Отчётность по договорам ГПХ в 2023 году

Какие договоры ГПХ отражать в отчётности
Не все ГПД, заключённые с физическим лицом, отражаются в отчётах.
В частности нужно включать договоры:
авторского заказа;
на выполнение работ и оказание услуг;
об отчуждении права на интеллектуальные произведения;
издательские лицензионные договоры;
лицензионные договоры о предоставлении права на использование произведений;
о передаче полномочий по управлению правами на коллективной основе.
ГПД, заключённые с физлицами в статусе ИП или в статусе самозанятого, в отчётности не отражаются.
Какая отчётность подаётся по договорам ГПХ
По таким договорам составляется и предоставляется следующая отчётность:
ЕФС-1 в СФР.
Персонифицированные сведения о физлицах в ФНС.
РСВ в ФНС.
ЕФС-1
По договорам ГПХ предоставляются следующие разделы:
титульный лист;
подраздел 1 и 1.1 раздела 1 с информацией о начале или окончании действия договора;
подраздел 1.2 раздела 1 со сведениями о стаже исполнителя;
раздел 2, если в договоре ГПХ указано, что с выплат исполнителю перечисляются взносы на страхование от НС и ПЗ (п.1 ст. 20.1 №125-ФЗ).
Отличается по заполнению только подраздел 1.1, остальные разделы заполняются так же, как и для штатных работников.
Особенности заполнения подраздела 1.1 для исполнителей:
В графе 2 проставляют день начала и окончания работ.
В графе 3 указывают, в каком случае подаётся конкретный отчёт — при заключении или расторжении договора.
Графу с трудовой функцией оставляют пустой (п. 4.6 порядка заполнения), а в графе с кодом выполняемой функции проставляют один из соответствующих кодов (п. 4.7 порядка заполнения). Код отражает, какой договор ГПХ был заключён или расторгнут.
Причину увольнения исполнителя не указывают (п. 4.8 порядка заполнения).
В графе 9 проставляют день заключения или расторжения ГПД.
Сдаётся каждый подраздел и раздел в свой срок:
подраздел 1.1 раздела 1 — на следующий рабочий день после заключения или расторжения ГПД;
подраздел 1.2 раздела 1 — раз в год до 25 января;
раздел 2 — каждый квартал до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
Подать отчёт можно на бумаге, если исполнителей и сотрудников по трудовому договору меньше 10 человек. В остальных случаях — только в электронном виде. Такое же правило действует для остальной персонифицированной отчётности.
Подготовить ЕФС-1, РСВ, персонифицированные сведения поможет сервис 1С-Отчетность. С помощью него можно автоматически сформировать отчёты, проверить их на ошибки и отправить файлы в ФНС или СФР прямо из базы 1С.
Персонифицированные сведения
Сведения подаются по тем же договорам ГПХ, указанным в начале статьи, но с одним нюансам по самозанятым. Такие сведения в отчёт включаются, если:
у работодателя нет чека от самозанятого;
самозанятый работал в компании работодателя и уволился менее двух лет назад.
В остальных случаях отчёт на самозанятого подавать не нужно.
Заполняется отчёт по договорам ГПХ в общем порядке, здесь различий по заполнению нет.
Если выплат в отчётном периоде не было, сведения всё равно предоставляются в налоговую. Сдаётся отчёт каждый месяц до 25 числа.
РСВ
Взносы в пользу исполнителей также указывают в РСВ. В частности заполняются:
подраздел 1 раздела 1;
раздел 3.
Разделы заполняются в общем порядке — так же, как и для штатных работников. РСВ подаётся раз в квартал до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
Рассчитать взносы к уплате и составить отчёт можно в 1С:Зарплата и управление персоналом в облаке от Scloud. Программа автоматически рассчитает взносы и сформирует расчёт для сдачи в налоговую.
Бесплатная книга по зарплатному учету в 1С!
Получите бесплатную книгу от консультантов Scloud
Направим книгу вам на почту!
Просто заполните форму ниже:
Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid: LjN8K8iij
Комментарии