Оплачивается ли самозанятому больничный в 2025 году

В статье расскажем, какие предложения на законодательном уровне обсуждались ранее, оплачивается ли больничный самозанятым сейчас и в каких случаях.
Откуда взялись слухи об оплачиваемом больничном для самозанятых
Ранее предложения о социальной защите самозанятых уже обсуждались в Минтруде, но дальше проработок вариантов дело не пошло. В 2022 году обсуждения продолжились, и тогда впервые появилось предложение о выплатах в зависимости от страхового стажа и оплаты взносов. Данная услуга так и не появилась в приложении «Мой налог».
На конец 2024 года Министерство труда снова вернулось к законопроекту и предлагает ввести больничные для самозанятых с 2026 года. Чтобы начать получать выплаты, нужно будет подать заявление в СФР по месту жительства и выбрать страховую сумму — 35 000 или 50 000 рублей. В зависимости от выбранной суммы ежемесячный платеж составит 1 344 или 1 920 рублей, при этом воспользоваться больничным можно будет только спустя полгода после начала регулярных выплат.
Может ли самозанятый получить больничный сейчас
На данный момент самозанятые могут получить больничный только в двух случаях — если совмещают работу по трудовому договору или имеют статус ИП на НПД. «Обычные» самозанятые до сих пор не смогут получить листок нетрудоспособности.
Это происходит потому, что плательщики НПД или их заказчики не перечисляют обязательные взносы в СФР, а больничные в России финансируются именно так. Поэтому самозанятые сами себе оплачивают лечение.
При варианте, когда самозанятый официально трудоустроен, работодатель дополнительно перечисляет социальные страховые взносы в размере 30% от дохода сотрудника. В таком случае плательщик НПД может рассчитывать на выплаты по больничному и другие социальные гарантии — за первые три дня болезни платит работодатель, далее платит фонд. При этом доходы от самозанятости никак не влияют на размеры выплат.,
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Как самозанятому ИП получать больничный
Расскажем, как самозанятые ИП могут добровольно оформить отношения с СФР. Для этого нужно:
1. Заключить договор с Социальным фондом России. Понадобятся заявление, копия и оригинал паспорта.
Важно: если вы только зарегистрировали ИП, то к этим документам еще нужны справка о постановке на учет в качестве самозанятого, ИНН, лист записи ЕГРИП и свидетельство о регистрации ИП.
Подать заявление можно через Госуслуги, МФЦ или ближайшее отделение СФР.
2. Оплатить добровольные страховые взносы. Размер оплаты зависит от МРОТ и рассчитывается по формуле:
МРОТ на 1 января этого года x 2,9% x 12 месяцев = взнос для СФР
Например, на 2024 год сумма выплат по социальному страхованию составляет:
19 242 рублей x 2,9% x 12 = 6 696 рублей.
Оплатить эту сумму можно частями в течение года или одним платежом — важно успеть до 31 декабря (п. 4 ст. 4.5 закона № 255-ФЗ). Иначе в следующем году получить выплату по больничному листу или уйти в оплачиваемый декрет не получится.
Сколько СФР заплатит ИП на НПД за больничный
Чтобы ИП на НПД получить выплату, нужно встать на больничный — прийти в поликлинику или вызвать врача на дом. Затем узнать номер листка нетрудоспособности, написать заявление и отправить его в СФР. В течение 10 рабочих дней придет оплата больничного, которая высчитывается по следующей формуле:
МРОТ на 1 января этого года / количество дней в месяце болезни x количество дней больничного x процент стажа = оплата от СФР
Процент стажа — это количество лет, в течение которых ИП непрерывно платит взносы в фонд. Если предприниматель платил менее 5 лет, то получит 60% от суммы МРОТ, если от 5 до 8 лет — 80%, от 8 лет и более — 100%.
Приведем пример. ИП на НПД Иван болел 8 дней в апреле 2024 года. Он платил взносы 4 года, а значит, может рассчитывать на следующую сумму оплаты больничного:
19 242 рублей / 30 дней в апреле x 8 дней больничного x 60% = 3 078 рублей.
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Коротко о главном
Обсуждение больничных для самозанятых ведется с 2021 года, но по-прежнему «обычные» самозанятые так и не могут получить лист нетрудоспособности.
Минтруд внес законопроект, который позволит самозанятым брать больничный с 2026 года — нужно будет подать заявление в СФР и выбрать размер страховой суммы.
На сегодняшний момент самозанятые могут рассчитывать на выплаты только в случае, если параллельно работают по трудовому договору или являются ИП на НПД.
Чтобы ИП на НПД взять больничный, нужно подать заявление в СФР и начать платить страховые взносы. Их размер меняется ежегодно и зависит от МРОТ.
Чтобы получить оплату больничного от СФР, ИП на НПД нужно получить больничный лист, написать заявление в СФР и ждать выплат в течение 10 дней. Размер выплаты также зависит от МРОТ и трудового стажа ИП.
На пальцах
Главные новости самозанятости для предпринимателей, комментарии юристов и налоговых экспертов, разборы законодательства и судебной практики
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