Удержание алиментов по исполнительному листу в 2026 году

Какими законами руководствоваться, рассчитывая алименты по исполнительному листу
Закон защищает права детей, и не только, на получение алиментов. Поэтому их удержание строго регламентировано. Бухгалтеру важно ориентироваться в ключевых нормах, чтобы избежать штрафов за нарушение порядка выплат. Основные нормативные акты следующие.
Семейный кодекс РФ (ст. 81, 109, 111, 117). Регулирует сам порядок удержания алиментов. Определяет доли выплат на детей, обязывает работодателя переводить деньги за 3 дня, а также регламентирует порядок индексации выплат (если судом определена четкая сумма) и уведомления приставов при увольнении работника.
Трудовой кодекс РФ (ст. 138). Защищает права работника и ограничивает максимальный процент удержания алиментов: по общему правилу — не более 50%, а для несовершеннолетних детей — до 70% от заработка.
Закон № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве» (ст. 98, 101, 111). Фиксирует обязанность организации выполнять требования документов, ставить алиментные долги в 1-ю очередь и соблюдать список неприкосновенных доходов.
Постановление Правительства РФ № 1908 от 02.11.2011. Дает точный список выплат, с которых исчисляются алименты по исполнительному листу: оклады, надбавки, отпускные, премиальные и больничный.
На заметку. Сомневаетесь, удерживать ли алименты с нестандартной выплаты? Сразу открывайте Постановление № 1908 — там прописаны абсолютно все допустимые виды доходов.
Расчетная база и предельные суммы: с чего брать алименты по исполнительному листу
Главный ориентир при расчетах — «чистые» деньги сотрудника на руки, то есть сумма, оставшаяся после удержания НДФЛ. Не стоит верить мифам, будто алименты с больничного или отпускных подпадают под иммунитет. Постановление № 1908 четко определяет расчетную базу.
Общие выплаты (база для удержания).
Оклад, надбавки, тарифы, премии.
Выплаты за период отпуска (алименты с отпускных считаются по общему порядку).
Пособие по временной нетрудоспособности.
Стандартная материальная помощь.
Неприкосновенный доход (иммунитет от взыскания).
Пособие по уходу за ребенком.
Командировочные выплаты и суточные.
Целевая матпомощь (при рождении ребенка, свадьбе, ЧС или смерти родственника — пп. «л» п. 2 постановления № 1908).
Однако даже если у работника накопился гигантский долг, превышать законодательные лимиты нельзя.
Лимиты взыскания
Категория взыскания
Предельный процент от дохода
Алименты на детей до 18 лет
70%
Компенсация вреда здоровью
70%
Кредитные долги, налоги, штрафы
50%
Сочетание выплат (алименты + прочие взыскания)
70% (алименты гасятся в первую очередь)
Если общий размер долга превышает установленный лимит, бухгалтер сначала полностью закрывает алиментные обязательства 1-й очереди, а остаток средств переносит на следующий месяц.
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Семь этапов удержания алиментов в 1С:Бухгалтерия
Настройка исполнительных документов в 1С:Бухгалтерия занимает всего несколько минут, если соблюдать четкий порядок действий.
Прием и регистрация документов. Внимательно проверьте поступивший исполнительный лист: печати, подписи и реквизиты получателя. Зарегистрируйте его во входящей корреспонденции.
Ввод данных в 1С. В блоке «Зарплата и кадры» найдите журнал «Исполнительные листы» и создайте новую запись с параметрами удержания.
Нужен ли приказ об удержании алиментов? Если у вас на руках официальный исполнительный лист от приставов, отдельный приказ по фирме составлять не нужно. Но при добровольном перечислении денег по заявлению работника обязательно оформите приказ об удержании алиментов в свободной форме и ознакомьте сотрудника под подпись.
Контроль базы доходов. Убедитесь, что система правильно учитывает все выплаты. Напоминаем: удержание алиментов производится с оклада, премий, отпускных и больничных, но строго после вычета НДФЛ.
Автоматический расчет удержаний. При заполнении документа «Начисление зарплаты» 1С:Бухгалтерия сама рассчитает сумму в колонке «Удержано» с учетом максимального процента удержания алиментов (50% или 70%). Дополнительные комиссии за перевод (почтовые или банковские) вносятся вручную. Результаты удержаний появятся в расчетном листке сотрудника.
Совет. Пользуетесь программой 1С:ЗУП? В ней функционал работы с исполнительными листами еще шире. Ознакомьтесь с инструкцией методологов Scloud «Как настроить удержания из зарплаты в 1С:ЗУП».
6. Выплата и сроки перечисления алиментов. Деньги должны быть переведены взыскателю или на счет ФССП в течение 3 дней. В платежке четко пропишите назначение платежа (без НДС).
7. Взаимодействие с приставами. В случае проверки или по запросу ФССП сформируйте реестр перечислений алиментов и приложите справку 2-НДФЛ сотрудника.
Обратите внимание. С 01.03.2026 вступили в силу изменения (постановление Правительства РФ от 28.11.2025 № 1928), по которым соцзащита учитывает алименты при расчете единого пособия исходя из средней зарплаты по региону (при отсутствии исполнительного листа или соглашения, заверенного нотариусом). Сам порядок удержаний из зарплаты работника при этом не изменился.
