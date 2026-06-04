Работа с импортом–2026: поступление товара в 1С — пошаговая инструкция

Импорт из ЕАЭС через СПОТ
Система СПОТ создана для мониторинга товаров из ЕАЭС. Процесс ввоза теперь официально открывается созданием электронного уведомления до въезда товара в страну. На импорт из других стран новые правила не влияют.
Календарь реформы
Он дает небольшую передышку компаниям для настройки бизнес–процессов: есть время проверить, как оформить поступление по новым правилам без спешки.
Период
Что меняется
Комментарий
06.04.26–27.05.26
Режим тестирования
Добровольная подача ДОПП. Отличное время, чтобы потренироваться в 1С.
С 01.06.26
Обязательный запуск, с обеспечительным платежом (ОП) — полный контроль
Для автоперевозок из ЕАЭС становится обязательным наличие QR-кода, который выдадут только после внесения ОП
Для тех, кто использует ж/д или авиасообщение, старые правила предположительно действуют до 2027 года.
Участники процесса
Система СПОТ объединяет в одну цепочку владельцев груза и транспортные компании.
Бизнес (ООО и ИП). Все импортеры из ЕАЭС теперь работают по единому стандарту. Правильное поступление товара начинается с цифрового уведомления.
Транспортные компании. Без верных документов и QR-кода от заказчика перевозчик просто не пересечет границу.
Важно. Система обязательна даже для микропартий продукции. Для чистоты учета не стоить игнорировать вопрос, как оформить поступление импорта по закону.
Оформление документа ожидания (ДОПП)
Это ваш пропуск в систему импорта 2026 года. На его основании формируется QR-код, который водитель предъявляет на таможне. Отправить документ нужно за 2 дня до прибытия груза на границу через сервис заявителя (понадобится УКЭП) или через 1С-Отчетность.
В 1С:Бухгалтерия форма ДОПП заполняется вручную.
После отправки система проверит данные и, если все в порядке, выдаст квитанцию «Обеспечен» и QR-код. Помните, что некорректный ДОПП — причина того, почему не проводится регистрация в системе СПОТ. Чтобы интеграция с сервисами 1С прошла гладко, обратитесь за консультацией в Scloud.
Налоги авансом
Реформа меняет порядок расчетов: с 01.06.26 налоги за импорт из ЕАЭС должны быть обеспечены «живыми» деньгами (ОП) еще до пересечения машиной границы за 2 дня. Сумма ОП перечисляется на специальный КБК по каждому ДОПП отдельно. Это гарантирует, что ваше поступление пройдет границу без проблем.
Освобождены от этой обязанности крупнейшие компании, также те, кто везет товар транзитом через РФ. Поскольку правила СПОТ действуют не для всех товаров, проверяйте их актуальный список.
Настройка базы под СПОТ
Инструкция по поступлению товара начинается с ревизии настроек системы. Если база не готова, данные не попадут в нужный регистр накопления.
1. Внешняя торговля. Включите опцию работы с импортом в настройках функциональности.
2. Карточки ТМЦ. Задумываясь о том, как добавить товар, помните: для СПОТ критичны код ТН ВЭД и страна. Если позиция прослеживаемая (постановление Правительства РФ от 01.07.2021 №1110), отметьте это в карточке.
3. Обмен данными. Подключение 1С-Отчетности ускорит получение QR-кодов и подтверждение оплат.
Все тонкости и бухгалтерские проводки при оформлении ввоза товаров из стран ЕАЭС в 1С:Бухгалтерия отражены в инструкции экспертов Scloud.
В условиях новых правил 2026 года правильное отражение прихода напрямую влияет на финансовые результаты и безопасность бизнеса. Используйте этот материал как основной ориентир, чтобы работать без блокировок.
Вопросы и ответы
Обязателен ли QR-код для товаров не на продажу?
Да, исключений для «собственных нужд» нет. Если закупка идет из ЕАЭС, вы проходите через процедуру подачи ДОПП. Инструкция о том, как добавить товар, в этом случае будет такой же, как при обычной закупке.
Когда отправлять данные в СПОТ?
Крайний срок — за двое суток до въезда в РФ. Это позволяет системе вовремя выдать QR-код. Если код не пришел, проверьте в личном кабинете, почему не проводится операция.
Кто оформляет QR-код для перевозки?
Это прямая обязанность заявителя. Импортер получает код и передает логистам. Важно заранее убедиться, что водитель знает, как проверить документ и предъявить его сотрудникам таможни.
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