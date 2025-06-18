Зависимость от локальной 1С: почему бухгалтеры боятся переходить в облако?

Что же делает бухгалтер в такой ситуации? Порядок не важен, но это поиск информации на просторах всемирной паутины о том, как работает облачная версия 1С, каковы ее плюсы и минусы. Также он ищет отзывы реальных пользователей облака.

Знакомая всем фраза из любимого фильма. Так чувствует себя бухгалтер, когда приходит директор и говорит, что он принял решение о переходе на облачную версию 1С. Мало бухгалтеру забот с документами, отчетами, платежами, расчетами! Так теперь надо либо безоговорочно выполнить решение директора, либо найти аргументы, чтобы он передумал.

Пик интереса к облачным решениям пришелся на 2020 год , когда многие вынужденно перешли на удаленку. Локдаун закончился, но интерес не только не упал, а продолжает расти. Однако окончательное решение в выборе принимают пользователи сами. Все нужно рассматривать в комплексе. Именно поэтому нельзя утверждать, что такая-то версия самая лучшая. Рассматривать будем обе.

Все прекрасно понимают, что любое начинание со стороны пользователей подвергается сомнению и критике. Редко, когда новое принимают сразу, но еще реже в это новое бросаются как в омут с головой. И в начале появления облака, и сейчас хватает как противников, так и приверженцев облачных решений. Не стоит забывать, что технологии год от года совершенствуются. По этой причине все больше пользователей выбирают облако. И не потому, что это модный тренд. Для кого-то это практичное решение в его ситуации.

Начало появления облачных решений в России — это 2010–2011 год. Компания Scloud была в числе первых, кто стал предоставлять доступ в облако с 2011 года.

Аспекты облачной и локальной версии 1С

Та и другая версии имеют свои плюсы и минусы, если разбирать по каждому конкретному моменту.

Стоимость одного и того же продукта в разных версиях

Дороговизна аренды 1С в облаке — вот что волнует бухгалтера как человека, который имеет дело с финансами компании. 1. Облачная. Посмотрим, на самом ли деле так дорога аренда 1С в облаке. Будем говорить на понятном бухгалтеру языке — языке цифр. Цифры берем компании Scloud на момент написания статьи. Рассмотрим на примере одной из часто используемых программ — 1С:Бухгалтерия ПРОФ. 5 пользователей: Двоим — директору и главбуху — дадим доступ к конфигуратору, остальным сотрудникам он ни к чему (это по решению заказчика).

Берем в аренду на 12 месяцев. Чем больше период, тем больше скидка, поэтому стоимость одного пользователя в месяц — 1 440 рублей. Стоимость месяца аренды — 8 144 рублей. Сумма за год — 97 728 рублей. При тех же условиях в коробочной версии: минус доступ к конфигуратору,

плюс подписка на ИТС ПРОФ на 12 месяцев. Стоимость коробочной версии — 112 860 рублей. Если решили увеличить количество пользователей, в облаке с этим проще. Доплатили, вам оформили и пользуйтесь. 2. Локальная. Рассуждения некоторых сторонников локальной версии простые: заплатил один раз за программу и потом каждый год покупаешь ИТС, чтобы можно было ее обновлять. А если посчитать аренду примерно за два года или больше, то еще и в убытке можно оказаться. Не совсем верное рассуждение, потому что все нужно сравнивать. В случае расширения бизнеса и для больших компаний логика «заплатил один раз и пользуйся» не сработает. Тут упускается момент, если пользователей становится более пяти, без сервера никак, а лицензия для него в копеечку влетит. Плюс для обновления нужна подписка ИТС, оплата специалиста, который будет за всем этим следить, также различные сервисы для работы сотрудников бухгалтерии. Стоимость 1С в коробке — 20 100 рублей. Это на одного пользователя. Захотите расширяться, придется покупать доп. лицензии, которые продают сразу пакетом на 5 пользователей — 39 900 рублей. При желании купить одну лицензию не получится, только приобретать программу за 20 100 рублей. Выводы и принятие решения о выборе версии остаются за пользователями, потому что специфика деятельности и масштабы бизнеса у всех разные. Главное — это просчитать и учесть все возможные затраты.

