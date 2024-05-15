«Первички бывает много». Как безболезненно справиться с ней. Реальный опыт 1С:РПД

Вы когда-нибудь слышали про сервис С:РПД (распознаванию первичных документов)? Это инструмент, который за считанные секунды переводит бумажные первичные документы в документы базы 1С. В этой статье мы продолжим знакомить вас с мнением наших клиентов о вспомогательных сервисах фирмы 1С.

Мы встретились с Еленой Викторовной Духановой, бухгалтером компании ООО «МАСТЕР». Компания занимается строительными специализированными работами.

Елена Викторовна поделилась с нами и нашими читателями своим опытом по работе с сервисом 1С:РПД.

— Елена Викторовна, подскажите, как давно вы используете сервис 1С:РПД в своей работе?

— С августа 2023 г.

— Возможно, вы помните, как вы приняли решение, познакомиться с 1С:РПД поближе?

— Помню информация пришла из обслуживающей нас компании 1С:Сервистренд. Наш курирующий менеджер прислал нам предложение ознакомиться с новым для нас инструментом. Почитали, поискали информацию в интернете, нашли отзывы. Посмотрели вебинары по 1С:РПД. И решили активировать.

— Какой отдел первым начал использовать 1С:РПД в своей работе?

— Конечно бухгалтерия. У нас примерный ежемесячный объем первичных документов в работе составляет около 100 штук. Это все нужно было перепечатать и внести в программу 1С. Плюс человеческий фактор – возможны ошибки, которые нужно исправлять. На это всё нужно наше бесценное время.

— Т.е. сейчас вам работать с первичными документами стало удобнее и эффективнее?

— Да, всё правильно. Мы экономим время на рутинной работе с первичной документацией. Благодаря данному инструменту мы освободили себя для более важных дел. Преобразовываем бумажные документы в документы базы 1с при помощи сканера. Ещё хочу отметить, раньше материалы заносили без расшифровок, а сейчас при помощи сканера все идет корректно, просто перепроверяем документ после его сканирования. Как правило, ошибок не возникает.

— Вы проходили какое-нибудь дополнительное обучение прежде чем начать работать с 1С:РПД?

— Какого-то специального обучения у нас не было. Хватило один раз посмотреть вебинар «Больше не вводим документы вручную. Сервис 1С:РПД» , чтобы понять доступность и эффективность его использования. Мы справились сами, ни к чьей помощи в настройке 1С:РПД мы не прибегали. Всё сами. Сервис очень прост в настройке и удобен в работе.

— Елена Викторовна, имея опыт работа с 1С:РПД, вы бы порекомендовали данный инструмент своим хорошим знакомым?

— Без сомнений порекомендовала бы. И не только знакомым, но и всем, кто до сих пор не решается попробовать данный сервис. Хочу дать совет - нужно пробовать, работа пойдет быстрее, освободится место для более ценных и нужных дел.

— И последний вопрос. Вы только что сказали отличную фразу – нужно пробовать. А вы пробовали? Брали тестовый период? Чтобы протестировать сервис и принять решение?

— У нас, как у действующих подписчиков 1С:ИТС была возможность активировать сервис в тестовом режиме, поэкспериментировать с 250 страницами, но доступ нам не понадобился. Мы точно знали, что сервис нам необходим, поэтому сразу включили 1С:РПД в рабочий процесс, и у нас все получилось.

Специалисты 1С:Сервистренд ответят на ваши вопросы по сервису 1С:РПД и подключат демо-доступ, оставить заявку на консультацию и демо-доступ.

Основные моменты работы с 1С:РПД специалисты 1С:Сервистренд собрали для вас в видео-инструкции.

Ссылка на видео — https://www.youtube.com/watch?v=h5nqm-nUdjc

Более подробную информацию по 1С:РПД можно получить на вебинаре «Больше не вводим документы вручную. Сервис 1С:РПД»

«Больше не вводим документы вручную. Сервис 1С:РПД» Вебинар Получить запись

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