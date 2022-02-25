Какие документы, кроме чека, нужны при расчетах с самозанятыми

Правильно составленные документы защищают бизнес от налоговой, бухгалтерию от головной боли, а заказчика от недопонимания с исполнителем. Сделали понятную инструкцию: какая «бумажка» и на каком этапе понадобится в работе с самозанятым.

Справка о самозанятости

Этот документ пригодится в самом начале. Когда заказчик выбирает самозанятого исполнителя и соглашается с ним работать, справка становится подтверждением статуса НПД.

Где взять? В приложении «Мой налог» или в личном кабинете самозанятого есть кнопка «Справка о постановке». Документ не нужно ждать голубиной почтой, он тут же отображается на экране и отправляется двумя кликами.

Что должно быть в справке?

ФИО самозанятого;

ИНН;

паспортные данные;

адрес постоянной или временной регистрации;

дата постановки на учет в качестве плательщика «Налога на профессиональный доход»;

данные ИФНС.

Такому документу можно доверять: онлайн-формат подтверждается электронной подписью ФНС.

Зачем нужна справка? Это подтверждение того, что заказчик работает с участником НПД. В противном случае компания может оформить договор с самозанятым, а по факту он будет с обычным физиком. И тогда придется заплатить НДФЛ, страховые взносы, а еще и штрафы.

Мы советуем подстраховаться и проверить статус самозанятого по ИНН. Для этого нужно скопировать номер из справки и « пробить по базе» ФНС.

Договор

В работе с самозанятым подойдет договор ГПХ (подряда или оказания услуг). Единственный случай, когда можно обойтись без этого документа, — сделка вроде покупки с моментальной оплатой.

Где взять? Стандартный шаблон можно скачать здесь и заполнить под свои цели.

Что должно быть в договоре?А точнее: чего быть не должно. Стандартные поля документа (что делает, сколько нужно заплатить и когда) заполняем как обычно, но тщательно избегаем формулировок, которые намекают на трудовые отношения:

слова «сотрудничество», «работник», «обязанности», «аванс» и прочее;

рабочий график;

фиксированную ежемесячную оплату;

корпоративные правила;

описание рабочего места и требование там находиться.

Вместо этого: описание услуги или товара, стоимость единицы и общую сумму, сроки оплаты и выполнения работы, ответственность сторон.

Наша персональная рекомендация — добавить пункт об ответственности исполнителя за нарушение режима НПД. Так заказчик может застраховать себя на тот случай, если самозанятый лишится статуса и не предупредит об этом.

Зачем нужен договор? Кроме очевидного «так положено» договор станет гарантом в спорных ситуациях. Если налоговая заподозрит в подмене трудовых отношений или самозанятый не выполнит условия — на руках будет документ, который поможет расставить все по местам.

Сервис Сам.Бизнес автоматизирует работу заказчика с самозанятым: мы сами составим и проверим все необходимые документы.

Приложения

Если работа с самозанятым предполагает долгий срок и большой объем работы, то к договору нужны приложения.

Где взять? Их можно составить в свободной форме: например, так.

Обычно в приложении указывают:

подробное описание услуг;

технические требования;

сроки выполнения;

вознаграждение за отдельные этапы работы.

Обе стороны подписывают приложения и обмениваются оригиналами.

Акт выполненных работ

По договору заказчик должен в указанный срок проверить и принять работу самозанятого. Акты этот этап закрепляют.

Где взять? Самозанятый не обязан предоставлять акты выполненных работ, но заказчик может выслать стандартный шаблон и попросить его заполнить.

Зачем нужны? Для ИП и ООО акты документально подтверждают расходы. А еще — фиксируют факт выполнения работ и их сроки.

Например, заказчик принял работы, но обнаружил какие-то недочеты. Тогда он не только сообщает об этом исполнителю, но и фиксирует недостатки в акте. Документ становится главным доказательством выполненной или невыполненной работы самозанятого.

Счет на оплату и платежное поручение

После того как самозанятый выполнил работу, заказчик может запросить счет на оплату. А после — сформировать платежное поручение.

Где взять? Счет на оплату самозанятый может выслать из приложения «Мой налог». Или скачать и заполнить стандартный шаблон. Платежное поручение формирует сам заказчик.

Что должно быть в документах?

Счет на оплату содержит информацию об исполнителе, услуге и ее стоимости, название организации и ее реквизиты.

Платежное поручение можно составить, используя данные счета, договора или актов. В поле «Назначение платежа» заказчику нужно указать наименование услуги или товара, но ни в коем случае не писать слова «зарплата», «аванс» или «премия».

Зачем нужны? Платежное поручение нужно для безналичной оплаты работы самозанятого с расчетного счета заказчика.

Счет — это один из документов, служащих для оплаты, хотя и необязательный.

Чек

Как только компания-заказчик перевела деньги самозанятому — тот должен выслать чек.

Где взять? Чек формируется в приложении «Мой налог». Оттуда самозанятый может выслать документ заказчику в виде ссылки или изображения.

Что должно быть в чеке? Дата, ФИО исполнителя, ИНН самозанятого и заказчика, название услуги и сумма.

Зачем нужен? Акты, счета на оплату и даже договор иногда не нужны, а вот без чека не обойтись. Это главный документ, который подтверждает оплату участнику НПД и освобождает от уплаты налогов заказчика.

Если самозанятый забыл его отправить сразу — не стесняйтесь напомнить. Игнорирует и не отвечает — жалуйтесь в ФНС.