Пять признаков в работе с самозанятыми, которые приведут к налоговым доначислениям 

Трудовой договор (ст. 15 ТК №197-ФЗ) предусматривает, что работник исполняет трудовые обязанности, подчиняется внутреннему уставу и получает фиксированную плату за труд — зарплату. Работодатель обязуется платить за сотрудника страховые взносы, обеспечивать больничными и отпускными выплатами.

Гражданско-правовой договор (ГПХ) — что исполнитель осуществляет конкретное задание или услугу за оговоренное время и вознаграждение. При этом самозанятый не работает по графику, получает деньги за результат и сам выплачивает налоги. Заказчик при этом не должен обеспечивать исполнителя никакими социальными гарантиями.

Какие работы не может выполнять самозанятый — список.

Однако некоторые ИП и компании пытаются замаскировать трудовые отношения под гражданско-правовые, чтобы сэкономить на страховых взносах — но это незаконно (ст. 15 ТК №197-ФЗ).

Перечислим основные признаки нелегального использования труда самозанятых, который может привлечь внимание ФНС — полный список в постановлении Пленума ВС №15.