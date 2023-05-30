Налог на прибыль: сроки, кто платит, как рассчитать

По результатам своей финансовой деятельности организации платят налог на прибыль. Налог уплачивается с разницы между доходами и расходами компании. В статье расскажем, какие доходы и расходы нужно учитывать и как заплатить налог.

Кто платит

Налог на прибыль обязаны платить:

Российские организации.

Иностранные юрлица, которые работают в РФ через представительство, получают доход от российских источников или являются налоговыми резидентами РФ

Иностранные юрлица, которые управляются из России

Освобождены от уплаты юрлица на специальных налоговых режимах, участники проекта «Сколково» и организации с Курильских островов.

Как рассчитать прибыль

Налог уплачивается с прибыли — если её не было в отчётном году, то и налог уплачивать не нужно. Однако не все доходы и расходы учитываются при расчёте прибыли.

Для каждой категории налогоплательщиков прибыль определяется по-разному:

Для российских компаний — доходы минус расходы .

Для иностранных компаний с представительством — доходы минус расходы этого представительства .

Для других иностранных компаний — все доходы, которые были получены в России.

Под доходами подразумевается выручка от продажи товаров или услуг и другие доходы, не связанные с реализацией. Для расчёта прибыли используются суммы без учёта НДС и акцизов.

Некоторые доходы, например полученные в виде имущества безвозмездно или переданные от другого лица имущественные права, не учитываются при расчёте прибыли. Полный перечень таких доходов представлен в ст. 251 НК.

Что касается расходов, то в этом случае учитываются следующие затраты:

закупка материалов и сырья;

оплата труда;

амортизация;

косвенные расходы при реализации товаров;

другие траты, несвязанные с продажей товаров.

Так же, как и с доходами, представлен перечень расходов, которые нельзя учитывать при расчёте на прибыль. Это, например, дивиденты, некоторые взносы на добровольное страхование, добровольные членские взносов в общественных организациях и другие траты. Полный список можно посмотреть в ст. 270 НК.

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Как определить налоговую ставку

Базовая ставка — 20%, из которой 3% перечисляется в федеральный бюджет, а 17% в бюджет субъекта, где организация ведёт свою деятельность.

Нулевые ставки налога применяются для участников свободных экономических зон, региональных инвестиционных проектов, а также для резидентов территории опережающего социально-экономического развития.

Помимо этого применяются ставки от 0% до 30% для отдельных категорий налогоплательщиков. Полный перечень всех ставок представлен в ст. 284 НК.

Как рассчитать налог

Налоговая база для расчёта налога — это сумма прибыли от реализации товаров и прибыли от другой деятельности организации, не связанной с продажей товаров.

Для расчёта налоговой базы нужно:

Определить все доходы и расходы от продажи товаров, которые учитываются при расчёте налога и найти их разницу (прибыль).

Определить все доходы и расходы компании, которые не связаны с реализацией товаров и также вычислить прибыль от внереализационной деятельности.

Вычислить итоговую налоговую базу — суммировать прибыль от реализации и прибыль от другой деятельности.

Для расчёта налога базу умножают на ставку, чтобы получить сумму, которую необходимо перевести в бюджеты.

Пример

Компания продаёт мебель и сдаёт помещение в аренду за 700 000 ₽ в год. В течение года организация расходует на сырье для производства мебели 8 000 000 ₽, на оплату труда 3 000 000 ₽, а на содержание торгового помещения — 300 000 ₽.

В 2022 году компания продала мебели на 15 000 000 ₽. Организация использует базовую ставку 20%.

Налоговая база для расчёта налога в этом случае это сумма прибыли с продажи мебели и прибыли со сдачи помещения в аренду:

Прибыль от реализации : 15 000 000 - 11 000 000 = 4 000 000 ₽.

Прибыль с аренды : 700 000 - 300 000 = 400 000 ₽.

Итоговая налоговая база = 4 400 000 ₽.

Получается, компания заплатит налогов: 4 400 000 х 20% = 880 000 ₽.

Компании, которые уплачивают налог каждый месяц, рассчитывают его по фактической месячной прибыли и в каждом следующем месяце вычитают налог, уплаченный в прошедшем месяце.

Например, платёж за январь-май будет равен налогу по фактической прибыли за первые пять месяцев года за вычетом платежей за январь-апрель.

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Как платить налог

Компании могут переводить авансовые платежи раз в квартал или раз в месяц.

При ежеквартальных платежах налог уплачивается до 28 числа месяца, следующего за прошлым кварталом. При ежемесячных платежах — каждый месяц до 28 числа. Также уплачивается налог за год — до 28 марта следующего года.

Налог уплачивается в составе ЕНП и переводится на единый налоговый счёт. Уведомление об уплате налога предоставляется только налоговыми агентами.

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