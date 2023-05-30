Налог на прибыль: сроки, кто платит, как рассчитать

Кто платит
Налог на прибыль обязаны платить:
Российские организации.
Иностранные юрлица, которые работают в РФ через представительство, получают доход от российских источников или являются налоговыми резидентами РФ
Иностранные юрлица, которые управляются из России
Освобождены от уплаты юрлица на специальных налоговых режимах, участники проекта «Сколково» и организации с Курильских островов.
Как рассчитать прибыль
Налог уплачивается с прибыли — если её не было в отчётном году, то и налог уплачивать не нужно. Однако не все доходы и расходы учитываются при расчёте прибыли.
Для каждой категории налогоплательщиков прибыль определяется по-разному:
Для российских компаний — доходы минус расходы.
Для иностранных компаний с представительством — доходы минус расходы этого представительства.
Для других иностранных компаний — все доходы, которые были получены в России.
Под доходами подразумевается выручка от продажи товаров или услуг и другие доходы, не связанные с реализацией. Для расчёта прибыли используются суммы без учёта НДС и акцизов.
Некоторые доходы, например полученные в виде имущества безвозмездно или переданные от другого лица имущественные права, не учитываются при расчёте прибыли. Полный перечень таких доходов представлен в ст. 251 НК.
Что касается расходов, то в этом случае учитываются следующие затраты:
закупка материалов и сырья;
оплата труда;
амортизация;
косвенные расходы при реализации товаров;
другие траты, несвязанные с продажей товаров.
Так же, как и с доходами, представлен перечень расходов, которые нельзя учитывать при расчёте на прибыль. Это, например, дивиденты, некоторые взносы на добровольное страхование, добровольные членские взносов в общественных организациях и другие траты. Полный список можно посмотреть в ст. 270 НК.
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Как определить налоговую ставку
Базовая ставка — 20%, из которой 3% перечисляется в федеральный бюджет, а 17% в бюджет субъекта, где организация ведёт свою деятельность.
Нулевые ставки налога применяются для участников свободных экономических зон, региональных инвестиционных проектов, а также для резидентов территории опережающего социально-экономического развития.
Помимо этого применяются ставки от 0% до 30% для отдельных категорий налогоплательщиков. Полный перечень всех ставок представлен в ст. 284 НК.
Как рассчитать налог
Налоговая база для расчёта налога — это сумма прибыли от реализации товаров и прибыли от другой деятельности организации, не связанной с продажей товаров.
Для расчёта налоговой базы нужно:
Определить все доходы и расходы от продажи товаров, которые учитываются при расчёте налога и найти их разницу (прибыль).
Определить все доходы и расходы компании, которые не связаны с реализацией товаров и также вычислить прибыль от внереализационной деятельности.
Вычислить итоговую налоговую базу — суммировать прибыль от реализации и прибыль от другой деятельности.
Для расчёта налога базу умножают на ставку, чтобы получить сумму, которую необходимо перевести в бюджеты.
Пример
Компания продаёт мебель и сдаёт помещение в аренду за 700 000 ₽ в год. В течение года организация расходует на сырье для производства мебели 8 000 000 ₽, на оплату труда 3 000 000 ₽, а на содержание торгового помещения — 300 000 ₽.
В 2022 году компания продала мебели на 15 000 000 ₽. Организация использует базовую ставку 20%.
Налоговая база для расчёта налога в этом случае это сумма прибыли с продажи мебели и прибыли со сдачи помещения в аренду:
Прибыль от реализации: 15 000 000 - 11 000 000 = 4 000 000 ₽.
Прибыль с аренды: 700 000 - 300 000 = 400 000 ₽.
Итоговая налоговая база = 4 400 000 ₽.
Получается, компания заплатит налогов: 4 400 000 х 20% = 880 000 ₽.
Компании, которые уплачивают налог каждый месяц, рассчитывают его по фактической месячной прибыли и в каждом следующем месяце вычитают налог, уплаченный в прошедшем месяце.
Например, платёж за январь-май будет равен налогу по фактической прибыли за первые пять месяцев года за вычетом платежей за январь-апрель.
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Как платить налог
Компании могут переводить авансовые платежи раз в квартал или раз в месяц.
При ежеквартальных платежах налог уплачивается до 28 числа месяца, следующего за прошлым кварталом. При ежемесячных платежах — каждый месяц до 28 числа. Также уплачивается налог за год — до 28 марта следующего года.
Налог уплачивается в составе ЕНП и переводится на единый налоговый счёт. Уведомление об уплате налога предоставляется только налоговыми агентами.
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