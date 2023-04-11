Календарь бухгалтера на апрель 2023 года

– за январь-март 2023 года.

Декларация по налогу на прибыль: – за I квартал 2023 года:

За какой срок сдавать декларацию зависит от того, как часто организация обязана переводить платежи:

– каждый квартал и месяц – отчёт за I квартал;

– каждый квартал – отчёт за I квартал;

– каждый месяц, исходя из фактической прибыли – отчёт за январь-март.