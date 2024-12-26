Топ вопросов от бизнеса про сотрудничество с самозанятыми: ответы от налогового консультанта

В законе № 422-ФЗ не прописано условие о письменном договоре, но такое требование есть в ГК, если сумма сделки больше 10 тыс. руб. Правильно составленный договор обезопасит заказчика от риска переквалификации отношений в трудовые, а также обе стороны в случае спорных ситуаций.

Правильный договор — это договор ГПХ без признаков трудового договора, то есть не должно быть «трудовых» терминов («работник», «работодатель» «зарплата») и условий (график работы, материальная ответственность, подчиненность другим сотрудникам заказчика и т. д.).

В гражданско-правовых отношениях главное — результат. Поэтому в предмете договора нужно максимально подробно расписать объем работ или перечень услуг, сроки, а также конечный результат. Размер вознаграждения должен зависеть от объема работ.

Если с самозанятым оформляется рамочный договор, то подробнее характеристики работ или услуг укажите в заданиях к договору.

Также в договоре важно указать специальный статус исполнителя, его обязанность уведомлять об утрате этого статуса и выдавать чек после оплаты.