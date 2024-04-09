Как крупному бизнесу избежать налоговых проверок

Вредные мифы о налоговом мониторинге, к кому идти, если вам «только спросить», зачем это нововведение не только налоговому органу, но и самому бизнесу, и при чем тут дискеты.

Вопрос в заголовке, пожалуй, один из самых насущных для генеральных, исполнительных и финансовых директоров и главных бухгалтеров. Проверка — это что? Время, нервы и ресурсы, выдернутые из рабочих процессов.

С точки зрения стратегии понятно, что и решение есть — налоговый мониторинг, и идти в него рано или поздно придется.

Но почему-то у этой важной, безопасной и эффективной современной системы налогового контроля, разработанной ФНС, еще не так много приверженцев, как могло бы показаться: менее 600 на всю огромную страну. Да, в 2024 году — на 25% больше, чем в 2023, но все еще до обидного мало.

Мы задались вопросом: что же мешает этому новому режиму, освобождающему бизнес от выездных проверок, обрести настоящую популярность? Почему корпоративный сектор не «готовит сани летом»?

Ведь уже ведутся активные обсуждения возможности снижения «планки» для участия в таком виде контроля (сейчас выручка и активы компании должны составлять не менее 1 млрд руб., а сумма уплаченных налогов — не менее 100 млн руб., но подготовлен законопроект, направленный на снижение этих критериев на 20% — до 800 и 80 млн соответственно), более того, уже озвучены намерения Минэкономразвития и ФНС перевести на налоговый мониторинг максимальное количество хозяйствующих субъектов уже с 2025 года, начав с резидентов особых экономических зон.

Получается, что на фоне тренда на снижение требований ФНС к финансовым показателям вступающих в налоговый мониторинг компаний готовиться к нему есть смысл и при значительно более скромных финансовых результатах бизнеса, ведь эту «планку», по всей видимости, будут понижать неоднократно — по мере готовности самих налоговых органов к работе с все большим и большим количеством витрин.

Очевидно, что у бизнеса имеются определенные сомнения. Одна только мысль о том, как некое «всевидящее око» обратит свой потенциально карающий взор на самое сокровенное родной компании — «все, что нажито непосильным трудом», возводит настоящий барьер между здравым желанием разузнать поподробнее, как это могло бы быть, и деятельным поиском подходящего для подготовки к вступлению в налоговый мониторинг провайдера.

А ведь важно найти не просто того, кто технически способен сделать витрину, но и имеет практический опыт реализации перехода, понимает, что будет потом — после вступления в такие взаимоотношения с налоговыми органами, и как они будут развиваться во времени. А еще — какие изменения нужно предпринять при «подготовке почвы», какие — в дальнейшем, сколько весь этот проект будет стоить и когда окупится.

Что ж, давайте поговорим откровенно.

1. Первое и самое главное: правильную витрину с гибко настроенными структурами по нескольким уровням помогает сделать провайдер. И показывать вы будете только то, что, в принципе, не показать и так нельзя. Просто теперь все будет на порядок удобнее и для вас, и для налогового органа.

2. Такая форма взаимодействия считается наиболее удобной моделью контроля ФНС деятельности крупнейших компаний. Но ведь и для бизнеса это выгодно! При необходимости вы сможете на совершенно законных основаниях проводить прямые консультации с налоговыми органами в онлайн-режиме и получать действительно очень оперативные ответы.

3. Важным преимуществом в современных реалиях является также совершенствование системы внутреннего контроля и повышение уровня цифровой зрелости компании. А еще — обоснованное доверие к вашему бизнесу со стороны органов государственной власти и заказчиков.

4. Параллельно после вступления компании в налоговый мониторинг решаются стратегические задачи самого бизнеса за счет:

Кратного уменьшения количества выездных проверок или даже их отсутствия.

Обеспечения наличия документации в течение периода, соответствующего требованиям налогового мониторинга.

Нужной регламентации процессов и контролей.

Интерактивной детализации показателей отчетности до формулы или уровня налогового регистра.

