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Отчетность

Отчётность по договорам ГПХ в 2023 году

Выплаты и взносы в пользу работников по договору ГПХ так же, как и в пользу сотрудников по трудовому договору, отражаются в персонифицированной отчётности для ФНС и ПФР. Подробнее о том, как отражать договоры ГПХ в отчётности, расскажем в нашей статье.
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Отчётность по договорам ГПХ в 2023 году
Иллюстрация: Scloud

Какие договоры ГПХ отражать в отчётности

Не все ГПД, заключённые с физическим лицом, отражаются в отчётах.

В частности нужно включать договоры:

  • авторского заказа;

  • на выполнение работ и оказание услуг;

  • об отчуждении права на интеллектуальные произведения;

  • издательские лицензионные договоры;

  • лицензионные договоры о предоставлении права на использование произведений;

  • о передаче полномочий по управлению правами на коллективной основе.

ГПД, заключённые с физлицами в статусе ИП или в статусе самозанятого, в отчётности не отражаются.

Какая отчётность подаётся по договорам ГПХ

По таким договорам составляется и предоставляется следующая отчётность:

  • ЕФС-1 в СФР.

  • Персонифицированные сведения о физлицах в ФНС.

  • РСВ в ФНС.

ЕФС-1

По договорам ГПХ предоставляются следующие разделы:

  • титульный лист;

  • подраздел 1 и 1.1 раздела 1 с информацией о начале или окончании действия договора;

  • подраздел 1.2 раздела 1 со сведениями о стаже исполнителя;

  • раздел 2, если в договоре ГПХ указано, что с выплат исполнителю перечисляются взносы на страхование от НС и ПЗ (п.1 ст. 20.1 №125-ФЗ).

Отличается по заполнению только подраздел 1.1, остальные разделы заполняются так же, как и для штатных работников. 

Особенности заполнения подраздела 1.1 для исполнителей:

  • В графе 2 проставляют день начала и окончания работ.

  • В графе 3 указывают, в каком случае подаётся конкретный отчёт — при заключении или расторжении договора.

  • Графу с трудовой функцией оставляют пустой (п. 4.6 порядка заполнения), а в графе с кодом выполняемой функции проставляют один из соответствующих кодов (п. 4.7 порядка заполнения). Код отражает, какой договор ГПХ был заключён или расторгнут.

  • Причину увольнения исполнителя не указывают (п. 4.8 порядка заполнения).

  • В графе 9 проставляют день заключения или расторжения ГПД.

Сдаётся каждый подраздел и раздел в свой срок:

  • подраздел 1.1 раздела 1 — на следующий рабочий день после заключения или расторжения ГПД;

  • подраздел 1.2 раздела 1 — раз в год до 25 января;

  • раздел 2 — каждый квартал до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

Подать отчёт можно на бумаге, если исполнителей и сотрудников по трудовому договору меньше 10 человек. В остальных случаях — только в электронном виде. Такое же правило действует для остальной персонифицированной отчётности.

Подготовить ЕФС-1, РСВ, персонифицированные сведения поможет сервис 1С-Отчетность. С помощью него можно автоматически сформировать отчёты, проверить их на ошибки и отправить файлы в ФНС или СФР прямо из базы 1С.

Персонифицированные сведения

Сведения подаются по тем же договорам ГПХ, указанным в начале статьи, но с одним нюансам по самозанятым. Такие сведения в отчёт включаются, если:

  • у работодателя нет чека от самозанятого;

  • самозанятый работал в компании работодателя и уволился менее двух лет назад.

В остальных случаях отчёт на самозанятого подавать не нужно.

Заполняется отчёт по договорам ГПХ в общем порядке, здесь различий по заполнению нет.

Если выплат в отчётном периоде не было, сведения всё равно предоставляются в налоговую. Сдаётся отчёт каждый месяц до 25 числа.

РСВ

Взносы в пользу исполнителей также указывают в РСВ. В частности заполняются:

  • подраздел 1 раздела 1;

  • раздел 3.

Разделы заполняются в общем порядке — так же, как и для штатных работников. РСВ подаётся раз в квартал до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

Рассчитать взносы к уплате и составить отчёт можно в 1С:Зарплата и управление персоналом в облаке от Scloud. Программа автоматически рассчитает взносы и сформирует расчёт для сдачи в налоговую.

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