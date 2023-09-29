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Оптимизируем бизнес с помощью самозанятых

Даже в кризис можно работать. Главное — действовать по плану и грамотно распоряжаться ресурсами компании. В статье как раз про это.
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Оптимизируем бизнес с помощью самозанятых
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Если ищете законный способ сократить расходы на персонал, предлагаем обратить внимание не на штатных сотрудников, а на самозанятых исполнителей. С их помощью вы закроете те же KPI, но потратите меньше.

Коротко про оптимизацию штата

Оптимизация штата сотрудников — это красивые слова, которые почти всегда означают сокращение издержек на персонал. Вы увольняете сотрудников, урезаете зарплаты или заменяете высокооплачиваемых специалистов на кого-то дешевле.

Это жесткая мера, но иногда без нее — никак.

Ниже расскажем, как сделать это максимально эффективно и безболезненно.

С чего начать

  • Шаг 1: сократить сотрудников, которые не участвуют в формировании прибыли компании 

Если ваш основной канал продаж не социальные сети, то вы пару месяцев протянете без SMM-менеджера. Клиенты простят вам отсутствие красивых картинок.

Законодательная справка: при сокращениях опирайтесь на статью 180 ТК. Вы должны сообщить о сокращении за 2 месяца. Можно расторгнуть договор и раньше, если готовы выплатить дополнительную компенсацию.

  • Шаг 2: объединить должности и повысить нагрузку на работников 

Скорее всего, придется накинуть пару дополнительных обязанностей на тех, кто остался. Кто-то не согласится и уйдет в другую компанию, а кто-то — примет вынужденную меру.

Законодательная справка: дополнительные обязанности нужно внести в трудовой договор. Все изменения трудовых условий должны быть задокументированы — статья 72 ТК.

  • Шаг 3: заменить сокращённых сотрудников самозанятыми

Допустим, без SMM-менеджера никак — вы продаете свадебные платья «Вконтакте». Нет постов и фотографий — нет продаж.

В такой ситуации привлеките самозанятого — подготовка контент-плана и 12 постов в месяц выйдут дешевле полноценного сотрудника.

Неочевидные плюсы работы с самозанятыми

  • Предпринимателю проще экспериментировать. Если вы планируете масштабировать бизнес, наладить производство нового продукта или ввести дополнительную услугу, можно организовать это как отдельный проект и привлечь исполнителей со стороны.

  • Бизнес тратит меньше. Работая с самозанятыми, компания платит ноль налогов и страховых взносов. Получается, бизнес может потратить деньги на улучшение условий.

Плюсы перехода на ГПХ

  • Экономия на налогах, социальных отчислениях, страховых взносах.

  • Договор легче расторгнуть по инициативе работодателя. Не надо предупреждать за 2 месяца до увольнения, заботиться о дальнейшем трудоустройстве сотрудника и платить выходное пособие.

  • Гражданский кодекс дает больше возможностей, чтобы включать в договоры разные условия сотрудничества.

Минусы перехода на ГПХ

  • Если самозанятый окажется физическим лицом, налоговая доначислит налоги и страховые взносы. А если признают наличие трудовых отношений, может быть судебное разбирательство и штраф.

  • Договор ограничен получением результата работы или оказания услуг. Если недостатки в работе обнаружатся потом, наниматель не всегда сможет привлечь исполнителя к ответственности — это зависит от условий договора.

  • Больше работы для бухгалтерии: нужно получать чеки от самозанятых и заниматься выплатами для них в дни, не совпадающие с зарплатными.

СервисСамозанятые.рф поможет обойти многие из минусов. Он интегрирован с базой ФНС и приложением «Мой налог», проверяет налоговый статус исполнителя по ИНН, помогает отправить ему оплату и вовремя получить чек.

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Комментарии

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