Нестандартные ситуации: как провести удержание алиментов без ошибок и штрафов
В повседневных расчетах легко запутаться, когда речь заходит о нестандартных выплатах или кадровых перемещениях. Разберем главные подводные камни.
Нужно ли удерживать с аванса? Вопрос: «Алименты с аванса удерживать или нет?» — регулярно поднимается на бухгалтерских форумах. Формально закон не запрещает удерживать всю сумму при окончательном расчете за месяц. Но на практике делить сумму вычета между авансом и зарплатой — самое безопасное решение. Если удерживать деньги только в конце месяца, «чистого» заработка работника с высокой процентной ставкой может не хватить. В итоге организация просрочит обязательные выплаты.
Как удерживаются алименты с больничного и отпускных? С отпускных выплат удержание производится в день их фактического перечисления работнику.
С больничным листом расчет делится на две части: за первые 3 дня временной нетрудоспособности алименты удерживает работодатель. С выплат за 4-й и последующие дни, которые переводит СФР, работодатель удержания не делает — этим занимается сам фонд на основании поступившего к ним исполнительного листа от взыскателя или приставов.
Что делать с алиментами при увольнении сотрудника? Если плательщик увольняется, работодатель обязан:
удержать все причитающиеся суммы из финального расчета (зарплата, премия, компенсация отпуска);
заполнить обратную сторону исполнительного документа: внести данные об удержанных суммах, периодах и остатке долга, заверить подписью и печатью;
в 3-дневный срок отправить оригинал документа приставам (заказным письмом) и известить взыскателя.
Чтобы не допустить просрочек и путаницы в нестандартных ситуациях, всегда можно доверить настройку сложных удержаний в 1С экспертам Scloud — они подскажут правильный алгоритм под вашу конфигурацию.
Ошибки в работе с алиментами и штрафы за них
Даже неумышленная счетная ошибка или задержка выплат на один день подпадает под санкции проверяющих органов. Главные «опасные зоны» в учете таковы.
Неполная база начислений: забытые суммы при расчете алиментов с отпускных, больничных и премиальных выплат.
Просрочка платежей: перечисление средств взыскателю позже трех дней с момента выплаты заработка.
Утеря документов: отсутствие фиксации исполнительных листов во входящем журнале.
Срыв сроков при увольнении: неотправка оригинала документа в ФССП в установленные 3 дня с момента разрыва договора.
Законодательство предусмотрело строгие меры наказания за нарушения при удержании и перечислении алиментов — от административных штрафов до уголовной ответственности.
Административная ответственность (ст. 17.14 КоАП РФ).
За что: неудержание средств, задержка выплат, утрата исполнительного листа или несвоевременное уведомление приставов при увольнении.
Размер штрафа:
для бухгалтера или руководителя: от 15 000 до 20 000 рублей;
для организации: от 50 000 до 100 000 рублей.
Уголовная ответственность (ст. 315 УК РФ).
За что: злостное неисполнение решения суда или системный отказ удерживать алименты (более 6 месяцев).
Наказание:
штраф до 200 000 рублей;
принудительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет;
дисквалификация должностного лица на срок до 5 лет.
Материальная ответственность (ст. 115 СК РФ).
За что: просрочка перечисления денег получателю по вине работодателя.
Размер выплат: неустойка в пользу получателя в размере 0,1% от удержанной суммы за каждый день задержки по исполнительному документу (нотариальные соглашения устанавливают свои размеры).
Подводим итоги
Работа с долгами сотрудников не оставляет места для халатности, ведь просрочка платежа даже на один день грозит административной ответственностью. Избавить себя от лишнего стресса и рутинных проверок помогает автоматизация учета. В облачной 1С от Scloud своевременно представлены актуальные формы документов и свежие алгоритмы расчетов. Программа сама проконтролирует предельный процент удержаний, учтет все виды выплат и подготовит платежные поручения, сохраняя ваше время и нервы.
Вопросы и ответы
Кто оплачивает банковские издержки при перечислении алиментов?
Комиссию за банковский перевод или почтовые услуги оплачивает сам работник. Эти расходы удерживаются с его доходов дополнительно к основной сумме алиментов.
Какой максимальный процент от зарплаты можно забрать?
Законодательный «потолок» на несовершеннолетних детей — 70%. Бухгалтер производит вычет в рамках этого лимита, а оставшуюся часть суммы записывает на долг сотрудника для удержания в будущем.
Как удержать алименты с сотрудника на испытательном сроке?
Никаких исключений нет — удержание и расчет выплат осуществляются в стандартном порядке с даты приема на работу.
Нужно ли удерживать алименты с компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях?
Нет, не нужно. Эта выплата носит компенсационный характер — работодатель возмещает сотруднику расходы за износ имущества и топливо. С таких компенсаций алименты не удерживаются.
Нужно ли удерживать алименты, если работник трудится на полставки или по совместительству?
Да. Режим работы (совместительство, полставки или гибкий график) не освобождает от удержаний. Алименты рассчитываются по общим правилам от фактически начисленного «чистого» дохода сотрудника на этой работе.
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