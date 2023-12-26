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Самозанятый превысил лимит по доходу за год: что делать дальше

Одно из основных ограничений для самозанятых — лимит по годовому доходу в 2,4 млн рублей. Расскажем, что делать самозанятому, который превысил эту сумму, и на что обратить внимание заказчикам.
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Самозанятый превысил лимит по доходу за год: что делать дальше
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Лимит годового дохода отсчитывается с 1 января до 31 декабря текущего года и обнуляется с 1 января следующего. При этом не важно, когда вы стали самозанятым. Например, вы зарегистрировали статус в сентябре 2023-го и к декабрю заработали на самозанятости 2,4 млн — лимит уже исчерпан, он не растягивается до сентября 2024 года.

UPD: что делать ИП на НПД, который превысил лимит, рассказали в отдельном материале. Прочитайте, чтобы не платить самые высокие налоги по ОСНО.

Самозанятые — лимит дохода в 2023 году

В этом году власти несколько раз предлагали повысить лимит в два раза — до 4,8 млн. Но законопроект так и не приняли. Поэтому пока общая сумма доходов не должна превышать 2,4 млн в год, ограничений на единовременные платежи или на доход в месяц — нет.

🐣 Совет: лимит в 2,4 млн одинаковый и для самозанятых, и для самозанятых ИП.

Что будет, если превысить лимит самозанятого 🤑

После того, как годовой доход превысит лимит в 2,4 млн рублей, вы теряете статус плательщика налога на профессиональный доход (НПД). Раньше налоговики автоматически снимали с учёта, теперь это работает немного по-другому: приложение «Мой налог» не даёт сформировать чек, который превышает лимит.

Например, с начала года по 30 сентября ваш доход составил 2,3 млн ₽. В ноябре вы получили от заказчика еще 120 тысяч ₽. Как только вы попытаетесь сформировать чек на эту сумму, приложение выдаст ошибку и уведомит о превышении лимита. Выходит, что на 100 тысяч ₽ ещё можно сформировать чек, но на оставшиеся 20 — уже нет.

Что делать дальше?

Есть несколько вариантов:

  1. Если вы заметили превышение лимита заранее и близится конец года, — можно уйти в «отпуск» и подождать 1 января, когда лимиты обнуляться.

  2. Если вы обычный самозанятый, заказчик оплатил услугу и сумма уже превысила лимит, — нужно аннулировать статус самозанятого самостоятельно и принять оплату как обычное физлицо. Или перейти на ИП с другим налоговым режимом.

  3. Если вы самозанятый ИП, то можно также перейти на другой налоговый режим, например, УСН.

Для вынужденного перехода на другой налоговый режим в законе есть льготный 20-ти дневный период, его важно не пропустить. Ниже расскажем подробнее.

Самозанятый или самозанятый ИП хочет сохранить статус при превышении лимита 💾

Как мы уже сказали выше, можно обойтись без снятия с учёта и перехода на другой режим. Но возможно это в двух случаях:

  • Вы заметили, что приближаетесь к порогу, заранее. И поэтому приостановили работу как самозанятый до следующего года, когда лимиты обнулятся.

  • Вы не прекращаете деятельность на самозанятости, но договорились и перезаключили договор с заказчиком с оплатой в следующем году.

Например: установщик мебели к ноябрю уже заработал 2,3 млн рублей. В начале декабря он получил ещё один крупный заказ на 150 тысяч ₽, и оплатить его должны в конце месяца. Но мебельщик подписал договор, согласно которому оплата должна прийти в начале января.

Но если самозанятый превысил лимит по годовому доходу, то есть уже получил деньги от заказчика, — этот доход ему нужно каким-то образом задекларировать.

Об этом поговорим дальше.

Самозанятый уже превысил лимит и ему нужно сменить статус 🙆‍♂️

1 вариант

Сняться с учёта и работать до конца года как обычное физическое лицо. Это значит, что с полученных доходов от физических лиц по закону вы должны декларировать этот доход и платить 13% НДФЛ. Если заказчики — юрлица или ИП, то нужно предупредить их о потере статуса и перезаключить договор как с обычным физлицом. В этом случае НДФЛ и страховые взносы за вас платит заказчик. И он вряд ли будет в восторге от этой идеи.

2 вариант

Сняться с учёта НПД, открыть ИП и перейти на другой налоговый режим (самый оптимальный вариант — УСН). Тогда налоги и страховые взносы вы будете платить за себя сами, что, естественно, выгоднее заказчикам в статусе ИП или ООО. Но для ускоренного перехода нужно обязательно «добить» чеки до 2,4 млн, чтобы «утратить право на примениние НПД». Только в этом случае налоговая даёт льготный период для перехода.

