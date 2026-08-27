Удержание алиментов по исполнительному листу в 2026 году

Нестандартные ситуации: как провести удержание алиментов без ошибок и штрафов

В повседневных расчетах легко запутаться, когда речь заходит о нестандартных выплатах или кадровых перемещениях. Разберем главные подводные камни.

Нужно ли удерживать с аванса? Вопрос: «Алименты с аванса удерживать или нет?» — регулярно поднимается на бухгалтерских форумах. Формально закон не запрещает удерживать всю сумму при окончательном расчете за месяц. Но на практике делить сумму вычета между авансом и зарплатой — самое безопасное решение. Если удерживать деньги только в конце месяца, «чистого» заработка работника с высокой процентной ставкой может не хватить. В итоге организация просрочит обязательные выплаты.

Как удерживаются алименты с больничного и отпускных? С отпускных выплат удержание производится в день их фактического перечисления работнику.

С больничным листом расчет делится на две части: за первые 3 дня временной нетрудоспособности алименты удерживает работодатель. С выплат за 4-й и последующие дни, которые переводит СФР, работодатель удержания не делает — этим занимается сам фонд на основании поступившего к ним исполнительного листа от взыскателя или приставов.

Что делать с алиментами при увольнении сотрудника? Если плательщик увольняется, работодатель обязан:

удержать все причитающиеся суммы из финального расчета (зарплата, премия, компенсация отпуска);

заполнить обратную сторону исполнительного документа: внести данные об удержанных суммах, периодах и остатке долга, заверить подписью и печатью;

в 3-дневный срок отправить оригинал документа приставам (заказным письмом) и известить взыскателя.

Чтобы не допустить просрочек и путаницы в нестандартных ситуациях, всегда можно доверить настройку сложных удержаний в 1С экспертам Scloud — они подскажут правильный алгоритм под вашу конфигурацию.