматизм;

  • НДФЛ за иностранцев, которые работают по патенту;

  • государственной пошлины, на которую суд не выдал исполнительный документ.

Новая отчётность для УСН в 2023 году

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Иллюстрация: Scloud

Чтобы налоговая знала, в счёт какой обязанности распределить деньги на ЕНС, ввели новый отчёт – уведомление об исчисленных суммах налогов, взносов, сборов и других платежей. Без уведомления ФНС распределит средства пропорционально налоговым обязанностям, и у плательщика может образоваться задолженность.

Уведомление подаётся в электронном виде, если в организации работает больше 10 сотрудников, если меньше, то документ можно подать как в электронном, так и в бумажном виде. Форма уведомления утверждена приказом ФНС № ЕД-7-8/178@ от 02.03.2022.

Если сдаёте отчетность в электронном виде, удобнее заполнить документ в 1С:Бухгалтерия в облаке от Scloud – отчёт сформируется автоматически на основе данных из базы.

Новые сроки

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Сдать отчётность в 2023 году нужно не позднее 25 числа, а уплатить налоги – не позднее 28 числа. Исключение: взносы на травматизм, которые уплачиваются каждый месяц до 15 числа за прошлый месяц, и косвенные налоги. Они уплачиваются до 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором импортировали товары.

Декларация по УСН теперь подается не до 31 марта, а до 25 марта. В 2023 году срок сдвинулся на 27 марта из-за выходного дня.

При прекращении применения «упрощёнки» декларация также сдаётся по единому сроку:

  • до 25 числа месяца, следующего за месяцем в котором компания прекратила использовать УСН;

  • до 25 числа месяца следующего за кварталом, в котором компания утратила право применять УСН.

Уведомление об уплате НДФЛ и страховых взносов (кроме взносов на травматизм) сдаётся ежемесячно до 25 числа текущего месяца за прошедший отчётный период.

Уведомление об уплате авансовых платежей по УСН подаётся раз в квартал до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

В 2023 году даты такие:

  • За I квартал – до 25 апреля.

  • За II квартал – до 25 июля.

  • За III квартал – до 25 октября.

  • За IV квартал подавать уведомление не нужно, его заменит декларация по УСН.

Декларация по косвенному НДС при импорте товаров сдаётся до 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором компания импортировала товары. Если ввезли товары в марте, сдать декларацию нужно до 20 апреля

Декларация по НДС для компаний-налоговых агентов по НДС или для организаций, которые выставили счёт-фактуру с выделенным налогом, подаётся по единому сроку – до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. Если в I квартале 2023 года выставляли счета-фактуры с НДС или уплачивали налог за другую организацию, предоставить декларацию нужно до 25 апреля.

Персонифицированная отчётность также изменилась – ввели новую форму ЕФС-1, в которую вошли старые отчёты. Сроки сдачи сведений из новой формы:

  • О трудовой деятельности сотрудника (старая форма СЗВ-ТД) сдаётся по единому сроку, кроме случаев найма и увольнения работника по договору ГПХ или трудовому договору.

  • О стаже (старая форма СЗВ-СТАЖ) – в 2023 году отчитываемся только по запросу от СФР, первый раз сведения о стаже сотрудников за 2023 год сдаются до 25 января 2024 года.

  • О взносах на травматизм (старая форма 4-ФСС) – до 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом в 3, 6, 9 и 12 месяцев.

Аналог СЗВ-М – «Персонифицированные сведения о физлицах» сдаются по отдельной форме каждый месяц по единому сроку.

Новая декларация по УСН в 2023 году

За 2022 год организации отчитываются по старой форме, но по новому сроку – до 27 марта 2023 года (срок сдвинулся из-за выходного дня).

За периоды 2023 года компании нужно будет отчитываться по новой форме, утверждённой приказом ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@.

В форме произошли такие изменения:

  • поменялись штрихкоды;

  • учтён переход на ЕНС;

  • учтены единые сроки уплаты авансовых платежей и единого налога по УСН.

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