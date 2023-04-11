Налоги, взносы, пошлины

Календарь бухгалтера на апрель 2023 года

В апреле нас ждёт много квартальной отчётности и квартальных платежей. Несмотря на введение единых сроков сдачи отчётности и уплаты налогов, некоторые сроки не изменились, также добавились новые сроки. Чтобы не запутаться, когда что сдавать и платить, подготовили календарь на апрель 2023 года.

Версия для печати
Календарь бухгалтера на апрель 2023 года
Иллюстрация: Scloud

Платим налоги и взносы

Срок уплаты

Что платить

Кто платит

14 апреля

Экологический сбор за 2022 год

Компании, которые производят или импортируют товары и самостоятельно не утилизируют отходы от производства и использования этих товаров.

17 апреля

Взносы на травматизм за март 2023 года

Работодатели с сотрудниками по трудовому договору и ГПД. Взносы уплачиваются только с облагаемых выплат.

20 апреля

Косвенный налог при импорте из ЕАЭС за март 2023 года

Компании и ИП, которые импортируют товары из ЕАЭС.

25 апреля

Налог при АУСН за март 2023 года.

Компании и предприниматели на АУСН.

28 апреля

Страховые взносы (кроме взносов на травматизм) за март 2023 года.

Работодатели.

28 апреля

Дополнительные страховые взносы за март 2023 года.

Работодатели, если в штате есть работники, которые имеют право на досрочную пенсию.

28 апреля

НДФЛ, удержанный с 23 марта по 22 апреля 2023 года.

Работодатели.

28 апреля

Авансовые платежи по налогу на прибыль:

– за апрель 2023 года;
– за январь-март 2023 года;
– за I квартал 2023 года.

За какой срок переводить платёж зависит от того, как часто организация переводит платежи:
– каждый квартал и месяц – за апрель;
– каждый месяц, исходя из фактической прибыли – за январь-март;

– каждый квартал – за I квартал.

28 апреля

1/3 от суммы НДС за I квартал 2023 года.

Плательщики НДС, налоговые агенты по НДС.

28 апреля

Авансовый платёж по транспортному, земельному, имущественному налогам за I квартал 2023 года.

Компании, владеющие транспортном, земельным участком и недвижимостью соответственно. Авансовые платежи уплачиваются, только если в субъекте законодательно утверждена их уплата.

28 апреля

Торговый сбор за I квартал 2023 года.

Компании и предприниматели, торгующие в Москве.

28 апреля

Водный налог за I квартал 2023 года.

Пользователи водных объектов.

28 апреля

НДПИ за март 2023 года.

Пользователи недр.

28 апреля

Единый налог при УСН за 2022 год

ИП на УСН

28 апреля

Авансовый платёж по единому налогу при УСН за I квартал 2023 года.

Компании и предприниматели на УСН.

Подготавливаем отчётность

Сформировать отчёты по налогам и взносам можно в 1С:Бухгалтерия в облаке от Scloud – программа автоматически составит и заполнит отчёт с учётом последних требований законодательства.

А при подключении сервиса 1С-Отчетность вы сможете мгновенно отправить документ в ФНС, СФР и другие государственные органы.

Сдаём отчётность

Срок сдачи

Что сдавать

Кто сдает

14 апреля

Расчёт суммы экологического сбора за 2022 год

Компании, которые производят или импортируют товары и самостоятельно не утилизируют отходы от производства и использования этих товаров.

20 апреля

Декларация по косвенным налогам за март 2023 года.

Компании и ИП, которые импортируют товары из ЕАЭС. Декларация подаётся, только если импортеры ввозили товары в марте.

25 апреля

Подраздел 3 раздела 1 формы ЕФС-1 (аналог ДСВ-3) за I квартал 2023 года.

Работодатели, которые начисляют дополнительные страховые взносы.

25 апреля

Раздел 2 формы ЕФС-1 (аналог 4-ФСС) за I квартал 2023 года.

