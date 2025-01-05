Оплачивается ли самозанятому больничный в 2025 году

Ранее предложения о социальной защите самозанятых уже обсуждались в Минтруде, но дальше проработок вариантов дело не пошло. В 2022 году обсуждения продолжились, и тогда впервые появилось предложение о выплатах в зависимости от страхового стажа и оплаты взносов. Данная услуга так и не появилась в приложении «Мой налог».

На конец 2024 года Министерство труда снова вернулось к законопроекту и предлагает ввести больничные для самозанятых с 2026 года. Чтобы начать получать выплаты, нужно будет подать заявление в СФР по месту жительства и выбрать страховую сумму — 35 000 или 50 000 рублей. В зависимости от выбранной суммы ежемесячный платеж составит 1 344 или 1 920 рублей, при этом воспользоваться больничным можно будет только спустя полгода после начала регулярных выплат.