Подготовка к камеральной проверке при работе с самозанятыми 

Перечислим основные этапы проведения камеральной налоговой проверки:

Получение документов в налоговую. Проверка начинается в момент, когда в ФНС поступает налоговая отчетность, и длится до 3 месяцев (п. 2 ст. 88 НК).

Автоматический анализ данных. Далее документы проверяет программа, которая ищет ошибки и опечатки, а также сравнивает сведения прошлых деклараций. Если на этом этапе проблем нет, то проверка завершается. А если система найдет ошибку, то отправит документы на ручную проверку инспектору.

Ручной анализ данных. На этом этапе инспектор вправе запросить дополнительные документы у налогоплательщика и его контрагентов, а также допросить свидетелей и осмотреть рабочее место предпринимателя.