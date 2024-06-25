Аренда 1С в облаке от Scloud: эффективные и безопасные решения

Почему клиенты выбирают Scloud
Scloud с 2011 года обеспечивает для своих клиентов доступ к 1С онлайн, при этом опыт работы компании в сфере информационных технологий составляет 18 лет.
Сервис специализируется на предоставлении аренды 1С в облаке и сервисов 1С. Клиентам доступно свыше 50 решений, которые помогают компаниям автоматизировать бизнес-процессы.
Главное направление — удаленная работа в 1С, от аренды 1С в облаке до IT-сопровождения и обучения.
Услуги компании:
Аренда 1С.
Консультации по работе с программой 1С.
Обучающие курсы 1С.
Доработка 1С.
Настройка программ и оборудования.
Сопровождение 1С.
Вебинары по 1С.
1С:Фреш.
Готовые расширения 1С.
Юридические услуги.
Сервис Scloud — сертифицированный оператор по аренде программ 1С — предоставляет клиентам весь комплекс услуг для эффективной удаленной работы в 1С.
Компания готова предложить решения для малого, среднего и крупного бизнеса с учетом отрасли, специфики деятельности и имеющихся задач. Аренда 1С в облаке предполагает использование программного обеспечения 1С без необходимости устанавливать его на собственный сервер или компьютер. Программа и данные хранятся на удаленном сервере, доступ к которому осуществляется через интернет, благодаря чему работать можно из любой точки мира.
Scloud предоставляет более 50 решений 1С, среди которых типовые и отраслевые конфигурации системы:
Типовые продукты:
1С:Бухгалтерия
1С:Зарплата и управление персоналом
1С: Управление нашей фирмой
1С: Розница
1С: Управление торговлей
1С: Комплексная автоматизация
1С: Документооборот.
Отраслевые решения:
1С: Бухгалтерия НКО.
1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия.
1С: Автосервис.
1С: SPA-Салон.
1С: Фитнес клуб.
1С: Общепит.
1С: Аренда и управление недвижимостью.
1С: Ломбард.
1С: Бухгалтерия строительной организации.
1С: Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ.
1С: Яуза Софт. Менеджер строительства 4.0.
1С: Яуза Софт. Управление строительной фирмой.
С полным спектром решений и сервисов вы можете ознакомиться на сайте.
Сотрудники компании всегда готовы помочь с выбором системы 1С, подключением и доработкой конфигураций. Задать вопрос специалистам сервиса можно здесь.
Какие дополнительные услуги доступны клиентам сервиса Scloud
Доработка 1С. При необходимости в работу конфигурации 1С можно внести изменения. Сотрудники компании доработают программу с учетом особенностей бизнес-процессов (например, Увеличение длины строки поля «Наименование» в карточке номенклатуры, Печатные формы КС-2 и КС-3 и другие).
Настройка программ и оборудования. При отсутствии в штате собственного IT-специалиста сотрудники сервиса Scloud выполнят подключение специализированной техники и программного обеспечения.
Консультации по работе с 1С. Сервис Scloud придет на помощь при возникновении вопросов по работе с типовым функционалом. Также специалисты компании оказывают поддержку при настройке конфигурации.
Обучающие курсы 1С. Дистанционное обучение 1С — уникальная возможность стать уверенным пользователем. В результате обучения слушатель в совершенстве овладеет всеми необходимыми навыками для максимального использования функционала своей конфигурации.
Юридические услуги. Профессиональная правовая поддержка — залог успешной работы любого бизнеса. Юристы Scloud разработают проект договора, окажут квалифицированную консультационную поддержку (как письменную, так и устную), а также проведут экспертизу договора.
Главные преимущества сотрудничества с Scloud
Всесторонняя поддержка клиентов. Для клиентов сервиса доступны три бесплатные консультации в месяц, а также круглосуточная техническая поддержка, автообновление баз 1С, резервное копирование и хранение копий баз. При необходимости можно воспользоваться дополнительными консультациями (их стоимость начинается от 2400 рублей).
Надежность и высокий уровень качества услуг. Scloud объединяет свыше 300 профессионалов, которые ежедневно работают над повышением качества услуг и делают все возможное для максимального комфорта клиентов. Вся информация находится под надежной защитой, а также гарантируется полная конфиденциальность.
Безупречная репутация. Scloud — обладатель множества наград и один из лидеров престижных рейтингов (лучшая бухгалтерская программа в 2024 году по версии «Комсомольской правды», 1 место рейтинга Клерк в категории «Обслуживание 1С», быстрейшая облачная 1С по данным Infostart и др.). Сервис входит в топ-11 сервисов онлайн-бухгалтерии Бизнес.РУ и топ-10 сервисов для бизнеса по версии Spark.ru.
Широкая география. Сервис работает на всей территории РФ. Оперативное решение вопросов обеспечиваются при помощи удаленного подключения.
Выгодная ценовая политика. Стоимость услуг находится на демократичном уровне. Абонентская плата за работу с конфигурациями 1С в облаке начинается от 1232 рублей в месяц, а гибкая система тарифов позволяет избежать переплат.
Клиентоориентированность и высокое качество сервиса в сочетании с максимально быстрым решением всех возникающих вопросов — главные ценности сервиса Scloud.
Scloud: сервис №1 среди облачных 1С
Запишитесь на консультацию и наш менеджер ответит на все ваши вопросы:
Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid: LjN8KXX3t
Начать дискуссию