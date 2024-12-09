Договор с самозанятым: 10 ошибок, которые приведут к переквалификации

Что такое переквалификация трудовых отношений
Это практика, при которой договор ГПХ признается трудовым, а исполнитель и заказчик становятся сотрудником и работодателем. Переквалифицировать договор ГПХ в трудовой могут (ст. 19.1 ТК № 197-ФЗ) как сами заказчики по заявлению исполнителя, так и в суде при помощи трудового инспектора. Последствия для бизнеса нерадостные: налоговые доначисления, штрафы, пени за просрочку уплаты налога и уплата страховых взносов за весь период сотрудничества.
Мы собрали 10 распространенных ошибок в договоре ГПХ, которые могут привести к переквалификации.
№ 1. Терминология из трудовых отношений
Не пишите в договоре формулировки, которыми описывают трудовые отношения между работником и работодателем. В таблице ниже собрали неправильные термины и формулировки, на которые их можно заменить:
Так неправильно❌
А так можно ✅
Сотрудник
Исполнитель
Работодатель
Заказчик
Найм, сотрудничество, работа
Оказание услуг
Зарплата, аванс, премия
Вознаграждение, стоимость услуг, также допускаются термины предоплата и постоплата
Обязанности, должность
Вид услуг
График работы
Сроки оказания услуг
№ 2. Не указан статус исполнителя
В договоре ГПХ обязательно нужно прописать, что исполнитель — «плательщик налога на профессиональный доход». Также перед началом работы стоит проверить фрилансера на актуальность налогового статуса, так как в случае его отсутствия компания или ИП становится налоговым агентом исполнителя и должен уплатить за него 13% НДФЛ и 30% страховых взносов.
Как прописывать самозанятого в договоре
Слово «самозанятый» — неофициальный термин, который не закреплен в законодательстве. Поэтому в «шапке договора» нужно написать: «ФИО, зарегистрированный в ФНС в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход в соответствии с ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ»
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№ 3. График работы
Формулировку «график работы» стоит заменить на «сроки оказания услуг» или «период оказания услуг», потому что рабочий график — это термин из Трудового Кодекса.
В рамках гражданско-правовых отношениях заказчик не может контролировать время, в которое работает исполнитель. В случае, если проект объемный, в приложении к договору можно зафиксировать сроки сдачи для каждого этапа.
№ 4. Фиксированные даты и суммы выплат
Выплаты по графику — например, два раза в месяц 15 и 30 числа — напоминают аванс и зарплату, которые перечисляют штатным сотрудникам. Такие переводы в сторону физлица на НПД станут главным триггером для налоговиков.
По договору ГПХ сумма выплат зависит от объема проделанной работы: например, написание одной статьи для корпоративного блога компании «Аутсорс плюс» — 5 000 рублей, написание одного поста для соцсетей компании — 1 500 рублей. Если зафиксировать в договоре список обязанностей и фиксированную выплату за них, договор могут переквалифицировать в трудовой.
№ 5. Трудовая функция вместо конкретных объемов работ и услуг
У самозанятого не может быть должностных обязанностей. В пункте «Права и обязанности сторон» закрепите, как и на каких условиях самозанятый предоставляет услуги. Здесь важно сделать акцент на том, что работа проектная, нацеленная на конкретный результат.
Если характер совместной работы будет похож на систематическое сотрудничество, где «процесс» важнее, чем «результат», — договор могут переквалифицировать в трудовой.
Как зафиксировать это в договоре: «Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать последнему услуги (далее — Услуги), перечень которых определен Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется оплачивать эти Услуги».
№6. Упоминание отпуска, больничного или декрета
По закону ИП или юрлицо не платит страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, в отличие от штатного сотрудника или обычного физлица. Это значит, что больничного, отпуска или декрета — социальных гарантий — у исполнителя на НПД быть не может. Поэтому и в договоре ГПХ их упоминать не стоит.
Самозанятые могут самостоятельно вносить за себя взносы в СФР, чтобы копить трудовой стаж или уходить в декретный отпуск. Но контролирует этот процесс исполнитель, а не заказчик.
№ 7. Инфраструктурная зависимость
Не стоит прописывать в договоре в качестве обязанности работу на оборудовании заказчика, а также необходимость использовать его материалы и инструменты. Подозрительным может показаться и пропуск для самозанятого, например, в офис или на склад.
Если без пропуска, оборудования и инструментов заказчика выполнить заказ невозможно, то самостоятельность исполнителя ставится под сомнение. А значит, у налоговой есть основание считать взаимодействие с ним похожим на трудовые отношения.
Яркий пример — работа администратором в салоне красоты. Без нахождения на рабочем месте и доступа к CRM-системе работник не сможет выполнять свою работу.
№ 8. Соблюдение корпоративных правил
По аналогии с предыдущим пунктом соблюдать дресс-код, подчиняться внутренним распорядкам и участвовать в мероприятиях в рамках гражданско-правовых отношений исполнитель не должен.
Заказчик не может сделать выговор или назначить штраф за опоздание, применить санкции из-за плохо выполненной работы.
Но во втором случае можно зафиксировать порядок разрешения споров следующей формулировкой: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии — 5 рабочих дней».
№ 9. Распределение заданий среди самозанятых
Подозрительным может стать распределение фрилансеров, например, по рабочим объектам или маршрутам. Эти действия больше напоминают трудовые отношения, а не самостоятельное выполнение заказа силами исполнителя.
№ 10. Срок договора на год или до конца года
В одном из писем ФНС назвала признаком трудового договора его систематический характер, заключение сроком на год или до окончания календарного года. В законе нет ограничений на сроки сотрудничества самозанятого с одним и тем же заказчиком. Но неоднократное перезаключение документа может указывать на трудовые отношения.
«Безопаснее» указать в договоре сроки окончания конкретных работ или отдельных этапов. Или использовать рамочный договор: заказывать каждую услугу самозанятого заявкой, фиксировать сроки, конечный результат и стоимость. Каждая заявка сопровождается актом выполненных работ или услуг, которые доказывают отсутствие непрерывного характера работы.
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