Оптимизируем бизнес с помощью самозанятых

Даже в кризис можно работать. Главное — действовать по плану и грамотно распоряжаться ресурсами компании. В статье как раз про это.

Если ищете законный способ сократить расходы на персонал, предлагаем обратить внимание не на штатных сотрудников, а на самозанятых исполнителей. С их помощью вы закроете те же KPI, но потратите меньше.

Коротко про оптимизацию штата

Оптимизация штата сотрудников — это красивые слова, которые почти всегда означают сокращение издержек на персонал. Вы увольняете сотрудников, урезаете зарплаты или заменяете высокооплачиваемых специалистов на кого-то дешевле.

Это жесткая мера, но иногда без нее — никак.

Ниже расскажем, как сделать это максимально эффективно и безболезненно.

С чего начать

Шаг 1: сократить сотрудников, которые не участвуют в формировании прибыли компании

Если ваш основной канал продаж не социальные сети, то вы пару месяцев протянете без SMM-менеджера. Клиенты простят вам отсутствие красивых картинок.

Законодательная справка: при сокращениях опирайтесь на статью 180 ТК. Вы должны сообщить о сокращении за 2 месяца. Можно расторгнуть договор и раньше, если готовы выплатить дополнительную компенсацию.

Шаг 2: объединить должности и повысить нагрузку на работников

Скорее всего, придется накинуть пару дополнительных обязанностей на тех, кто остался. Кто-то не согласится и уйдет в другую компанию, а кто-то — примет вынужденную меру.

Законодательная справка: дополнительные обязанности нужно внести в трудовой договор. Все изменения трудовых условий должны быть задокументированы — статья 72 ТК.

Шаг 3: заменить сокращённых сотрудников самозанятыми

Допустим, без SMM-менеджера никак — вы продаете свадебные платья «Вконтакте». Нет постов и фотографий — нет продаж.

В такой ситуации привлеките самозанятого — подготовка контент-плана и 12 постов в месяц выйдут дешевле полноценного сотрудника.

Неочевидные плюсы работы с самозанятыми

Предпринимателю проще экспериментировать. Если вы планируете масштабировать бизнес, наладить производство нового продукта или ввести дополнительную услугу, можно организовать это как отдельный проект и привлечь исполнителей со стороны.

Бизнес тратит меньше. Работая с самозанятыми, компания платит ноль налогов и страховых взносов. Получается, бизнес может потратить деньги на улучшение условий.

Плюсы перехода на ГПХ

Экономия на налогах, социальных отчислениях, страховых взносах.

Договор легче расторгнуть по инициативе работодателя. Не надо предупреждать за 2 месяца до увольнения, заботиться о дальнейшем трудоустройстве сотрудника и платить выходное пособие.

Гражданский кодекс дает больше возможностей, чтобы включать в договоры разные условия сотрудничества.

Минусы перехода на ГПХ

Если самозанятый окажется физическим лицом, налоговая доначислит налоги и страховые взносы. А если признают наличие трудовых отношений, может быть судебное разбирательство и штраф.

Договор ограничен получением результата работы или оказания услуг. Если недостатки в работе обнаружатся потом, наниматель не всегда сможет привлечь исполнителя к ответственности — это зависит от условий договора.

Больше работы для бухгалтерии: нужно получать чеки от самозанятых и заниматься выплатами для них в дни, не совпадающие с зарплатными.

СервисСамозанятые.рф поможет обойти многие из минусов. Он интегрирован с базой ФНС и приложением «Мой налог», проверяет налоговый статус исполнителя по ИНН, помогает отправить ему оплату и вовремя получить чек.

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