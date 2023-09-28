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Воинский учет

Воинский учёт в организации в 2023 году

Все компании обязаны вести воинский учёт военнообязанных сотрудников мужского и женского пола. В 2023 году утвердили изменения в порядке ведения воинского учёта и сдаваемой в военкомат отчётности. В статье расскажем, как правильно вести воинский учёт в организации в 2023 году и отчитываться за военнообязанных сотрудников.
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Воинский учёт в организации в 2023 году
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В отношении каких сотрудников ведётся воинский учёт

Компании ведут воинский учёт в отношении военнообязанных сотрудников, к которым относятся:

Компании обязаны вести воинский учёт, даже если в компании работает только один военнообязанный сотрудник. Предпринимателям воинский учёт вести не нужно.

В частности ведение воинского учёта осуществляется в отношении:

  • Мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе.

  • Мужчин, находящихся в запасе, и женщин с военно-учётной специальностью.

  • Сотрудников, которые закончили обучение на военных кафедрах в образовательных организациях и в военных вузах.

  • Сотрудники, получившие отсрочку или освобождение от призыва.

  • Сотрудники, прошедшие альтернативную гражданскую службу.

 С 1 января 2024 года призывной возраст повышается до 30 лет (закон от 04.08.2023 № 439-ФЗ). Следовательно, с 1 января компании должны вести воинский учёт призывников от 18 до 30 лет.

Компания должна вести учёт военнообязанных сотрудников до тех пор, пока он находится в запасе. Для женщин с военно-учётной специальностью максимальный возраст, до которого они могут находиться в запасе, — 50 лет. Для мужчин — 70 лет. Полный список всех званий, разрядов и максимального возраста запаса представлен в ст. 53 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 04.08.2023).

Правила ведения воинского учёта в организации в 2023 году

Для ведения воинского учёта нужно запросить у сотрудника учётные документы:

  • удостоверение гражданина, подлежавшего призыву;

  • военный билет, справку его заменяющую или временное удостоверение. 

На основе этих документов создаются карточки сотрудников. С 8 января 2022 года карточки сотрудников унифицированы — теперь на всех военнообязанных работников нужно завести карточку по форме №10. В документе заполняется личная информация военнообязанного: ФИО, дата рождения, адрес проживания и другие данные. Сведения в карточке нужно актуализировать и ежегодно сверять с военкоматом.

Помимо карточек нужно составить план работ по воинскому учёту и согласовать его с военным комиссариатом. У плана нет фиксированной формы. Главное, чтобы в документе были правильно перечислены все запланированные мероприятия по воинскому учёту, были указаны обязанности ответственных сотрудников и были проставлены нужные подписи.

Scloud рекомендует вести воинский учёт в организациях в 1С:Зарплата и управление персоналом в облаке. В программе можно создавать карточки сотрудников, составлять отчётность в военкомат и вести учёт документов военнообязанных.

Какую отчётность нужно подавать в военкомат

Помимо сверки карточек, организация также должна подавать отчётность в военкомат. Отчётность для военкомата нужно подавать ежегодно или по ситуации. 

Ежегодно компания должна подавать в военкомат:

  • План работ по воинскому учёту — до 31 декабря.

  • Карточку учёта организации (форма 18), в которой указывается число военнообязанных сотрудников и сотрудников, находящихся в запасе. Карточка предоставляется по форме и в срок, утвержденный конкретным военкоматом.

  • Отчёт о количестве работающих и забронированных граждан, которые пребывают в запасе (форма 6). Так же, как и с предыдущим документом, форму и сроки сдачи отчёта нужно уточнить в военкомате. 

  • Сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами в военное время и на период мобилизации (форма 19). 

Последние 2 отчёта предоставляют только те организации, которые бронируют работников для предоставления им отсрочки на период мобилизации.

С 5 августа 2023 года также отменили некоторые виды отчётности по воинскому учету. Теперь организациям не нужно ежегодно предоставлять списки военнообязанных сотрудников мужского пола в возрасте 15 и 16 лет, а также тех сотрудников, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учёт в следующем году. Такие сведения теперь предоставляются только по запросу военкомата.

Также компании должны уведомлять военкомат в следующих случаях:

  • При приёме на работу или увольнении военнообязанных сотрудников — в течение 5 дней после найма или увольнения сотрудника. Передавать сведения нужно по форме, представленной в приложении № 2 к Положению о воинском учёте (ред. постановления Правительства от 25.07.2023 № 1211).

  • При обнаружении неточностей или подделок в документах воинского учёта — в течение 5 дней со дня обнаружения.

  • При изменении данных в карточке сотрудника — в течение 5 дней со дня изменения.

Штрафы за воинский учет для организаций 2023

С 1 октября 2023 года также значительно увеличены штрафы за нарушения в области воинского учёта.

За непредоставление сведений о сотрудниках, которые подлежат первичной постановке на учёт в следующем году предусмотрены следующие штрафы:

  • для компаний — 350 000-400 000 рублей;

  • для ответственных лиц —  40 000-50 000 рублей.

Если организация не сообщила сотруднику о повестке, последуют следующие штрафы:

  • для компаний — 350 000-400 000 рублей;

  • для ответственных лиц —  40 000-50 000 рублей.

Также введены новые штрафные санкции, которые действуют только в период мобилизации. Например, если компания не оповестит сотрудника о повестке в период мобилизации последуют следующие штрафы:

  • для компаний — 400 000-500 000 рублей;

  • для ответственных лиц — 60 000-80 000 рублей.

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    Воинский учёт в организации в 2023 году

    Все компании обязаны вести воинский учёт военнообязанных сотрудников мужского и женского пола. В 2023 году утвердили изменения в порядке ведения воинского учёта и сдаваемой в военкомат отчётности. В статье расскажем, как правильно вести воинский учёт в организации в 2023 году и отчитываться за военнообязанных сотрудников.

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