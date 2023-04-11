Календарь бухгалтера на апрель 2023 года

Платим налоги и взносы
Срок уплаты
Что платить
Кто платит
14 апреля
Экологический сбор за 2022 год
Компании, которые производят или импортируют товары и самостоятельно не утилизируют отходы от производства и использования этих товаров.
17 апреля
Взносы на травматизм за март 2023 года
Работодатели с сотрудниками по трудовому договору и ГПД. Взносы уплачиваются только с облагаемых выплат.
20 апреля
Косвенный налог при импорте из ЕАЭС за март 2023 года
Компании и ИП, которые импортируют товары из ЕАЭС.
25 апреля
Налог при АУСН за март 2023 года.
Компании и предприниматели на АУСН.
28 апреля
Страховые взносы (кроме взносов на травматизм) за март 2023 года.
Работодатели.
28 апреля
Дополнительные страховые взносы за март 2023 года.
Работодатели, если в штате есть работники, которые имеют право на досрочную пенсию.
28 апреля
НДФЛ, удержанный с 23 марта по 22 апреля 2023 года.
Работодатели.
28 апреля
Авансовые платежи по налогу на прибыль:
– за апрель 2023 года;
За какой срок переводить платёж зависит от того, как часто организация переводит платежи:
– каждый квартал – за I квартал.
28 апреля
1/3 от суммы НДС за I квартал 2023 года.
Плательщики НДС, налоговые агенты по НДС.
28 апреля
Авансовый платёж по транспортному, земельному, имущественному налогам за I квартал 2023 года.
Компании, владеющие транспортном, земельным участком и недвижимостью соответственно. Авансовые платежи уплачиваются, только если в субъекте законодательно утверждена их уплата.
28 апреля
Торговый сбор за I квартал 2023 года.
Компании и предприниматели, торгующие в Москве.
28 апреля
Водный налог за I квартал 2023 года.
Пользователи водных объектов.
28 апреля
НДПИ за март 2023 года.
Пользователи недр.
28 апреля
Единый налог при УСН за 2022 год
ИП на УСН
28 апреля
Авансовый платёж по единому налогу при УСН за I квартал 2023 года.
Компании и предприниматели на УСН.
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Сдаём отчётность
Срок сдачи
Что сдавать
Кто сдает
14 апреля
Расчёт суммы экологического сбора за 2022 год
Компании, которые производят или импортируют товары и самостоятельно не утилизируют отходы от производства и использования этих товаров.
20 апреля
Декларация по косвенным налогам за март 2023 года.
Компании и ИП, которые импортируют товары из ЕАЭС. Декларация подаётся, только если импортеры ввозили товары в марте.
25 апреля
Подраздел 3 раздела 1 формы ЕФС-1 (аналог ДСВ-3) за I квартал 2023 года.
Работодатели, которые начисляют дополнительные страховые взносы.
25 апреля
Раздел 2 формы ЕФС-1 (аналог 4-ФСС) за I квартал 2023 года.
Работодатели
25 апреля
Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) за март 2023 года.
Работодатели.
25 апреля
Уведомление о НДФЛ, удержанном в период 23 марта-22 апреля 2023 года.
Работодатели.
25 апреля
6-НДФЛ за I квартал 2023 года.
Работодатели.
25 апреля
Расчёт по страховым взносам за I квартал 2023 года.
Работодатели.
25 апреля
Декларация по НДС за I квартал 2023 года.
Плательщики НДС.
25 апреля
Уведомление об авансовом платеже по транспортному, земельному, имущественному налогам за I квартал 2023 года.
Компании, владеющие транспортом, земельным участком и недвижимостью соответственно. Уведомление подаётся, только если в субъекте законодательно утверждена уплата авансовых платежей.
25 апреля
Декларация по налогу на прибыль:
– за январь-март 2023 года.
За какой срок сдавать декларацию зависит от того, как часто организация обязана переводить платежи:
– каждый квартал и месяц – отчёт за I квартал;
– каждый квартал – отчёт за I квартал;
– каждый месяц, исходя из фактической прибыли – отчёт за январь-март.
25 апреля
Декларация по НДПИ за март 2023 года.
Пользователи недр.
25 апреля
Декларация по водному налогу за I квартал 2023 года.
Пользователи водных объектов.
25 апреля
Уведомление об авансовом платеже по УСН за I квартал 2023 года.
Компании и предприниматели на УСН.
25 апреля
Декларация по УСН за 2022 год.
ИП на УСН.
Важно! Уведомление по страховым взносам и персонифицированные сведения о физлицах (аналог СЗВ-М) за март не предоставляются. Такое решение приняла налоговая в письме № БС-4-11/3700@.
Решение обусловлено тем, что сведения из этих двух отчётов содержатся в расчёте по страховым взносам за I квартал 2023 года.
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