Сохранность базы данных

Это еще один из животрепещущих моментов, который беспокоит в первую очередь бухгалтеров. Если что-то случится с базами, восстанавливать данные придется им. 1. Облачная. Для хранения такого большого объема информации используются дата–центры. Возможно, сейчас кто-то из тех компаний, кто предоставляет доступ к облаку, использует заграничные дата–центры. Многие пользователи 1С против, чтобы их данные хранились за границей. Серверы компании Scloud размещены в крупном дата–центре DataPro, который находится в Москве. Он соответствует классу TIER III по классификации Uptime Institute — это третий по надежности уровень из четырех возможных. Такой уровень означает, что перерывы в доступе к серверам могут составлять не более 1,6 часа в год. Ключевое преимущество 3-го уровня заключается в том, что для проведения ремонтных и профилактических работ нет необходимости останавливать работу всего дата–центра. Проникновение в сам центр посторонних исключено благодаря биометрической системе контроля доступа плюс круглосуточная охрана и 350 видеокамер. 2. Локальная. Информация хранится на персональном компьютере либо сервере компании. Если смотреть правде в глаза, произойти может все что угодно: поломка, пожар, затопление, кража и т. п. Если это сервер, то для него необходима отдельная специально оборудованная комната, а это дополнительные траты. Однако даже при таком различии в способах хранения баз данных нельзя утверждать, что пользоваться одной версией 1С лучше, чем другой. Решение остается за пользователем.

Доступность работы в версии

Это вопрос вашей привязки к рабочему компьютеру и в каком формате удобнее работать. 1. Облачная. Спустя столько лет существования этой версии, не надо доказывать, что в ней можно работать независимо от вашей локации. Лишь бы был стабильный интернет. Многие работодатели в настоящее время лояльно относятся к удаленной работе даже бухгалтеров. Любопытный случай рассказала пользовательница облачной 1С от Scloud. Во времена существования лишь коробочной версии главбух после отчетного периода взяла две недели отпуска: солнце и море. Налоговики прислали нам требование о предоставлении пояснений. Обязанность главбуха — дать пояснения в четкие сроки. Такая ситуация может произойти и сейчас. Пришлось срочно решать вопрос: роуминг, звонки, нервы… Счета за связь тогда оказались внушительными. Когда появилась облачная 1С, наша компания еще долгое время продолжала вести учет локально. Со временем я убедила директора попробовать новое решение. Сначала перестраховывались — работали и в облаке, и в локальной версии "на всякий случай". Но уже через пару месяцев полностью перешли в онлайн. Некоторые пользователи считают минусом полную зависимость облачной версии от наличия интернета. Спорный «минус». Но если это критичный момент, тогда интернет должен быть проводной, а не через Wi–Fi. Ведь при отключении электричества пропадет и Wi–Fi, а большинство сейчас пользуются именно им. На крайний случай можно мобильный интернет раздать своему ноутбуку, если ваш телефон поддерживает такую услугу. 2. Локальная. Ноутбук, конечно, можно возить постоянно с собой при условии, что один человек работает в программе. Но если программа установлена на стационарный компьютер или сервер, то работать только с определенного места. Однако есть ситуации, когда без локальной версии просто не обойтись. Даже сейчас есть места без интернета. Каждый регион закрепляет список таких труднодоступных местностей, в которых приказом Минкомсвязи даже разрешено работать без ККТ. Любая версия имеет право «на жизнь». Все зависит от конкретной ситуации.

Обновление

Порой называют минусом облака тот факт, что приходится просить обновления для программы. Все компании, которые предоставляют доступ к облачному решению, работают по-разному. Нужно найти тех, кто устроит вас по предлагаемым условиям аренды. 1. Облачная. Как это происходит в облачной версии? Как в шуточной поговорке: «Солдат спит, а служба идет». И это в буквальном смысле делается в компании Scloud. Платформа и конфигурации обновляются в ночное время, ориентируясь на часовой пояс местонахождения компании. Поэтому к началу следующего рабочего дня, ориентировочно к 9 часам, все обновлено. Клиенты компании разных часовых поясов не испытывают с этим неудобств. 2. Локальная. Кто работал или продолжает пользоваться локальной 1С знают, чтобы обновить саму конфигурацию и платформу, нужно приобрести подписку ИТС. Тогда вы самостоятельно ежемесячно будете делать обновление своей программы. Однако на одном из форумов попалось иное мнение пользователя по поводу подписки. Что для небольшой фирмы можно купить 1С:Бухгалтерия базовая и работать в ней. Подписку при этом не покупать, чтобы не тратить лишние деньги. Да, так можно сделать, и программа будет работать, только есть одно но. Бухгалтеры знают, с какой быстротой меняется законодательство, а также формы отчетности. Это в былые годы можно было купить бумажные формы отчетов — сейчас этого нет. Кому-то НК разрешает сдавать отчеты на бумаге, но чтобы их распечатать уже заполненными из своей программы, формы должны быть актуальными. Важное отличие версий в вопросе обновления: для локальной нужно приобрести подписку на ИТС для обновления, а для облачной — обновление входит в стоимость аренды.

Копирование баз данных