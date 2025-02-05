Пять признаков в работе с самозанятыми, которые приведут к налоговым доначислениям 

Проверьте своих самозанятых — нет ли в вашей компании признаков незаконного использования труда самозанятых.
Разница между трудовым и гражданско-правовым договорами
Трудовой договор (ст. 15 ТК №197-ФЗ) предусматривает, что работник исполняет трудовые обязанности, подчиняется внутреннему уставу и получает фиксированную плату за труд — зарплату. Работодатель обязуется платить за сотрудника страховые взносы, обеспечивать больничными и отпускными выплатами.
Гражданско-правовой договор (ГПХ) — что исполнитель осуществляет конкретное задание или услугу за оговоренное время и вознаграждение. При этом самозанятый не работает по графику, получает деньги за результат и сам выплачивает налоги. Заказчик при этом не должен обеспечивать исполнителя никакими социальными гарантиями.
Какие работы не может выполнять самозанятый — список.
Однако некоторые ИП и компании пытаются замаскировать трудовые отношения под гражданско-правовые, чтобы сэкономить на страховых взносах — но это незаконно (ст. 15 ТК №197-ФЗ).
Перечислим основные признаки нелегального использования труда самозанятых, который может привлечь внимание ФНС — полный список в постановлении Пленума ВС №15.
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1. Вы платите самозанятому одну и ту же сумму раз в месяц
Контролирующим органам покажутся подозрительными выплаты два раза в месяц на равные суммы в чеках, потому что так выплачивают зарплату. А зарплата — это один из главных признак трудовых отношений. Поэтому старайтесь отправлять вознаграждение в разные даты, оплачивая гонорар за выполненные задачи (то есть суммы тоже должны быть разными).
2. У исполнителя есть рабочие обязанности
Объясним данный пункт на примере. За трудоустроенными сотрудниками закрепляется трудовая функция: например, штатный главный редактор составляет контент-план на месяц и разрабатывает общую стратегию. Но в помощники он может взять самозанятого копирайтера, который будет писать отдельные статьи и получать выплату по количеству написанных текстов.
Поэтому важно следить за тем, чтобы исполнитель выполнял разовые задания в ограниченном объеме и с четким конечным результатом, а не реализовывал обязанности.
3. Вы массово привлекли самозанятых и других заказчиков у них нет
Один из признаков, который привлекает налоговиков, — это моноклиенство самозанятого: когда чеков от других заказчиков у него нет. Этот признак ФНС выявляет автоматически с помощью скоринговой системы МАРМ.
Подозрение вызывает и массовое подписание договоров с исполнителями, которые незадолго до этого зарегистрировались как самозанятые. Оба признака сами по себе — еще не подмена трудовых отношений. Но повод инициировать проверку.
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4. Ваш исполнитель работает по графику
Самозанятый не должен работать по графику заказчика, присутствовать на планерках и собраниях или выполнять мелкие поручения от начальства, не указанные в договоре. По закону самозанятый обязуется выполнить работы вовремя и в надлежащем объеме, а как он это будет делать — заказчика не касается.
5. Вы предоставляете оборудование и материалы
Суть в том, что исполнитель не должен зависеть инфраструктурно от заказчика: он может выполнить работу без его оборудования. Например, водитель должен выполнять грузоперевозки на своем автомобиле. Также не должно быть пропусков или пометок в журнале регистрации прихода-ухода работников.
Как проверить свой бизнес на подмену трудовых отношений
Если вы обнаружили совпадения хотя бы по нескольких пунктам, — рекомендуем пересмотреть порядок взаимодействия с исполнителями. В противном случае ваш бизнес рискует потерями в виде налоговых доначислений и штрафов от ФНС и Роструда (п.4 ст. 5.27 КоАП №195-ФЗ):
для ИП: от 5 000 до 10 000 рублей;
для должностных лиц: от 10 000 до 20 000 рублей;
для компаний: от 50 000 до 100 000 рублей.
Также контролирующие органы начислят пени, страховые взносы и НДФЛ за весь период взаимодействия с самозанятым.
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