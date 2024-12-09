Договор с самозанятым: 10 ошибок, которые приведут к переквалификации

Это практика, при которой договор ГПХ признается трудовым, а исполнитель и заказчик становятся сотрудником и работодателем. Переквалифицировать договор ГПХ в трудовой могут (ст. 19.1 ТК № 197-ФЗ) как сами заказчики по заявлению исполнителя, так и в суде при помощи трудового инспектора. Последствия для бизнеса нерадостные: налоговые доначисления, штрафы, пени за просрочку уплаты налога и уплата страховых взносов за весь период сотрудничества.

Мы собрали 10 распространенных ошибок в договоре ГПХ, которые могут привести к переквалификации.