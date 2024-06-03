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Маркировка товаров

Календарь по маркировке товаров 2024-2025 год: шпаргалка для бизнеса

Большое количество нововведений связано с обязательной маркировкой: добавляются новые продуктовые группы, проводятся эксперименты по маркировке разных товаров. Чтобы помочь предпринимателям разобраться в этом потоке информации, составили — календарь-шпаргалку, который позволит быстро и легко ориентироваться в актуальных законодательных требованиях. 
Календарь по маркировке товаров 2024-2025 год: шпаргалка для бизнеса
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие товары маркируются уже сейчас

Есть достаточно обширный список товаров, подлежащих маркировке. К ним относятся: 

  • пиво и слабоалкогольная продукция;

  • безалкогольные напитки;

  • молочная продукция;

  • упакованная вода;

  • лекарства;

  • табак;

  • товары легкой промышленности;

  • обувь;

  • шубы;

  • медицинские изделия;

  • духи и туалетная вода;

  • шины и покрышки;

  • фототехника;

  • биологически активные добавки;

  • антисептики;

  • кресла-коляски;

  • икра осетровых и лососевых рыб.

Ниже опишем все сроки маркировки товаров на 2024-2025 годы: находите свой товар и записывайте для себя важные даты.

Какие изменения по обязательной маркировке будут в 2024 году

Советуем быть внимательными предпринимателям, которые имеют бизнес, связанный со следующими товарными категориями: молочная продукция, икра, пиво, вода и одежда.

Пиво

Со всеми правилами маркировки пива можно ознакомиться в постановлении Правительства от 30.11.2022 № 2173.

С 15 января 2024 года точки розничной торговли и общественного питания должны сообщать в «Честный ЗНАК» о постановке кеги на кран и о частичной продаже разливного пива.

С 1 июня 2024 года продавцы пива начинают отчитываться в «Честный ЗНАК» о продаже пива в упаковке (банках, бутылках). Они сканируют код маркировки в момент продажи товара.

Питьевая вода

Главный документ с требованиями по маркировке воды — постановление Правительства от 31.05.2021 № 841.

С 1 марта 2024 года детская вода принимается только в маркированном виде через ЭДО в формате объемно-сортового учета. Также необходимо отчитываться в «Честный ЗНАК» о выводе товара из оборота.

С 1 марта 2025 года вводится обязательный поэкземплярный учет для всех участников рынка. Участники рынка должны использовать электронный документооборот в процессах отгрузки и приемки маркированной продукции. В систему нужно отчитываться о каждой единице реализованной продукции.

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Молочная продукция

Требования по этой группе изложены в постановлении Правительства от 15.12.2020 № 2099.

Основные даты:

  • 1 сентября 2024 года — старт обязательной маркировки молочной продукции для крестьянско-фермерских хозяйств. Стартуют сразу все этапы: производители должны отчитываться в «Честный ЗНАК» при вводе продукции в оборот, выводе и обороте.

  • С 1 июня 2025 года для всех участников рынка вводится поэкземплярный учет — данные в «Честный ЗНАК» нужно передавать о молочной продукции, у которой срок хранения более 40 дней. С этой же даты можно будет продавать товар только после подписания УПД. Сейчас УПД нужно подтвердить в течение трех дней после получения, до этого можно продавать продукцию без подтверждения.

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Одежда

Распоряжением 27.03.2024 № 710-р Правительство расширило перечень товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке.

Так обязательной маркировке с 1 марта 2025 года будут подлежать:

  • майки, фуфайки;

  • кальсоны;

  • пижамы, халаты;

  • колготы, чулки, гольфы, носки;

  • перчатки, рукавицы и многие другие товары.

С полным списком изменений можно ознакомиться в самом распоряжении по ссылке.

С 1 апреля 2024 года продавать и принимать товар, произведенный в России или ввезенный с этой даты, можно только с кодами маркировки.

До 1 июля 2024 года участники рынка вправе продавать немаркированные остатки одежды, а ввести их в оборот должны до 31 октября 2024 года.

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Икра

Требования для обязательной маркировке икры описаны в постановлении Правительства от 29.11.2023 № 2028.

С 1 апреля 2024 года участникам рынка необходимо пройти регистрацию в системе «Честный ЗНАК».

С 1 мая 2024 — старт обязательной маркировки для икры, но немаркированные остатки, ввезенные до 1 мая, можно продавать до окончания срока годности.

С 1 апреля 2025 года нужно отчитываться в «Честный ЗНАК» о выводе из оборота икры как через кассу, так и другими способами. Это правило действует для всех участников рынка — розницы и общепита.

С 1 апреля 2025 года по 31 мая 2026 года включительно нужно передавать сведения о товаре в объемно-сортовом учете через электронный документооборот.

С 1 июня 2026 года необходимо передавать сведения о товаре поэкземплярно и подавать сведения о выводе товара из оборота по любой причине.

Какие группы товаров попадают в ближайшее время под эксперимент

Эксперимент проводится перед стартом маркировки, когда зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» можно добровольно. Так отрабатываются технические решения для всех, кто участвует в обороте товарной категории, которую планируется маркировать.

Перечень товаров, по которым проводятся эксперименты или начнутся в ближайшее время:

  • Оптоволоконная продукция — с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года.

  • Отдельные виды кабельно-проводниковой продукции — с 20 мая 2024 года по 28 февраля 2025 года.

  • Детские игрушки — с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года.

  • Вакцины, иммунологические продукты, антибиотики, контрацептивы и другие лекарства для животных — с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года.

  • Косметика и бытовая химия — с 15 января 2024 года по 28 февраля 2025 года.

  • Консервы — с 12 февраля по 31 августа 2024 года.

  • Учебники печатные общеобразовательного назначения с кодом ТН ВЭД 4901 99 000 0 — с 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 года.

  • Радиаторы и конвекторы — с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года.

  • Цемент, бетонные и сухие строительные смеси, строительные растворы — с 15 марта 2024 года по 1 декабря 2024 года.

Из памятки по датам можно сделать вывод, что маркировка достаточно быстро коснется всех товаров — это дело времени. Лучше подготовиться заранее и изучить требования, выбрать оператора ЭДО и программное обеспечение, чем потом допускать ошибки и, что еще хуже, платить штрафы за нарушение требований обязательной маркировки.

Для старта работы с маркировкой необходимо подключить электронный документооборот.

Как начать работу с электронным документооборотом и маркировкой

  1. Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК».

  2. Заключите договор с оператором ЭДО.

  3. Проведите тестирование работы ЭДО с контрагентами.

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