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Самозанятые

Подготовка к камеральной проверке при работе с самозанятыми 

Камеральная проверка — это проверка бизнеса на соблюдение налоговых законов на основании документов, которые отправляет сам предприниматель. Она начинается после того, как налогоплательщик предоставит декларацию или расчет, и проводится в течение трех месяцев с момента подачи документов. 

В статье расскажем о видах налоговых проверок и уделим особое внимание камералкам. Объясним, какой порядок и сроки проведения камеральной налоговой проверки, как к ней подготовиться и при чем тут самозанятые.

Какие налоговые проверки бывают

Налоговые проверки — это один из инструментов контроля за оплатой налогов и сборов, с которыми сталкиваются все предприниматели. Проверки бывают двух  видов:

  • камеральные — проводятся каждый раз после сдачи отчетности с тем, чтобы найти ошибки в размере уплаченных налогов, в текстах актов, счетов, договоров. Место проведения — ФНС. Они выполняют проверку самостоятельно без уведомления предпринимателя, а за ее ходом можно следить в личном кабинете;

  • выездные — проводятся на рабочем месте предпринимателя, например, в офисе, в случае, если бизнес подозревают в нарушении налогового законодательства. Инспектор приезжает и проверяет помещение, общается с сотрудниками и сверяет документы — акты, счета и договоры. Проверка может занять до 2 месяцев, а по ее итогам присылают справку и акт с возможными штрафами и доначислениями.

Камеральная проверка отличается от выездной тем, что проводится дистанционно и по документам, которые прислал налогоплательщик. ФНС использует уже имеющиеся у нее сведения (п.1 ст. 88 НК).

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Как инициируются камеральные проверки

Основаниями для начала камеральной проверки могут стать:

  • сдача налоговой отчетности — проверяются ИФНС документы, с помощью которых рассчитывается и уплачивается налог;

  • несостыковки в декларациях и отчетах — если инспектор нашел ошибки или пропуски в документах;

  • сотрудничество с самозанятыми — налоговая проверяет все компании, которые работают с плательщиками НПД на предмет подмены трудовых отношений.

Больше о правовом регулировании процедуры можно прочитать в статье 88 НК.

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Что происходит при камеральной проверке

Перечислим основные этапы проведения камеральной налоговой проверки:

  1. Получение документов в налоговую. Проверка начинается в момент, когда в ФНС поступает налоговая отчетность, и длится до 3 месяцев (п. 2 ст. 88 НК).

  2. Автоматический анализ данных. Далее документы проверяет программа, которая ищет ошибки и опечатки, а также сравнивает сведения прошлых деклараций. Если на этом этапе проблем нет, то проверка завершается. А если система найдет ошибку, то отправит документы на ручную проверку инспектору.  

  3. Ручной анализ данных. На этом этапе инспектор вправе запросить дополнительные документы у налогоплательщика и его контрагентов, а также допросить свидетелей и осмотреть рабочее место предпринимателя. 

  4. Формирование требований предоставить дополнительные документы. По итогам углубленной проверки инспектор может запросить уточненную декларацию, которую нужно прислать в течение 5 рабочих дней (п. 3 ст. 88 НК). В случае, если нарушения не обнаружат, то проверка завершается без уведомления налогоплательщика.

Как подготовиться к камеральной проверке

Перечислим основные рекомендации для бизнеса, чтобы камеральная проверка проходила без проблем:

  • Проверяйте корректность отчетности перед сдачей. Убедитесь, что в документах нет несостыковок, ошибок и опечаток. Это основные причины, по которым автоматический порядок проведения камеральной налоговой проверки может измениться на ручной — уже у инспектора ФНС.

  • Организуйте хранение первичной документации. Сформируйте свою систему хранения документов, чтобы они всегда были под рукой — налоговая может запросить дополнительные сведения, которые нужно оперативно присылать. 

  • Мониторьте налоговые требования и вовремя отвечайте на них. Не стоит игнорировать письма из ФНС, потому что это влечет за собой штрафы и дополнительное внимание налоговой.

Если вам пришло требование от налоговой, то ознакомьтесь со списком запрашиваемых документов и сроками, подготовьте аргументированный ответ и пришлите его вовремя. Если этого не сделать, то предпринимателя ждут штрафы от 200 до 1 000 000 рублей (ст. 126 НК).

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Самозанятые и камеральные проверки: при чем тут подмена трудовых отношений

Налоговики регулярно проверяют компании, которые взаимодействуют с самозанятыми, на признаки подмены трудовых отношений. В ходе камеральных проверок инспекторы анализируют договоры, акты, чеки и другие документы, а иногда могут вызвать самозанятого на допрос. Также налоговая может переквалифицировать отношения в трудовые, начислить штрафы, пени и доплаты.

Чтобы избежать подобных проблем, не нужно создавать похожие с трудовыми условия работы для самозанятого — например, устанавливать графики и перечислять фиксированные выплаты. Полный перечень признаков трудовых отношений читайте в письме ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674.

Если все-таки проверка дошла до требования разъяснений, то соберите следующий пакет документов:

  • договор с самозанятым. Это должен быть договор ГПХ без признаков трудовых отношений, например, договор возмездного оказания услуг.

  • справка самозанятого о постановке на учет. Идеально, если плательщик НПД встал на учет за несколько месяцев до начала сотрудничества с вами.

  • чеки от самозанятого, акты выполненных работ и скриншоты переписок. Это будет дополнительным доказательством честной работы с самозанятым, особенно в случаях устной сделки.

Также можно использовать акты медосмотров, отчеты, документы, графики отпусков ваших трудоустроенных работников — этим вы докажете, что самозанятых в штате нет. 

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