Порядок действий: 

  • Открыть ИП и сняться с учёта самозанятого, если этого не сделала налоговая.

  • В течение 20 дней от даты снятия с учёта самозанятого нужно подать заявление на УСН («упрощёнка») или ЕСХН. Датой начала применения УСН или ЕСХН в этом случае станет дата регистрации ИП.

В принципе регистрировать ИП целесообразно, если самозанятый планирует и в следующем году получить доход, превышающий 2,4 млн рублей. Если это была «разовая акция» и после доходы будут меньше, то удобнее «доработать» до конца года как обычный физик, а с нового — вернуться к самозанятости.

Но иногда всё зависит от заказчика: компании в принципе очень редко работают с обычными физиками по договорам ГПХ. Тогда бывшему самозанятому придётся в любом случае регистрировать ИП, чтобы не потерять клиентов.

Подробнее о том, на какой налоговый режим выгоднее перейти после НПД, рассказывали здесь.

🔥🦃🔥 Важно: при переходе на другой налоговый режим не забудьте сняться с учёта на НПД. Самозанятость нельзя совмещать с другими налоговыми режимами.

Если самозанятый ИП превысил лимит 🙆

Если у самозанятого уже есть статус ИП, всё ещё проще.

1 вариант

Перейти на другой режим: УСН, патент, ЕСХН и что угодно. Но «упрощёнка» удобнее всего: можно платить всё те же 6% с дохода. Правда, предприниматель должен ещё перечислять фиксированные страховые взносы. Но ИП без сотрудников может в полном объёме вычесть эти взносы из «упрощённого» налога. Здесь та же история: чтобы использовать льготный переходный период, а не ждать следующего года, — нужно дойти до лимита в 2,4 млн. 

Порядок действий:

  • Аннулировать статус самозанятого, если налоговая не сделала это сама.

  • В течение 20 дней с даты снятия с учёта подать заявление на УСН. Датой начала действия УСН будет дата снятия ИП с учёта самозанятого. 

2 вариант

Это то, как делать не надо. Если после снятия с учёта НПД не выбрать самостоятельно что-то другое, то ИП до конца года автоматически попадёт на общую систему налогообложения (ОСНО), на котором нужно платить 13% НДФЛ и 20% НДС. Поэтому будьте внимательны и не пропустите льготный переходный период, который длится 20 дней. После его истечения перейти на УСН, например, можно будет только со следующего года.

Что делать заказчику, если самозанятый превысил лимит в 2,4 млн 💼

Если самозанятый зарегистрирован как ИП, то в большинстве случаев для его заказчиков ничего не изменится. Предприниматель будет по-прежнему получать сумму, указанную в договоре. А то, какие налоги он платит с полученной выручки, заказчика не касается.

Правда, есть одно исключение. Если ИП после утраты статуса НПД не выберет специальный налоговый режим, он начнёт работать на общей системе налогообложения (ОСНО) и станет плательщиком НДС. В этом случае придется внести в договор изменения, добавив НДС к цене. Но на практике такая ситуация почти не встречается. ИП с небольшими оборотами практически никогда не используют ОСНО, так как при этом режиме самая высокая налоговая нагрузка.

Если же бывший плательщик НПД станет «обычным» физическим лицом, то заказчик будет должен удерживать с выплат в его пользу НДФЛ, а также начислять на них страховые взносы. Если этого не сделать, то налоговая при проверке взыщет с компании недоимку, а также штрафы и пени.

Штраф составляет 20% от недоимки, а если налог не был уплачен умышленно — 40%. Пени для юридических лиц рассчитываются как 1/300 от действующей  ключевой ставки ЦБ РФ в день при просрочке до 30 дней. Если просрочка превысит 30 дней, то с 31-го дня пени будут начисляться как 1/150 от ставки ЦБ в день.

Поэтому здесь важно не пропустить дату снятия самозанятого с учета. Для этого нужно включить в договор с исполнителем условие о том, что он обязан немедленно сообщить заказчику об утрате статуса самозанятого.

Но не стоит полностью надеяться на пунктуальность исполнителя. Лучше всего проверять статус самозанятого перед каждой выплатой в его пользу. Сделать это можно, например, через наш сервис проверки или сайт ФНС.

Сервис Бизнес позволяет не только автоматизировать выплаты самозанятым, но и контролирует их статус при каждой выплате. Если сумма дохода исполнителя превысит 2,4 млн рублей, вы сразу получите предупреждение.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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