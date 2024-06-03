Календарь по маркировке товаров 2024-2025 год: шпаргалка для бизнеса

Большое количество нововведений связано с обязательной маркировкой: добавляются новые продуктовые группы, проводятся эксперименты по маркировке разных товаров. Чтобы помочь предпринимателям разобраться в этом потоке информации, составили — календарь-шпаргалку, который позволит быстро и легко ориентироваться в актуальных законодательных требованиях.

Какие товары маркируются уже сейчас

Есть достаточно обширный список товаров, подлежащих маркировке. К ним относятся:

пиво и слабоалкогольная продукция;

безалкогольные напитки;

молочная продукция;

упакованная вода;

лекарства;

табак;

товары легкой промышленности;

обувь;

шубы;

медицинские изделия;

духи и туалетная вода;

шины и покрышки;

фототехника;

биологически активные добавки;

антисептики;

кресла-коляски;

икра осетровых и лососевых рыб.

Ниже опишем все сроки маркировки товаров на 2024-2025 годы: находите свой товар и записывайте для себя важные даты.

Какие изменения по обязательной маркировке будут в 2024 году

Советуем быть внимательными предпринимателям, которые имеют бизнес, связанный со следующими товарными категориями: молочная продукция, икра, пиво, вода и одежда.

Пиво

Со всеми правилами маркировки пива можно ознакомиться в постановлении Правительства от 30.11.2022 № 2173.

С 15 января 2024 года точки розничной торговли и общественного питания должны сообщать в «Честный ЗНАК» о постановке кеги на кран и о частичной продаже разливного пива.

С 1 июня 2024 года продавцы пива начинают отчитываться в «Честный ЗНАК» о продаже пива в упаковке (банках, бутылках). Они сканируют код маркировки в момент продажи товара.

Питьевая вода

Главный документ с требованиями по маркировке воды — постановление Правительства от 31.05.2021 № 841.

С 1 марта 2024 года детская вода принимается только в маркированном виде через ЭДО в формате объемно-сортового учета. Также необходимо отчитываться в «Честный ЗНАК» о выводе товара из оборота.

С 1 марта 2025 года вводится обязательный поэкземплярный учет для всех участников рынка. Участники рынка должны использовать электронный документооборот в процессах отгрузки и приемки маркированной продукции. В систему нужно отчитываться о каждой единице реализованной продукции.

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Молочная продукция

Требования по этой группе изложены в постановлении Правительства от 15.12.2020 № 2099.

Основные даты:

1 сентября 2024 года — старт обязательной маркировки молочной продукции для крестьянско-фермерских хозяйств. Стартуют сразу все этапы: производители должны отчитываться в «Честный ЗНАК» при вводе продукции в оборот, выводе и обороте.

С 1 июня 2025 года для всех участников рынка вводится поэкземплярный учет — данные в «Честный ЗНАК» нужно передавать о молочной продукции, у которой срок хранения более 40 дней. С этой же даты можно будет продавать товар только после подписания УПД. Сейчас УПД нужно подтвердить в течение трех дней после получения, до этого можно продавать продукцию без подтверждения.

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Одежда

Распоряжением 27.03.2024 № 710-р Правительство расширило перечень товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке.

Так обязательной маркировке с 1 марта 2025 года будут подлежать:

майки, фуфайки;

кальсоны;

пижамы, халаты;

колготы, чулки, гольфы, носки;

перчатки, рукавицы и многие другие товары.

С полным списком изменений можно ознакомиться в самом распоряжении по ссылке.

С 1 апреля 2024 года продавать и принимать товар, произведенный в России или ввезенный с этой даты, можно только с кодами маркировки.

До 1 июля 2024 года участники рынка вправе продавать немаркированные остатки одежды, а ввести их в оборот должны до 31 октября 2024 года.

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Икра

Требования для обязательной маркировке икры описаны в постановлении Правительства от 29.11.2023 № 2028.

С 1 апреля 2024 года участникам рынка необходимо пройти регистрацию в системе «Честный ЗНАК».

С 1 мая 2024 — старт обязательной маркировки для икры, но немаркированные остатки, ввезенные до 1 мая, можно продавать до окончания срока годности.

С 1 апреля 2025 года нужно отчитываться в «Честный ЗНАК» о выводе из оборота икры как через кассу, так и другими способами. Это правило действует для всех участников рынка — розницы и общепита.

С 1 апреля 2025 года по 31 мая 2026 года включительно нужно передавать сведения о товаре в объемно-сортовом учете через электронный документооборот.

С 1 июня 2026 года необходимо передавать сведения о товаре поэкземплярно и подавать сведения о выводе товара из оборота по любой причине.

Какие группы товаров попадают в ближайшее время под эксперимент

Эксперимент проводится перед стартом маркировки, когда зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» можно добровольно. Так отрабатываются технические решения для всех, кто участвует в обороте товарной категории, которую планируется маркировать.

Перечень товаров, по которым проводятся эксперименты или начнутся в ближайшее время:

Оптоволоконная продукция — с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года.

Отдельные виды кабельно-проводниковой продукции — с 20 мая 2024 года по 28 февраля 2025 года.

Детские игрушки — с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года.

Вакцины, иммунологические продукты, антибиотики, контрацептивы и другие лекарства для животных — с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года.

Косметика и бытовая химия — с 15 января 2024 года по 28 февраля 2025 года.

Консервы — с 12 февраля по 31 августа 2024 года.

Учебники печатные общеобразовательного назначения с кодом ТН ВЭД 4901 99 000 0 — с 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 года.

Радиаторы и конвекторы — с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года.

Цемент, бетонные и сухие строительные смеси, строительные растворы — с 15 марта 2024 года по 1 декабря 2024 года.

Из памятки по датам можно сделать вывод, что маркировка достаточно быстро коснется всех товаров — это дело времени. Лучше подготовиться заранее и изучить требования, выбрать оператора ЭДО и программное обеспечение, чем потом допускать ошибки и, что еще хуже, платить штрафы за нарушение требований обязательной маркировки.

Для старта работы с маркировкой необходимо подключить электронный документооборот.

Как начать работу с электронным документооборотом и маркировкой

Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК». Заключите договор с оператором ЭДО. Проведите тестирование работы ЭДО с контрагентами.

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Обязательная маркировка для бизнеса — это дополнительные заботы и ответственность. Правильно выстроить процессы, которые полностью соответствуют закону, помогут электронные сервисы.

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