Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы

Предприниматели, применяющие упрощённую систему налогообложения имеют право уменьшить налог УСН на уплаченные страховые взносы. Для ИП с работниками и без работников действуют разные условия. В статье расскажем, как снизить налог и какие документы нужно подавать в налоговую.

Условия уменьшения налога

Налог можно снизить при следующих условиях:

ИП с сотрудниками может уменьшить налог только на половину на уплаченные с зарплаты работников взносы, а предприниматель без сотрудников может уменьшить налог на всю сумму уплаченных взносов за себя.

Взносы должны быть уплачены в том же периоде, в котором ИП хочет снизить налог.

Снизить сумму налога можно на взносы на ОМС, ОПС, ВНиМ, на травматизм. А также на фиксированные взносы ИП за себя, включая дополнительные взносы с дохода свыше 300 000 рублей.

ИП с работниками

Предприниматели с сотрудниками могут уменьшить платёж по УСН на половину на уплаченные страховые взносы. Взносы с выплат уплачиваются каждый месяц, а значит возможно уменьшить каждый квартальный платёж на сумму взносов. Если предприниматель уплачивает фиксированные взносы в течение года, он может вычесть и эту сумму из налога по УСН.

Например, во II квартале года ИП заплатил 20 000 рублей взносов, также предприниматель рассчитал авансовый платеж по УСН за II квартал — 40 000 рублей. Эту сумму ИП имеет право уменьшить на половину на уплаченные взносы — на 20 000 рублей. В итоге за II квартал ИП переведёт на ЕНС 20 000 рублей, а не 40 000 рублей.

При этом порядок действий у ИП такой:

В каждом месяце квартала рассчитывать сумму взносов и предоставлять уведомления в налоговую до 25-го числа. Переводить взносы с выплат работников на ЕНС ежемесячно до 28-го числа. Уменьшить авансовый платеж по УСН по итогам квартала на половину на уплаченные в квартале взносы. Подать уведомление по авансовому платежу УСН с уже уменьшенной суммой налога до 25-го числа следующего за отчётным кварталом месяца. Уплатить уменьшенный налог УСН до 28-го числа того же месяца, в котором подали уведомления.

Уменьшить налог УСН можно в 1С:Бухгалтерии в облаке от Scloud. Подробнее об уменьшении налога для ИП на УСН 6% читайте в статье.

Эта последовательность касается только взносов с выплат сотрудников и подходит для ИП, которые перешли на ЕНП в 2023 году. Если предприниматель не перешёл на ЕНП и всё ещё уплачивает взносы на конкретные КБК, то уведомления подавать не нужно.

ИП без работников

В этом случае ИП платит только взносы за себя: фиксированную часть и дополнительный 1% с дохода выше 300 000 рублей. Предприниматель уменьшает налог на всю сумму. Каким образом будет уменьшаться налог зависит от того, когда уплачиваются взносы за себя.

Взносы за себя уплачиваются в срок

Срок для фиксированной части — до 31 декабря отчётного года, а для дополнительного 1% — до 1 июля следующего года. Срок уплаты может сдвинуться из-за выходных или праздников.

Если ИП переводит взносы на ЕНС к сроку, то на всю сумму можно снизить только годовой налог. В этом случае не нужно сдавать уведомления или другие заявления. Налоговая спишет деньги 31 декабря, а плательщику нужно только отразить уменьшение налога в годовой декларации УСН и сдать документ до 25 апреля следующего года. После подачи нужно заплатить уже уменьшенный налог УСН за прошедший год, срок уплаты — до 28 апреля того же месяца, в котором подавали декларацию.

Такой же порядок действий и с дополнительным 1% — если ИП уплачивает 1% в срок до 1 июля, на эту сумму он может уменьшить авансовый платеж за II квартал года. Отразить уплаченные страховые взносы нужно в годовой декларации по УСН, а сумму авансового платежа (за минусом взносов) в уведомлении об исчисленных суммах налога за II квартал года. Подать уведомление нужно до 25 июля, а уплатить уже сниженный налог — до 28 июля.

Уведомления по фиксированным взносам, включая дополнительный 1%, не подаются в любом случае.

Нововведения в зарплатном учете Бесплатная книга Чтобы получить книгу, оставьте свои контакты в форме ниже И мы отправим книгу вам на почту Отправить

Взносы за себя уплачиваются раньше срока

Взносы за себя также можно уплачивать частями в течение года и уменьшать авансовые платежи на сумму взносов. При уплате взносов раньше срока нужно подать заявление о зачёте положительного сальдо ЕНС. Оно подаётся до конца квартала, в котором уменьшается налог. Например, для I квартала года срок сдачи заявления — до 31 марта.

Заявление о зачёте можно не подавать в двух случаях:

При уплате взносов и налогов на конкретные КБК.

При уплате взносов на конкретные КБК платежей или на КБК ЕНП при условии, что у плательщика имеется положительное сальдо ЕНС на последнее число отчётного квартала (письмо ФНС от 24.04.2023 № СД-4-3/5326@). Причём сумма на ЕНС должна быть равна или больше суммы уменьшения налога.

Если заявление всё же подается, то порядок уменьшения налога такой:

Уплатить взносы за себя в любое время до конца квартала, в котором уменьшается авансовый платеж. Предоставить заявление о зачёте в ФНС либо иметь достаточную сумму на ЕНС в конце квартала. Уменьшить сумму авансового платежа. Предоставить уведомление на уменьшенную сумму авансового платежа до 25-го числа следующего за отчётным кварталом месяца. Уплатить уменьшенный авансовый платеж до 28-го числа того же месяца, в котором подали уведомление.

В случае, если сумма взносов полностью уменьшила авансовый платеж по УСН и платёж получился нулевой, уведомление подавать не нужно, только заявление о зачёте.

Чтобы упростить процесс, рассчитывайте налог, составляйте заявления и уведомления в 1С:Бухгалтерии в облаке от Scloud. Программа автоматически рассчитает взносы и налоги, сформирует заявление о зачёте средств и уведомления по ЕНП. Также 1С поможет подготовить годовую декларацию УСН и правильно отобразить уменьшение налога в отчёте.

Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid: LjN8Juw3s