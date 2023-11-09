Как исправить ошибку в уведомлении в 1С:Бухгалтерии

Если ошибка допущена в сумме налога
Например, в уведомлении указана сумма 200 рублей, когда реальная сумма налогов к уплате — 2 000 рублей.
Чтобы исправить ошибочную сумму, создайте новое уведомление в 1С:Бухгалтерии и проставьте правильную сумму в новом документе.
Создать уведомление можно путём копирования предыдущего, если все реквизиты в прошлом документе были проставлены верно. Скопировать документ можно из общего списка уведомлений, нажав на уведомление правкой кнопкой мыши и выбрав пункт Скопировать.
Дальнейший порядок действий отличается в зависимости от релиза конфигурации.
До обновления
При проведении нового документа 1С покажет предупреждение об обнаружении дубля и вытеснении ранее поданных сведений новыми на стороне ФНС.
В базе же сформируется новая проводка и движение по регистру. Поэтому во избежание дублирования проводок и записей в регистре, нужно сторнировать первое уведомление с ошибочной суммой.
Для этого перейдите в разделе Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа и выберите нужное уведомление. Также вместо сторнирования можно сделать Операцию по ЕНС с видом Начисление и проставить там только разницу между ошибочной и правильной суммой. А чтобы уведомление не сформировало проводок или движений по регистру, отправить его можно через сервис 1С-Отчетность.
После обновления
Сторнировать предыдущее уведомление с ошибочной суммой больше не требуется — задолженность по счёту 68.90 и движения по регистрам ЕНС корректируются автоматически при создании нового уведомления с правильной суммой.
Также информация о сторнировании добавлена в предупреждение при проведении нового уведомления.
Автоматическая корректировка работает только в новых уведомлениях. В созданных до 1 октября 2023 года уведомлениях потребуется сторнировать документы с ошибочной суммой вручную.
Если ошибка допущена в реквизитах
Например, в уведомлении указан неверный отчётный период — вместо IV квартала 2022 года проставлен I квартал 2023 года.
Чтобы исправить ошибку, создайте новое уведомление путём копирования старого. В строке с ошибочным отчётным периодом исправьте сумму налога на «0» и создайте вторую строку с верным отчётным периодом и суммой налога к уплате.
Проставить «0» в строке с неверными реквизитами нужно для того, чтобы на стороне ФНС произошла автоматическая корректировка по тем же реквизитам, что были в первом уведомлении.
Так же, как и в случае ошибки в сумме налога, программа выдаст предупреждение о замене данных после проведения документа. Если вы работаете в не обновлённой базе, нужно будет сторнировать предыдущее уведомление с некорректными реквизитами.
Если же конфигурация обновлена, корректировка проводок и записей регистра произойдёт автоматически в момент корректировки периода во втором уведомлении.
Исправление более сложных ошибок лучше доверить профессионалам — можно долго искать решение проблемы, но так и не найти ответ, потратив на поиск не один час рабочего времени. Доверить решение ошибок в 1С можно консультантам Scloud, которые разберутся, где допущена ошибка и помогут быстро исправить её.
Бесплатная книга по зарплатному учету в 1С!
Узнайте обо всех обновлениях 2023 года
Получите лайфхаки бухгалтера в 1С от консультантов Scloud
Заполните форму, вышлем книгу вам на почту:
Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid: LjN8KNVms
Комментарии