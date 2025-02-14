ЕФС-1 при заключении и прекращении договора ГПХ с физлицами без статуса

ЕФС-1 — что это такое
Это форма статистической отчетности, в которой отображаются сведения о простых физлицах на ГПХ, а также налоговых удержаний и обязательных отчислений:
личная информация о специалистах (ФИО и СНИЛС);
дата заключения и прекращения ГПД с исполнителями;
информация о тех, кто работает в труднодоступных местах (например, Крайний Север);
какую услугу оказывает;
причина расторжения ГПД;
особенности исчисления страховых взносов для инвалидов и сотрудников, работающих на вредном производстве;
информация об исполнителях, которым доступна досрочная пенсия;
суммы дополнительных страховых взносов.
Этот документ заменил сразу четыре отчета: 4-ФСС, СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ и ДСВ-3. Произошло это после слияния ПФР и ФСС в Социальный фонд России (СФР).
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Как заполнить ЕФС-1
Отчет состоит из двух частей — титульного листа (личная информация о заказчике) и двух разделов. Он заполняется поэтапно в зависимости от того, какую информацию нужно предоставить.
В разделе 1 подразделе 1 укажите сведения о деятельности каждого исполнителя на ГПХ (дата заключения и прекращение договора, занимаемые должности, работа на Крайнем Севере). Особое внимание уделите пункту № 6 — «Код выполняемой функции» (ОКЗ). Здесь важно правильно поставить обозначение, которое соответствуют фактической должности специалиста.
ООО «ВокругСвета» сотрудничает со Светланой, которая проводит экскурсии по Золотому кольцу. Компания заключила с ней ГПД. Чтобы отразить информацию о Светлане в отчете, нужно в подразделе 1 поставить код «5113.0» (он соответствует пункту «Гиды»).
В разделе 1 подразделе 1.2 впишите информацию о страховом стаже, то есть периоде времени, в течение которого заказчик уплачивает взносы в систему обязательного социального страхования. Они доступны специалистам, кто, например, работает в дальнем или труднодоступном регионе. Также укажите, есть ли специальная ставка для некоторых должностей (медик, педагог, водолаз) и период работы.
Раздел 1 подраздел 2 нужно заполнять только государственным и муниципальным учреждениям. Так СФР проверяет оплату труда бюджетников (по наполнению аналогичен разделу 1 подразделу 1).
Если компания или ИП сотрудничают со специалистами, которым доступна досрочная пенсия, необходимо сдать раздел 1 подраздел 2 (ст. 30 и ст.31 № 400-ФЗ). К ним относятся:
горняки;
педагоги, работающие в специализированных учебных заведениях;
металлурги;
врачи и фельдшеры;
летчики;
электрики высоковольтных линий.
Раздел 1 подраздел 3 — это аналог формы ДСВ-3, в которой указываются сведения об исполнителях, которым уплачивают дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.
Дополнительные страховые взносы — это суммы, которые могут вноситься сверх обязательных в СФР. Они предназначены для увеличения размера социальных выплат при выходе на пенсию. Для формирования ДСВ физлицо может перечислять их сам или просить работодателя перечислять часть зарплаты в их счет.
В раздел 2 укажите количество исполнителей, которым необходимо уплачивать социальное страхование от несчастных случаев. К ним относятся физлица:
с инвалидностью,
работающие на вредном производстве,
застрахованные по ОСС (обязательное социальное страхование).
Сроки сдачи разделов и подразделов ЕФС-1
Правила сдачи ЕФС-1
Все компании и ИП, которые заключили ГПД с физлицами, должны предоставлять ЕФС-1 в Социальный фонд России. Сделать это можно электронно (если количество исполнителей составляет больше 10) и на бумажном носителе (если их меньше 10). Также эту форму отчета сдают организации и индивидуальные предприниматели, подписавшие с работниками трудовые договоры.
Штраф за несдачу ЕФС-1 составляет от 300 до 500 рублей (ст. 15.33.2 КоАП).
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