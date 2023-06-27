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1С-Отчетность для ИП: возможности и особенности сервиса

Большинство отчётов сдаётся в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи. Один из таких каналов — сервис 1С-Отчетность, который позволяет компаниям и предпринимателям предоставлять отчётность в государственные органы прямо из 1С. В статье расскажем об особенностях сервиса и его пользе для ИП.
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1С-Отчетность для ИП: возможности и особенности сервиса
Иллюстрация: Scloud

Что такое 1С-Отчетность

1С-Отчетность — сервис для отправки отчётов в государственные органы в электронном виде. Сервис встроен в программы 1С и подключается как отдельно, так и в составе ИТС. В частности предприниматель может использовать сервис бесплатно при подключении ИТС ПРОФ, так как стоимость сервиса уже включена в цену ИТС.

Подключить сервис можно у официальных партнёров фирмы «1С».

Особенности сервиса

Главная особенность сервиса — возможность без выгрузки и загрузки файла отправить нужный документ в государственный орган. Пользователю не нужно выходить из 1С и открывать другую программу: все действия выполняются в одном окне, а отправка документа — нажатием одной кнопки в базе.

С помощью сервиса можно:

  • мгновенно отправлять отчётность в ФНС, СФР, Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор, ФТС и Банк России;

  • автоматически формировать отчётность на основе данных из базы без ручного заполнения документов;

  • проверять отчёты на ошибки перед отправкой;

  • получать выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по ИНН или ОГРН;

  • получать запросы от контролирующих органов в базе и отправлять документы в ответ на их требования;

  • сверяться с налоговой и СФР.

Стоимость сервиса зависит от выбранного тарифа, срока использования и региона, в котором зарегистрирован ИП. Тарифы представлены на официальном сайте портала ИТС. 

Важно: С 1 июля фирма «1С» повышает цены на сервис, до 30 июня ещё можно подключить 1С-Отчетность по старой цене.

Упрощает ли сервис работу ИП?

И да, и нет. Сервис упростит работу ИП, которые подают отчётность в электронном виде и заполняют информацию по большому количеству работников. Программа исключит ошибки при составлении документов, снизит нагрузку на бухгалтера и избавит от штрафов за предоставление неверных сведений. Также сервис подойдет предпринимателям, которые уже ведут учёт в 1С — благодаря сервису подготавливать и отправлять отчёты ИП сможет не выходя из базы. 

Если же предприниматель работает без сотрудников и подаёт отчетность в бумажном виде, то сервис, скорее всего, ему не подойдёт.

Что нужно для подключения

Для пользования сервисом нужно получить электронную подпись (ЭЦП). Предприниматель может получить подпись в отделении ФНС или в одном из удостоверяющих центров (СберБанке, ВТБ, Совкомбанке и других компаниях).

Что нужно для получения подписи:

  • Приобрести USB-носитель, на котором будет храниться ЭЦП.

  • Предоставить паспорт, СНИЛС, ЕГРИП и заявление на получение подписи в отделение ФНС или в удостоверяющий центр.

  • Пройти проверку личности и получить ЭЦП на купленном носителе.

  • Установить криптопровайдер, драйвера и плагины для работы с ЭЦП на компьютер, на котором будет использоваться подпись.

После этого ИП остаётся только подключить 1С-Отчетность, обратившись к партнёру фирмы «1С». 

У Scloud, официального партнёра и франчайзи фирмы «1С», процесс подключения происходит через личный кабинет пользователя. Пользователь может самостоятельно оформить счёт, отправить заявление на подключение и другие необходимые документы прямо из кабинета, что значительно ускоряет процесс подключения сервиса. А при возникновении вопросов пользователь всегда может обратиться в техподдержку компании.

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Scloud — аренда 1С в облаке

Scloud — аренда 1С в облаке

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Комментарии

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    1С-Отчетность для ИП: возможности и особенности сервиса

    Большинство отчётов сдаётся в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи. Один из таких каналов — сервис 1С-Отчетность, который позволяет компаниям и предпринимателям предоставлять отчётность в государственные органы прямо из 1С. В статье расскажем об особенностях сервиса и его пользе для ИП.

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