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Маркировка рекламы

Как составить договор о маркировке рекламы с самозанятым (образец)

О чём важно не забыть в договоре и что будет, если самозанятый нарушит закон о рекламе? 
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Как составить договор о маркировке рекламы с самозанятым (образец)
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Продолжаем разбираться в том, как работает закон о рекламе.

Мы уже выпустили большой гайд по маркировке интернет-рекламы, инструкцию о получении токена и карточки о правилах его размещения. А сегодня расскажем о том, как составить договор между компанией и самозанятым так, чтобы избежать разборок с налоговой. 

Какие штрафы предусмотрены за нарушение 

Перед тем как начать, вкратце напомним, что под «маркировкой рекламы» подразумевают добавление в интернет-рекламу пометки «Реклама», токена и данных о рекламодателе. С прошлого года она стала обязательной.

Итак, за нарушение закона может достаться всем: рекламодателю, рекламораспространителю, агентству-подрядчику и даже ОРД.

Посмотрим на штрафы.

За непредоставление информации, нарушение сроков и недостоверность:

  • для граждан — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей

  • для должностных лиц и ИП — от 30 тысяч до 100 тысяч рублей

  • для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей

За отсутствие маркировки от ОРД или за нарушение требований к размещению идентификатора:

  • для граждан — от 30 тысяч до 100 тысяч рублей

  • для должностных лиц и ИП — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей

  • для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей

Кстати, о том, считаются ли рекламой отзывы, рекомендации и обзоры у блогеров мы писали здесь, а здесь — разбирались с информацией на маркетплейсах и досках объявлений.

Можно ли обойтись без договора

Заключить договор придётся в любом случае. Даже если до этого компания и рекламораспространитель (допустим, блогер) работали без него. Без этого соблюдать закон о рекламе просто не получится: согласно закону №347-ФЗ, часть данных из договора нужно предоставлять в ЕРИР.  

Что будет, если не прописать в договоре, кто будет маркировать рекламу и отчитываться в ОРД

Рассмотрим сценарий: вы на словах договорились с самозанятым фрилансером, что маркировать рекламу и отправлять отчеты в ОРД будет последний. Но что будет, если самозанятый этого не сделает?

В таком случае оштрафуют не только блогера, но и вас. Сейчас ответственность несут все участники — и неважно, кто нарушил требования. 

Но есть и хорошие новости: по закону на компанию не распространяются штрафы, если в договоре прописано, что она делегирует маркировку с отчетностью рекламораспространителю (в нашем случае самозанятому). Об этом говорится в постановлении Правительства от 25.05.2022 № 948

Вот почему этот пункт договора критически важен для вас. 

Защищает ли в этом случае закон самозанятого

В законе об этом ничего не говорится. Так что, если даже если ошибка произошла не по их вине, им в любом случае выпишут штраф. Но за несоблюдение своих обязанностей заказчик может тоже нести ответственность, если об этом прописано в договоре. Подробнее об этом — в следующем разделе. 

Какие пункты следует включить в договор 

А теперь к главному. Итак, что важно учесть в договоре:   

  • Прописать, кто именно — вы или самозанятый — будет маркировать рекламу и передавать данные в ОРД. 

  • Указать, что за неисполнение своих обязательств исполнитель должен возместить заказчику любые убытки (в том числе возместить оплату судов и штрафов). 

  • Указать, что за неисполнение своих обязательств заказчик несет ответственность. 

  • Добавить, что рекламодатель обязуется передавать достоверные и полные данные о рекламе исполнителю в течение оговоренного времени. Например, в течение 1 рабочего дня с момента получения запроса от исполнителя.

  • Можно указать, что у исполнителя есть право самостоятельно выбирать ОРД (без согласования с заказчиком), а также зафиксировать, как будут оплачиваться услуги ОРД. 

  • Прописать, что исполнитель не несет ответственности, если в работе ОРД и/или ЕРИР был технический сбой. А также в том случае, если заказчик передал недостоверные или неполные данные. 

  • Включить пункт о том, что «передача информации в ОРД и/или в ЕРИР не является разглашением конфиденциальной информации». 

  • Не забудьте упомянуть, что исполнитель — самозанятый. К примеру, можно написать, что стоимость услуг не облагается НДС, потому как исполнитель применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Подробнее о том, как составить договор с самозанятым, мы писали тут

Если договор уже есть

В этом случае будет достаточно заключить дополнительное соглашение. В него следует внести всё то же самое, о чём мы писали выше. 

Скачать шаблон договора о маркировке рекламы с самозанятым (образец)

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Комментарии

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