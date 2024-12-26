Топ вопросов от бизнеса про сотрудничество с самозанятыми: ответы от налогового консультанта

1. Для каких работ или услуг можно привлекать самозанятых, а для каких запрещено
Самозанятых лиц можно привлекать для выполнения разовых или проектных работ. Запрещено заменять ими штатных сотрудников.
В ч. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, который регулирует самозанятость, прописано то, чем нельзя заниматься плательщикам НПД:
перепродавать чужие товары;
продавать товары, подлежащие обязательной маркировке;
продавать подакцизные товары;
заниматься добычей и продажей полезных ископаемых;
вести деятельность в интересах другого лица по договорам комиссии, поручения, агентскому договору;
сдавать в аренду нежилые коммерческие помещения.
В основном самозанятые продают товары собственного производства, оказывают услуги, выполняют работы самостоятельно или привлекают себе помощников также по договорам ГПХ, сдают в аренду жилые помещения.
Если бизнес привлечет самозанятого по запрещенным видам деятельности, то физлицо потеряет свой специальный статус. Бизнесу придется удержать НДФЛ и заплатить страховые взносы с вознаграждения.
2. Может ли самозанятый исполнитель оказывать несколько видов услуг из числа разрешенных
Да, может. При регистрации в приложении «Мой налог» самозанятый может указать разные виды деятельности. Закон также не ограничивает количество видов деятельности, которые может оказывать плательщик НПД одновременно.
Заказчик тоже не нарушает закон, если самозанятый оказывает для него разные виды услуг. Главное, тщательно проверять, чтобы никакие из них не попадали под запрещенные для самозанятости.
На пальцах
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3. Обязательно ли оформлять договор с самозанятым
В законе № 422-ФЗ не прописано условие о письменном договоре, но такое требование есть в ГК, если сумма сделки больше 10 тыс. руб. Правильно составленный договор обезопасит заказчика от риска переквалификации отношений в трудовые, а также обе стороны в случае спорных ситуаций.
Правильный договор — это договор ГПХ без признаков трудового договора, то есть не должно быть «трудовых» терминов («работник», «работодатель» «зарплата») и условий (график работы, материальная ответственность, подчиненность другим сотрудникам заказчика и т. д.).
В гражданско-правовых отношениях главное — результат. Поэтому в предмете договора нужно максимально подробно расписать объем работ или перечень услуг, сроки, а также конечный результат. Размер вознаграждения должен зависеть от объема работ.
Если с самозанятым оформляется рамочный договор, то подробнее характеристики работ или услуг укажите в заданиях к договору.
Также в договоре важно указать специальный статус исполнителя, его обязанность уведомлять об утрате этого статуса и выдавать чек после оплаты.
Не всегда заказчик может составить правильный договор своими силами. При этом ошибки в документах к проверкам налоговой, штрафам и доначислениям. Чтобы минимизировать риски, подключитесь к экосистеме для самозанятых и бизнеса Самозанятые.рф. Добавьте исполнителей по номеру телефона и ИНН — платформа выпустит им электронную подпись и автоматически заключит договор. Вознаграждение переводите по номеру карты, реквизитам банковского счета и через СБП.
4. Может ли самозанятый работать одновременно по трудовому договору и договору ГПХ
Да, самозанятый может работать по трудовому договору в одной компании и подрабатывать в качестве плательщика НПД в другой компании.
Быть одновременно штатным сотрудником и заключать договор ГПХ с одной и той же компанией запрещено. Это также прописано пп. 8 ч. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ. Запрет на сотрудничество в качестве самозанятого сохраняется еще на два года после увольнения.
Можно сотрудничать только как физлицо без специального статуса, но тогда заказчику нужно удерживать НДФЛ и платить страховые взносы.
5. Если сотрудница после декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком уволилась, можно ли ее привлечь разово как самозанятую
Нет, нельзя. Хоть она и более двух лет не выполняла свои обязанности в компании и не работала, но она все равно там числилась как сотрудница. Чтобы сотрудничать с бывшим работодателем в качестве самозанятой, нужно подождать два года с момента официального увольнения.
На пальцах
Объясняем на пальцах, как развивать бизнес и эффективно работать с самозанятыми
6. Какие документы, кроме договора, нужно подписать с самозанятым
Законом о самозанятых предусмотрен только один обязательный документ — чек. Чек выступает одновременно документом, подтверждающим доход самого самозанятого, и отчетным документом для заказчика. На основании чека заказчик может принять сумму вознаграждения в расходы, а также подтвердить факт оплаты именно самозанятому лицу и освобождения от роли налогового агента.
Есть еще другие документы, которые важно оформлять с самозанятыми, чтобы снизить риск переквалификации отношений в трудовые:
В начале сотрудничества и перед каждой оплатой справка о постановке на учет, которая формируется в приложении «Мой налог».
Акт выполненных работ или оказанных услуг, подтверждающий факт выполнения работ или оказания услуг. В нем фиксируются порядок приемки результатов работ или услуг, выполненный объем работ или услуг, их стоимость.
Счет, содержащий реквизиты для оплаты.
Чтобы удобнее и проще оформлять документы с самозанятыми, работайте с ними через платформу Самозанятые.рф. Здесь вы сможете заключать договоры и оформлять закрывающие документы онлайн, проверять налоговые статусы исполнителей и их документы, а также безопасно проводить выплаты любому количеству внештатников.
7. Можно ли самозанятого исполнителя обеспечивать помещением, отправлять в командировку
Можно, если офис или помещение передается самозанятому по договору аренды. Покидать место жительства по заданию заказчика можно. Тогда расходы на билеты и проживание в другом городе нужно включить в стоимость услуг.
Обеспечение самозанятого рабочим местом или помещением для выполнения работ, а также оформление командировки так же, как штатным работникам, — явные признаки трудовых отношений.
8. Нужно ли самозанятых включать в отчетность и платить им больничный
Нет, не нужно. Сотрудничество с самозанятыми исполнителями этим и выгодно, что за них не нужно платить страховые взносы, в том числе на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ). Если самозанятый хочет получать пособия, то ему нужно самостоятельно застраховаться.
Так как заказчик освобождается от роли налогового агента и обязанности платить страховые взносы за самозанятого, то включать исполнителя в отчетность тоже не нужно.
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