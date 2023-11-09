Как исправить ошибку в уведомлении в 1С:Бухгалтерии

Если при составлении уведомления в 1С вы допустили ошибку в сумме налога или реквизитах, её можно исправить, создав корректирующее уведомление. Однако механизм исправления ошибки в уведомлении недавно изменился — вышло обновление конфигурации 3.0.142.67 и механизм исправления автоматизировали. В статье расскажем, что изменилось и как исправить ошибку.

Если ошибка допущена в сумме налога

Например, в уведомлении указана сумма 200 рублей, когда реальная сумма налогов к уплате — 2 000 рублей.

Чтобы исправить ошибочную сумму, создайте новое уведомление в 1С:Бухгалтерии и проставьте правильную сумму в новом документе.

Создать уведомление можно путём копирования предыдущего, если все реквизиты в прошлом документе были проставлены верно. Скопировать документ можно из общего списка уведомлений, нажав на уведомление правкой кнопкой мыши и выбрав пункт Скопировать.

Откроется новое скопированное уведомление со старой суммой налога. Исправьте неправильную сумму на верную.

Дальнейший порядок действий отличается в зависимости от релиза конфигурации.

До обновления

При проведении нового документа 1С покажет предупреждение об обнаружении дубля и вытеснении ранее поданных сведений новыми на стороне ФНС.

В базе же сформируется новая проводка и движение по регистру. Поэтому во избежание дублирования проводок и записей в регистре, нужно сторнировать первое уведомление с ошибочной суммой.

Для этого перейдите в разделе Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа и выберите нужное уведомление. Также вместо сторнирования можно сделать Операцию по ЕНС с видом Начисление и проставить там только разницу между ошибочной и правильной суммой. А чтобы уведомление не сформировало проводок или движений по регистру, отправить его можно через сервис 1С-Отчетность.

После обновления

Сторнировать предыдущее уведомление с ошибочной суммой больше не требуется — задолженность по счёту 68.90 и движения по регистрам ЕНС корректируются автоматически при создании нового уведомления с правильной суммой.

Также информация о сторнировании добавлена в предупреждение при проведении нового уведомления.

Автоматическая корректировка работает только в новых уведомлениях. В созданных до 1 октября 2023 года уведомлениях потребуется сторнировать документы с ошибочной суммой вручную.

Если ошибка допущена в реквизитах

Например, в уведомлении указан неверный отчётный период — вместо IV квартала 2022 года проставлен I квартал 2023 года.

Чтобы исправить ошибку, создайте новое уведомление путём копирования старого. В строке с ошибочным отчётным периодом исправьте сумму налога на «0» и создайте вторую строку с верным отчётным периодом и суммой налога к уплате.

Проставить «0» в строке с неверными реквизитами нужно для того, чтобы на стороне ФНС произошла автоматическая корректировка по тем же реквизитам, что были в первом уведомлении.

Так же, как и в случае ошибки в сумме налога, программа выдаст предупреждение о замене данных после проведения документа. Если вы работаете в не обновлённой базе, нужно будет сторнировать предыдущее уведомление с некорректными реквизитами.

Если же конфигурация обновлена, корректировка проводок и записей регистра произойдёт автоматически в момент корректировки периода во втором уведомлении.

Исправление более сложных ошибок лучше доверить профессионалам — можно долго искать решение проблемы, но так и не найти ответ, потратив на поиск не один час рабочего времени. Доверить решение ошибок в 1С можно консультантам Scloud, которые разберутся, где допущена ошибка и помогут быстро исправить её.

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