Работодатели

25 апреля

Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) за март 2023 года.

Работодатели.

25 апреля

Уведомление о НДФЛ, удержанном в период 23 марта-22 апреля 2023 года.

Работодатели.

25 апреля

6-НДФЛ за I квартал 2023 года.

Работодатели.

25 апреля

Расчёт по страховым взносам за I квартал 2023 года.

Работодатели.

25 апреля

Декларация по НДС за I квартал 2023 года.

Плательщики НДС.

25 апреля

Уведомление об авансовом платеже по транспортному, земельному, имущественному налогам за I квартал 2023 года.

Компании, владеющие транспортом, земельным участком и недвижимостью соответственно. Уведомление подаётся, только если в субъекте законодательно утверждена уплата авансовых платежей.

25 апреля

Декларация по налогу на прибыль:
– за I квартал 2023 года:

– за январь-март 2023 года.

За какой срок сдавать декларацию зависит от того, как часто организация обязана переводить платежи:

– каждый квартал и месяц – отчёт за I квартал;

– каждый квартал – отчёт за I квартал;

– каждый месяц, исходя из фактической прибыли – отчёт за январь-март.

25 апреля

Декларация по НДПИ за март 2023 года.

Пользователи недр.

25 апреля

Декларация по водному налогу за I квартал 2023 года.

Пользователи водных объектов.

25 апреля

Уведомление об авансовом платеже по УСН за I квартал 2023 года.

Компании и предприниматели на УСН.

25 апреля

Декларация по УСН за 2022 год.

ИП на УСН.

Важно! Уведомление по страховым взносам и персонифицированные сведения о физлицах (аналог СЗВ-М) за март не предоставляются. Такое решение приняла налоговая в письме № БС-4-11/3700@.

Решение обусловлено тем, что сведения из этих двух отчётов содержатся в расчёте по страховым взносам за I квартал 2023 года.

Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid:

Scloud — аренда 1С в облаке
Scloud — аренда 1С в облаке

Личные финансы

Повышать финансовую грамотность россиян теперь будет онлайн-игра

Онлайн-игру по финансовой грамотности «МыСчитаем» презентовали властям. За успешно пройденные задания в игре будут начисляться баллы, которые потом можно будет обменять на призы от партнеров разработчиков.

Персонифицированные сведения

Персонифицированные сведения о физлицах: что поменялось

Сначала ПСФЛ надо было сдавать каждый месяц, потом уже не каждый месяц. Сначала директора без зарплаты туда не надо было включать, теперь – надо. Рассказываем о новых вводных в отношении этого отчета.

Персонифицированные сведения о физлицах: что поменялось

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Интернет и IT

Больше половины производителей электроники исключили из реестра Минпромторга. Они не соответствуют уровню «отечественности»

Из реестра исключили продукцию компаний «Рикор Электроникс», Yadro, ICL. Сейчас в списке больше 4 тысяч единиц электроники, тогда как раньше их было 7,7 тысяч.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Банки

Райффайзенбанк отказался от одного из зарплатных тарифов

Банк отказался от одного из своих архивных тарифов. Клиентов с пакетом «Зарплатный» будут обслуживать до истечения срока действия карты. Новые зарплатные карты выпустят с другим, более актуальным пакетом услуг.

Обзоры для бухгалтера

ФНС сообщает о несдаче деклараций, которые компании вообще не должны сдавать

То, что упрощенцам приходят требования о несдаче декларации по НДС, бухгалтеры уже привыкли. Это уже знакомый многим сбой в системе ФНС. Но теперь происходит обратное явление.

Хранение документов

Важный гайд по хранению документов

Каждый рабочий день наверняка приносит вам не только ценный опыт, прибыль (надеемся) и полезные деловые связи, но и новые акты, счета-фактуры, заявления на отпуск, накладные. Вроде каждый документ – это 1-2 листочка.

Важный гайд по хранению документов
Читать еще