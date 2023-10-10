Подключить или продлить 1С-Отчетность стало проще

С 4 октября 2023 года мы перешли на договор оферты при подключении сервиса 1С-Отчетность. Теперь не нужно подписывать договор и акт — достаточно принять условия оферты и пройти несколько этапов подключения сервиса в личном кабинете Scloud. Подробнее о подключении или продлении сервиса читайте далее.

Инструкция по подключению или продлению сервиса 1С-Отчетность

В личном кабинете Scloud перейдите в раздел «1С-Отчетность» и нажмите кнопку «Начать работу». При этом нужно принять условия оферты, с которой можно ознакомиться по ссылке.

Подключение отчетности в личном кабинете Scloud

Далее нужно нажать на кнопку «Подключить», ответить на несколько общих вопросов и нажать «Далее». На экране появится информация о том, какие шаги нужно выполнить для подключения сервиса. После ознакомления нажмите на кнопку «Начать оформление».

Подключение отчетности в личном кабинете Scloud

Подключение отчетности в личном кабинете Scloud

Подключение отчетности в личном кабинете Scloud

Откроется карточка организации. Заполните все реквизиты компании и нажмите кнопку «Далее».

Подключение отчетности в личном кабинете Scloud

Подключение отчетности в личном кабинете Scloud

Подключение отчетности в личном кабинете Scloud

Оплатите счет, чтобы перейти к следующим пунктам по подключению сервиса (количество пунктов будет зависеть от ваших ответов при первичном опросе):

В пункте 3 необходимо подтвердить, что интернет-поддержка подключена к базе 1С.

В пункте 4 нужно отметить, что ЭЦП от ФНС получена.

В пункте 5 необходимо отправить заявление на подключение сервиса непосредственно из базы 1С. Сделать это можно по инструкции. После отправки нужно нажать кнопку «Заявление отправлено» в личном кабинете.

Подключение сервиса завершено. Для продления лицензии необходимо выбрать нужную организацию в личном кабинете, нажать кнопку «Продлить» и пройти все этапы продления.

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