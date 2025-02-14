ЕФС-1 при заключении и прекращении договора ГПХ с физлицами без статуса

Отчет состоит из двух частей — титульного листа (личная информация о заказчике) и двух разделов. Он заполняется поэтапно в зависимости от того, какую информацию нужно предоставить.

В разделе 1 подразделе 1 укажите сведения о деятельности каждого исполнителя на ГПХ (дата заключения и прекращение договора, занимаемые должности, работа на Крайнем Севере). Особое внимание уделите пункту № 6 — «Код выполняемой функции» (ОКЗ). Здесь важно правильно поставить обозначение, которое соответствуют фактической должности специалиста.

ООО «ВокругСвета» сотрудничает со Светланой, которая проводит экскурсии по Золотому кольцу. Компания заключила с ней ГПД. Чтобы отразить информацию о Светлане в отчете, нужно в подразделе 1 поставить код «5113.0» (он соответствует пункту «Гиды»).

В разделе 1 подразделе 1.2 впишите информацию о страховом стаже, то есть периоде времени, в течение которого заказчик уплачивает взносы в систему обязательного социального страхования. Они доступны специалистам, кто, например, работает в дальнем или труднодоступном регионе. Также укажите, есть ли специальная ставка для некоторых должностей (медик, педагог, водолаз) и период работы.

Раздел 1 подраздел 2 нужно заполнять только государственным и муниципальным учреждениям. Так СФР проверяет оплату труда бюджетников (по наполнению аналогичен разделу 1 подразделу 1).

Если компания или ИП сотрудничают со специалистами, которым доступна досрочная пенсия, необходимо сдать раздел 1 подраздел 2 (ст. 30 и ст.31 № 400-ФЗ). К ним относятся:

горняки;

педагоги, работающие в специализированных учебных заведениях;

металлурги;

врачи и фельдшеры;

летчики;

электрики высоковольтных линий.

Раздел 1 подраздел 3 — это аналог формы ДСВ-3, в которой указываются сведения об исполнителях, которым уплачивают дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.

Дополнительные страховые взносы — это суммы, которые могут вноситься сверх обязательных в СФР. Они предназначены для увеличения размера социальных выплат при выходе на пенсию. Для формирования ДСВ физлицо может перечислять их сам или просить работодателя перечислять часть зарплаты в их счет.

В раздел 2 укажите количество исполнителей, которым необходимо уплачивать социальное страхование от несчастных случаев. К ним относятся физлица: