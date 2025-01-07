Подготовка к камеральной проверке при работе с самозанятыми 

В статье расскажем о видах налоговых проверок и уделим особое внимание камералкам. Объясним, какой порядок и сроки проведения камеральной налоговой проверки, как к ней подготовиться и при чем тут самозанятые.
Какие налоговые проверки бывают
Налоговые проверки — это один из инструментов контроля за оплатой налогов и сборов, с которыми сталкиваются все предприниматели. Проверки бывают двух видов:
камеральные — проводятся каждый раз после сдачи отчетности с тем, чтобы найти ошибки в размере уплаченных налогов, в текстах актов, счетов, договоров. Место проведения — ФНС. Они выполняют проверку самостоятельно без уведомления предпринимателя, а за ее ходом можно следить в личном кабинете;
выездные — проводятся на рабочем месте предпринимателя, например, в офисе, в случае, если бизнес подозревают в нарушении налогового законодательства. Инспектор приезжает и проверяет помещение, общается с сотрудниками и сверяет документы — акты, счета и договоры. Проверка может занять до 2 месяцев, а по ее итогам присылают справку и акт с возможными штрафами и доначислениями.
Камеральная проверка отличается от выездной тем, что проводится дистанционно и по документам, которые прислал налогоплательщик. ФНС использует уже имеющиеся у нее сведения (п.1 ст. 88 НК).
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Как инициируются камеральные проверки
Основаниями для начала камеральной проверки могут стать:
сдача налоговой отчетности — проверяются ИФНС документы, с помощью которых рассчитывается и уплачивается налог;
несостыковки в декларациях и отчетах — если инспектор нашел ошибки или пропуски в документах;
сотрудничество с самозанятыми — налоговая проверяет все компании, которые работают с плательщиками НПД на предмет подмены трудовых отношений.
Больше о правовом регулировании процедуры можно прочитать в статье 88 НК.
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Что происходит при камеральной проверке
Перечислим основные этапы проведения камеральной налоговой проверки:
Получение документов в налоговую. Проверка начинается в момент, когда в ФНС поступает налоговая отчетность, и длится до 3 месяцев (п. 2 ст. 88 НК).
Автоматический анализ данных. Далее документы проверяет программа, которая ищет ошибки и опечатки, а также сравнивает сведения прошлых деклараций. Если на этом этапе проблем нет, то проверка завершается. А если система найдет ошибку, то отправит документы на ручную проверку инспектору.
Ручной анализ данных. На этом этапе инспектор вправе запросить дополнительные документы у налогоплательщика и его контрагентов, а также допросить свидетелей и осмотреть рабочее место предпринимателя.
Формирование требований предоставить дополнительные документы. По итогам углубленной проверки инспектор может запросить уточненную декларацию, которую нужно прислать в течение 5 рабочих дней (п. 3 ст. 88 НК). В случае, если нарушения не обнаружат, то проверка завершается без уведомления налогоплательщика.
Как подготовиться к камеральной проверке
Перечислим основные рекомендации для бизнеса, чтобы камеральная проверка проходила без проблем:
Проверяйте корректность отчетности перед сдачей. Убедитесь, что в документах нет несостыковок, ошибок и опечаток. Это основные причины, по которым автоматический порядок проведения камеральной налоговой проверки может измениться на ручной — уже у инспектора ФНС.
Организуйте хранение первичной документации. Сформируйте свою систему хранения документов, чтобы они всегда были под рукой — налоговая может запросить дополнительные сведения, которые нужно оперативно присылать.
Мониторьте налоговые требования и вовремя отвечайте на них. Не стоит игнорировать письма из ФНС, потому что это влечет за собой штрафы и дополнительное внимание налоговой.
Если вам пришло требование от налоговой, то ознакомьтесь со списком запрашиваемых документов и сроками, подготовьте аргументированный ответ и пришлите его вовремя. Если этого не сделать, то предпринимателя ждут штрафы от 200 до 1 000 000 рублей (ст. 126 НК).
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Самозанятые и камеральные проверки: при чем тут подмена трудовых отношений
Налоговики регулярно проверяют компании, которые взаимодействуют с самозанятыми, на признаки подмены трудовых отношений. В ходе камеральных проверок инспекторы анализируют договоры, акты, чеки и другие документы, а иногда могут вызвать самозанятого на допрос. Также налоговая может переквалифицировать отношения в трудовые, начислить штрафы, пени и доплаты.
Чтобы избежать подобных проблем, не нужно создавать похожие с трудовыми условия работы для самозанятого — например, устанавливать графики и перечислять фиксированные выплаты. Полный перечень признаков трудовых отношений читайте в письме ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674.
Если все-таки проверка дошла до требования разъяснений, то соберите следующий пакет документов:
договор с самозанятым. Это должен быть договор ГПХ без признаков трудовых отношений, например, договор возмездного оказания услуг.
справка самозанятого о постановке на учет. Идеально, если плательщик НПД встал на учет за несколько месяцев до начала сотрудничества с вами.
чеки от самозанятого, акты выполненных работ и скриншоты переписок. Это будет дополнительным доказательством честной работы с самозанятым, особенно в случаях устной сделки.
Также можно использовать акты медосмотров, отчеты, документы, графики отпусков ваших трудоустроенных работников — этим вы докажете, что самозанятых в штате нет.
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