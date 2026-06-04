Работа с импортом–2026: поступление товара в 1С — пошаговая инструкция

Импорт из ЕАЭС через СПОТ

Система СПОТ создана для мониторинга товаров из ЕАЭС. Процесс ввоза теперь официально открывается созданием электронного уведомления до въезда товара в страну. На импорт из других стран новые правила не влияют.

Календарь реформы

Он дает небольшую передышку компаниям для настройки бизнес–процессов: есть время проверить, как оформить поступление по новым правилам без спешки. Период Что меняется Комментарий 06.04.26–27.05.26 Режим тестирования Добровольная подача ДОПП. Отличное время, чтобы потренироваться в 1С. С 01.06.26 Обязательный запуск, с обеспечительным платежом (ОП) — полный контроль Для автоперевозок из ЕАЭС становится обязательным наличие QR-кода, который выдадут только после внесения ОП Для тех, кто использует ж/д или авиасообщение, старые правила предположительно действуют до 2027 года.

Участники процесса

Система СПОТ объединяет в одну цепочку владельцев груза и транспортные компании. Бизнес (ООО и ИП). Все импортеры из ЕАЭС теперь работают по единому стандарту. Правильное поступление товара начинается с цифрового уведомления. Транспортные компании. Без верных документов и QR-кода от заказчика перевозчик просто не пересечет границу. Важно. Система обязательна даже для микропартий продукции. Для чистоты учета не стоить игнорировать вопрос, как оформить поступление импорта по закону.

Оформление документа ожидания (ДОПП)

Это ваш пропуск в систему импорта 2026 года. На его основании формируется QR-код, который водитель предъявляет на таможне. Отправить документ нужно за 2 дня до прибытия груза на границу через сервис заявителя (понадобится УКЭП) или через 1С-Отчетность. Главный экран сервиса заявителя В 1С:Бухгалтерия форма ДОПП заполняется вручную. Титульный лист ДОПП. Находится: Регламентированные отчеты —Уведомления — Прочие Пример заполнения ДОПП После отправки система проверит данные и, если все в порядке, выдаст квитанцию «Обеспечен» и QR-код. Помните, что некорректный ДОПП — причина того, почему не проводится регистрация в системе СПОТ. Чтобы интеграция с сервисами 1С прошла гладко, обратитесь за консультацией в Scloud.

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