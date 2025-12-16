Продвижение сайтов недвижимости: стратегии, кейсы и стоимость

Рынок недвижимости — один из самых конкурентных и сложных для продвижения в интернете. Ежедневно сотни агентств, застройщиков и брокеров борются за внимание клиентов в Яндексе и Google. Если сайт агентства недвижимости не виден в выдаче, клиенты просто не доходят до него — их перехватывают агрегаторы вроде ЦИАН, DomClick или Avito. При этом контекстная реклама в этой нише становится все дороже: цена лида растет, а эффект заканчивается, как только вы останавливаете кампанию.

SEO-продвижение сайта недвижимости — это стратегия долгосрочного роста: вы создаете фундамент для постоянного притока обращений без переплаты за клики. Поисковая оптимизация помогает агентствам занимать высокие позиции по запросам «купить квартиру в Москве», «аренда офисов на Тверской» или «новостройки у метро», формируя поток клиентов, который не зависит от бюджета на рекламу.

Далее — реальные примеры продвижения сайтов недвижимости, которые помогли компаниям обойти агрегаторы, усилить доверие к бренду и получать стабильные лиды из поиска.