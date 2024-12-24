Как привлекать самозанятых без рисков и штрафов: памятка для заказчика

Может ли ИП нанять самозанятого на работу
Согласно № 422-ФЗ, заказчик имеет право сотрудничать с самозанятыми двумя способами.
Не заключать письменный договор
Подписать с самозанятым ГПД
При этом заказчик должен получать сформированные чеки об оплате услуг от самого работника (сделать это можно в специальном приложении от ФНС).
Чаще всего это договор подряда и оказания услуг. Главное условие — указать информацию о вознаграждение и издержках при расчете ИП и ООО с самозанятым (ст. 709 ГК). Ко второму относятся любые расходы на транспорт, связь или инструменты для работы.
Какой вариант правомернее использовать? Если заказчик является юридическим лицом или сумма выплат за сделанную работу превысит 10 000 рублей, необходимо сформировать письменный ГПД. При этом документ должен быть составлен без признаков трудовых отношений, основные из которых:
соблюдение правил внутреннего распорядка дня организации;
фиксированная заработная плата два раза в месяц;
материальная ответственность перед компанией;
прописанная должность и обязанности (ст. 15 ТК).
Если же заказчик — индивидуальный предприниматель, тогда он может сотрудничать с самозанятым без договора и получать электронные чеки об оплате услуг.
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Проверьте, работал ли самозанятый с вами по трудовому договору в последние два года
В п. 8 ч.2 ст. 6 № 422-ФЗ сказано, что заказчик не имеет права сотрудничать с самозанятым по ГПД, если он работал в его компании по трудовому договору и после увольнения прошло менее двух лет. Если же ИП или ООО нарушает правило, налоговая посчитает это подменой трудовых отношений и переквалифицирует договор ГПХ в трудовой.
Удостоверьтесь, есть ли у исполнителя официальный статус самозанятого
Сведения о самозанятости человека — открытая информация. Поэтому заказчик может сам удостовериться, есть ли налоговый статус у будущего работника. Чтобы проверить это:
Зайдите на сайт сервиса ФНС.
Введите ИНН исполнителя и дату, на которую вы хотите узнать статус.
Нажмите «Найти».
Все дело в том, что если вы заключите договор с обычным физлицом, то станете его налоговым агентом и будете вынуждены платить за него налоги и сдавать отчетность в ФНС (ст. 24 НК).
Посчитайте общий доход, который будет получать от вас самозанятый
По закону у самозанятых есть лимит доходов, который он может заработать за год — 2 400 000 рублей. При увеличении заработка исполнитель утрачивает статус самозанятого и должен сменить налоговый режим.
Перед тем как начать работать с самозанятым на долгий срок, посчитайте общую сумму, которую вы заплатите ему в течение календарного года. Она не должна превышать указанный лимит. Иначе работодатель не имеет права работать с человеком как с самозанятым. Придется оформлять отношения другим образом: как с обычным физлицом или как с ИП на другом налоговом режиме.
Если вы все же наняли СЗ, но его годовой лимит увеличился и превысил его, изучите нашу статью.
Не обещайте ежемесячные фиксированные выплаты по типу зарплаты
Указание вознаграждения и даты выдачи заработной платы (например, 10 и 25 числа месяца) в договоре противоречит правилам взаимодействия с самозанятыми. В ГПД заказчик может сделать так: прописать, какую работу специалист должен выполнить, чтобы получить ту или иную сумму.
Соотнесите возможность работы самозанятых в сфере вашего бизнеса
Закон запрещает исполнителям на НПД заниматься некоторой деятельностью:
торговлей подакцизными товарами (алкоголь, сигареты, бензин);
добычей полезных ископаемых;
перепродажей имущественных прав;
представлением интересов третьих лиц по договору поручения, комиссии или агентскому договору (например, риелторские конторы, туристические агентства, работа юриста в суде).
услугами курьера, при котором он сам принимает оплату от того, кто заказал товар (исключение — доставки, принимающие оплату через онлайн-кассу, которая зарегистрирована на юридическое лицо).
Если ваш бизнес связан с этой сферой, оформите работника другими способами.
Не принуждайте физлицо оформлять самозанятость
Наличие статуса самозанятого может быть условием для сотрудничества, например, в вакансии. Но ИП или ООО не может заставлять исполнителя переходить на этот режим.
Например: обычное физлицо работает с ИП по договору оказания услуг. Но в какой-то момент ИП ставит условие: исполнитель должен оформить самозанятость, иначе их сотрудничество прекратится. Такое поведение — триггер для налоговой, который может привести к переквалификации отношений в трудовые.
Одним из признаков трудовых отношений ФНС называла массовую постановку на учет: когда несколько человек почти одновременно регистрируются в качестве налогоплательщиков НПД и тут же заключают договор с одной и той же компанией. Налоговая также может заподозрить неладное и инициировать проверку.
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