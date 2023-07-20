Как принять НДС к вычету в 2023 году

У плательщиков НДС есть право снизить налог к уплате с помощью налогового вычета. Однако вычет можно применить не всегда. В статье рассказываем, на каких условиях применяется вычет и что нужно для принятия НДС к вычету.

Что такое вычет по НДС

Вычеты по налогу могут быть общими или специальными.

Общий вычет по НДС — сумма, которую компания-налогоплательщик уплачивает с покупки товаров у поставщика. На эту сумму налогоплательщик может уменьшить НДС к уплате в бюджет.

Поясним на примере. Компания купила у поставщика товаров на сумму 200 000 ₽. Поставщик выставил счёт-фактуру с НДС — 40 000 ₽. Компания перепродала купленные товары за 300 000 ₽ и рассчитала НДС при реализации продукции — 60 000 ₽. Компания имеет право применить НДС к вычету и уменьшить НДС к уплате в налоговую на сумму налога, которую компания заплатила с покупки товаров у поставщика. В результате организации перечислит в бюджет 20 000 ₽.

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Специальные вычеты налогоплательщик может применять в особых случаях: при оплате части поставки, возврате товара, строительстве и других ситуациях.

На какие суммы применяется вычет

Уменьшить собственный НДС к уплате можно на суммы НДС, которые:

поставщик предъявил налогоплательщику при покупке товаров;

налогоплательщик уплатил при ввозе товаров в страну;

налогоплательщик уплатил при покупке товара в России у иностранного лица;

налогоплательщик предъявил покупателю и оплатил в бюджет в случае возврата товара или отказа от него;

подрядчик предъявил налогоплательщику при выполнении строительно-монтажных работ, капстроительстве основных средств;

налогоплательщик уплатил по расходам на командировки и представительским расходам и т.д.

Полный список сумм к вычету представлен в ст. 171 НК РФ.

При каких условиях можно применить вычет НДС

Что принять НДС к вычету, нужно соблюсти три условия:

Налогоплательщик приобрел товары для их последующей реализации или для других операций, которые облагаются налогом. Это относится к материалам, которые используются для производства конечного товара, а также к товарам, косвенно связанных с реализацией продукции в компании.

Налогоплательщик принял к учёту купленные товары — у него есть все первичные документы с необходимыми реквизитами и подписями. Без документов ФНС может отказать в вычете.

Поставщик, у которого налогоплательщик купил товары, предоставил ему счёт-фактуру с выделенным налогом. Причем счёт-фактура должен быть составлен по всем правилам — содержать правильную информацию о продавце и покупателе, товарах, стоимости, налоговой ставке и сумме НДС. Если ФНС не сможет идентифицировать один из пунктов, то служба может отказать в вычете (п. 2 ст. 169 НК РФ).

Также принять суммы к вычету можно, только если товары будут реализованы внутри страны. Если налогоплательщик купил товар в России и перепродал его в другой стране, то суммы НДС он принять к вычету не сможет. К вычету также нельзя принять суммы при покупке и реализации товаров не на территории РФ.

Как принять НДС к вычету

Если все условия соблюдены, налогоплательщик уменьшает сумму НДС к уплате на сумму вычета и отражает уменьшение в декларации по НДС.

В декларации вычеты отражаются в строках 120-180 и 190 раздела 3 с расчётом суммы налога. Если получается, что сумма НДС к вычету больше суммы налога к уплате, то в декларации указывается налог к возмещению из бюджета.

Декларация по НДС подаётся каждый квартал до 25-го числа следующего за отчётным кварталом месяца.

Правильно заполнить декларацию поможет сервис 1С-Отчетность. С помощью него можно автоматически составить отчёт, проверить его на ошибки и отправить документ в налоговую прямо из 1С.

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