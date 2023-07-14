Как уменьшить налог УСН на страховые взносы ИП в 1С: Бухгалтерии

Условия уменьшения
ИП без сотрудников, который уплачивает только взносы за себя, может снизить налог на всю сумму взносов. Для уменьшения налога нужно перевести взносы до конца квартала, в котором предприниматель хочет снизить налог. Сумма взносов для перевода — ¼ фиксированной суммы взносов за год и 1% с квартального дохода, превышающего 300 000 ₽.
Также при уплате взносов раньше положенного срока нужно предоставить заявление о зачёте. Срок подачи — до конца квартала, в котором ИП уменьшает налог.
Заявление не подаётся, если взносы уплачиваются на конкретные КБК или если у ИП имеется положительное сальдо ЕНС на последнее число квартала (Письмо ФНС № СД-4-3/5326@). Сумма на счету должна быть больше или равна сумме уменьшения налога.
Далее расскажем, как перевести взносы на ЕНС, сформировать заявление и отразить уменьшение налога в 1С: Бухгалтерии в облаке от Scloud.
Как уменьшить налог УСН на взносы в 1С:Бухгалтерии
Для уменьшения налога в 1С нужно:
Уплатить взносы на ЕНС.
Начислить страховые взносы к уплате.
Сформировать заявление о зачёте.
Выполнить операцию по закрытию месяца.
Уплата страховых взносов
Перейдите во вкладку «Главное» — «Задачи организации» и выберите пункт «Взносы за себя, уплата за 1 кв. 2023». Нажмите на «Оплатить с банковского счёта», чтобы сформировать платёжное поручение на уплату взносов на ЕНС.
В документе отразится ¼ суммы фиксированных взносов за себя и 1% от суммы дохода, превышающего 300 000 ₽. При уплате взносов на ЕНС в реквизитах также отразится статус «01» и сформируется документ «Списание с расчетного счёта» с видом «Уплата налога».
Нажмите «Провести и закрыть», чтобы завершить работу с документом. После закрытия сформируется проводка Дт 68.90 Кт 51 и движение по регистру:
Чтобы закрыть счёт, нужно отразить начисление взносов в программе.
Начисление страховых взносов
Перейдите в раздел «Операции» — «Операции по счёту» — «Операция Налоги (начисление)» и выберите «Операция по ЕНС». Такую операцию нужно выполнить, так как уведомление по взносам ИП за себя не предоставляется.
Нажмите «Провести и закрыть», программа сформирует проводку Дт 69.06.6 Кт 68.90 и движение по регистру:
Заявление о зачёте
Перейдите во вкладку «Главное» — «Задачи организации» — «Взносы за себя, заявление» и создайте заявление.
В заявлении автоматически отразятся уплаченные фиксированные взносы и дополнительный 1% с дохода, превышающего 300 000 рублей.
Нажмите «Провести и закрыть», программа сформирует две записи по регистрам:
Закрытие месяца
Перейдите в раздел «Операции» — «Закрытие месяца», чтобы просмотреть все операции по закрытию месяца. В нашем случае это март, так как мы уменьшаем налог УСН за I квартал.
Выберите «Расчёт налога УСН», чтобы отразить уменьшение налога. В документе по строке «Налоговый вычет» видно, что налог уменьшился на сумму уплаченных взносов, значит операция выполнена верно.
После этого остаётся только уплатить налог и сформировать уведомление с уменьшенным налогом в ФНС.
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