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Scloud — аренда 1С в облаке

Аренда 1С в облаке от Scloud: эффективные и безопасные решения

Автоматизация бизнеса и бухгалтерии актуальна для большинства современных компаний, причем наиболее удобным и выгодным вариантом на сегодняшний день выступает аренда 1С в облаке. С Scloud можно не тратить средства на приобретение и обслуживание собственного оборудования и программного обеспечения: клиентам сервиса доступны все преимущества использования современных технологий и круглосуточная техподдержка.
Аренда 1С в облаке от Scloud: эффективные и безопасные решения
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Почему клиенты выбирают Scloud

Scloud с 2011 года обеспечивает для своих клиентов доступ к 1С онлайн, при этом опыт работы компании в сфере информационных технологий составляет 18 лет.

Сервис специализируется на предоставлении аренды 1С в облаке и сервисов 1С. Клиентам доступно свыше 50 решений, которые помогают компаниям автоматизировать бизнес-процессы.

Главное направление — удаленная работа в 1С, от аренды 1С в облаке до IT-сопровождения и обучения.

Услуги компании:

  • Аренда 1С.

  • Консультации по работе с программой 1С.

  • Обучающие курсы 1С.

  • Доработка 1С.

  • Настройка программ и оборудования.

  • Сопровождение 1С.

  • Вебинары по 1С.

  • 1С:Фреш.

  • Готовые расширения 1С.

  • Юридические услуги.

Сервис Scloud — сертифицированный оператор по аренде программ 1С — предоставляет клиентам весь комплекс услуг для эффективной удаленной работы в 1С.

Компания готова предложить решения для малого, среднего и крупного бизнеса с учетом отрасли, специфики деятельности и имеющихся задач. Аренда 1С в облаке предполагает использование программного обеспечения 1С без необходимости устанавливать его на собственный сервер или компьютер. Программа и данные хранятся на удаленном сервере, доступ к которому осуществляется через интернет, благодаря чему работать можно из любой точки мира. 

Scloud предоставляет более 50 решений 1С, среди которых типовые и отраслевые конфигурации системы:

Типовые продукты:

  1. 1С:Бухгалтерия

  2. 1С:Зарплата и управление персоналом

  3. 1С: Управление нашей фирмой

  4. 1С: Розница

  5. 1С: Управление торговлей

  6. 1С: Комплексная автоматизация

  7. 1С: Документооборот.

Отраслевые решения:

  1. 1С: Бухгалтерия НКО.

  2. 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия.

  3. 1С: Автосервис.

  4. 1С: SPA-Салон.

  5. 1С: Фитнес клуб.

  6. 1С: Общепит.

  7. 1С: Аренда и управление недвижимостью.

  8. 1С: Ломбард.

  9. 1С: Бухгалтерия строительной организации.

  10. 1С: Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ.

  11. 1С: Яуза Софт. Менеджер строительства 4.0.

  12. 1С: Яуза Софт. Управление строительной фирмой.

С полным спектром решений и сервисов вы можете ознакомиться на сайте.

Сотрудники компании всегда готовы помочь с выбором системы 1С, подключением и доработкой конфигураций. Задать вопрос специалистам сервиса можно здесь.

Какие дополнительные услуги доступны клиентам сервиса Scloud

  • Доработка 1С. При необходимости в работу конфигурации 1С можно внести изменения. Сотрудники компании доработают программу с учетом особенностей бизнес-процессов (например, Увеличение длины строки поля «Наименование» в карточке номенклатуры, Печатные формы КС-2 и КС-3 и другие).

  • Настройка программ и оборудования. При отсутствии в штате собственного IT-специалиста сотрудники сервиса Scloud выполнят подключение специализированной техники и программного обеспечения. 

  • Консультации по работе с 1С. Сервис Scloud придет на помощь при возникновении вопросов по работе с типовым функционалом. Также специалисты компании оказывают поддержку при настройке конфигурации.

  • Обучающие курсы 1С. Дистанционное обучение 1С — уникальная возможность стать уверенным пользователем. В результате обучения слушатель в совершенстве овладеет всеми необходимыми навыками для максимального использования функционала своей конфигурации.

  • Юридические услуги. Профессиональная правовая поддержка — залог успешной работы любого бизнеса. Юристы Scloud разработают проект договора, окажут квалифицированную консультационную поддержку (как письменную, так и устную), а также проведут экспертизу договора.

Главные преимущества сотрудничества с Scloud

  • Всесторонняя поддержка клиентов. Для клиентов сервиса доступны три бесплатные консультации в месяц, а также круглосуточная техническая поддержка, автообновление баз 1С, резервное копирование и хранение копий баз. При необходимости можно воспользоваться дополнительными консультациями (их стоимость начинается от 2400 рублей).

  • Надежность и высокий уровень качества услуг. Scloud объединяет свыше 300 профессионалов, которые ежедневно работают над повышением качества услуг и делают все возможное для максимального комфорта клиентов. Вся информация находится под надежной защитой, а также гарантируется полная конфиденциальность. 

  • Безупречная репутация. Scloud — обладатель множества наград и один из лидеров престижных рейтингов (лучшая бухгалтерская программа в 2024 году по версии «Комсомольской правды», 1 место рейтинга Клерк в категории «Обслуживание 1С», быстрейшая облачная 1С по данным Infostart и др.). Сервис входит в топ-11 сервисов онлайн-бухгалтерии Бизнес.РУ и топ-10 сервисов для бизнеса по версии Spark.ru.

  • Широкая география. Сервис работает на всей территории РФ. Оперативное решение вопросов обеспечиваются при помощи удаленного подключения.

  • Выгодная ценовая политика. Стоимость услуг находится на демократичном уровне. Абонентская плата за работу с конфигурациями 1С в облаке начинается от 1232 рублей в месяц, а гибкая система тарифов позволяет избежать переплат.

Клиентоориентированность и высокое качество сервиса в сочетании с максимально быстрым решением всех возникающих вопросов — главные ценности сервиса Scloud.

Scloud: сервис №1 среди облачных 1С

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