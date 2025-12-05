Продвижение мебельных сайтов: стратегия, кейсы и как увеличить продажи мебели из поиска

Рынок мебели — один из самых конкурентных сегментов в поисковой выдаче. Пользователи ежедневно вводят сотни запросов вроде «кухня на заказ Москва», «шкаф купе недорого» или «офисная мебель с доставкой». Но большинство мебельных сайтов остаются невидимыми — даже при хорошем ассортименте и красивом дизайне. Причина проста: без системного SEO сайт не получает стабильный трафик и не конкурирует с крупными сетями и маркетплейсами.

SEO-продвижение мебельных сайтов позволяет привлечь клиентов на этапе выбора — когда человек уже знает, что хочет купить. Это не просто про позиции, а про рост заявок и заказов без зависимости от платной рекламы.