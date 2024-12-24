Как привлекать самозанятых без рисков и штрафов: памятка для заказчика

Согласно № 422-ФЗ, заказчик имеет право сотрудничать с самозанятыми двумя способами.

Не заключать письменный договор Подписать с самозанятым ГПД При этом заказчик должен получать сформированные чеки об оплате услуг от самого работника (сделать это можно в специальном приложении от ФНС). Чаще всего это договор подряда и оказания услуг. Главное условие — указать информацию о вознаграждение и издержках при расчете ИП и ООО с самозанятым (ст. 709 ГК). Ко второму относятся любые расходы на транспорт, связь или инструменты для работы.

Какой вариант правомернее использовать? Если заказчик является юридическим лицом или сумма выплат за сделанную работу превысит 10 000 рублей, необходимо сформировать письменный ГПД. При этом документ должен быть составлен без признаков трудовых отношений, основные из которых:

соблюдение правил внутреннего распорядка дня организации;

фиксированная заработная плата два раза в месяц;

материальная ответственность перед компанией;

прописанная должность и обязанности (ст. 15 ТК).

Если же заказчик — индивидуальный предприниматель, тогда он может сотрудничать с самозанятым без договора и получать электронные чеки об оплате услуг.