Гибкой настройки структуры по нескольким уровням: налоговые декларации и расчеты, электронные документы, реестры первичной документации, регистры налогового и бухгалтерского учета.

Анализа и контроля сведений, показателей отчетности, сопоставления данных налогового и бухгалтерского учета.

Сравнения различных версий деклараций с возможностью поиска причин расхождений и их анализа.

Предупреждения различных рисков, в т.ч. правового характера, ввиду возможности оперативного прямого урегулирования вопросов с налоговыми органами, предоставления ими ответов с развернутыми пояснениями.

Удобного отображения информации в пользовательском интерфейсе: электронные формы документации, фиксация всех действий, возможность поиска и сортировки информации.

Ускорения возмещения НДС.

Быстрого выявления подлежащих корректировке несоответствий требованиям ФНС документации, пока дело не дошло до штрафных санкций, т.е. уменьшения финансовых и имиджевых потерь организации.

5. Приятный бонус: благодаря предоставлению налоговому органу доступа к своим информационным системам и документации через специальные «онлайн-витрины», а также интеграции с АИС «Налог-3» для автоистребования документов вы сможете практически отказаться от бумажного документооборота, т.е. сэкономить время своих сотрудников и другие ресурсы в пользу более насущных, чем поездки в инспекции по микро поводам, дел.

С чисто практической точки зрения бизнесу налоговый мониторинг полезен, если вы хотите:

Сократить расходы на сопровождение налоговых процессов.

Уменьшить количество выездных проверок и сделать их проведение значительно более оперативным.

Совершенствовать систему внутреннего контроля.

Повысить общий уровень цифровой зрелости компании.

Нужно признать, что переход на налоговый мониторинг — не слишком отдаленное будущее. Даже если сейчас именно вам представляется, что «финансовый масштаб не тот, до нас очередь дойдет не скоро», к этому новому формату взаимодействия с органами ФНС на «линии времени» мы значительно ближе, чем к дискетам, на которых прежде сдавалась отчетность.

«Северсталь – ЦЕС» — один из ведущих отечественных консультантов в сфере налогового мониторинга, непосредственно участвующий в реализации пилотных проектов Федеральной налоговой службы, направленных на развитие администрирования в режиме налогового мониторинга. Мы знаем, о чем говорим, и понимаем процесс «от и до».

Компаниям, которые только планируют вступить в налоговый мониторинг, мы помогаем тщательно подготовиться к этому важному шагу:

Проводим аудит процессов.

Собираем информацию о действующих локально–нормативных актах и об ИТ–структуре, чтобы в дальнейшем не было сюрпризов и непредвиденных расходов.

Делаем углубленный анализ и оценку уровня автоматизации и регламентации процессов, а также соответствия системы внутреннего контроля требованиям ФНС.

Разрабатываем перечень мероприятий по оптимизации и автоматизации текущих бизнес-процессов, необходимых для перехода на налоговый мониторинг, и комплексное предложение по информационному, консультационному, методологическому и иным видам профессионального и экспертного сопровождения перехода на налоговый мониторинг, в том числе для этапов внедрения и пост–проектного сопровождения.

Принимаем участие в подготовке: дорожной карты перехода на налоговый мониторинг; документов для заявочной кампании; отчетности по системе внутреннего контроля; регламента информационного взаимодействия.



При необходимости поддерживаем и на следующих шагах. Например, на этапе вступления в налоговый мониторинг:

Разрабатываем, внедряем и участвуем в тестировании и корректировке выбранного способа информационного взаимодействия с ФНС (в т.ч. участвуем в процессах согласования и подписания налоговым органом регламента информационного взаимодействия, отчетных форм по системе внутреннего контроля).

Оказываем консультационную поддержку взаимодействия с налоговым органом, в т.ч. после вступления в налоговый мониторинг.

Так что доверить «свое самое сокровенное» нам — легко, ведь помимо опыта и экспертизы в вопросах налогового мониторинга за плечами у нас: Сильный материнский бренд, его ресурсы и репутация.

1200+ сотрудников одного из крупнейших ОЦО России, много лет побеждающего в профессиональных конкурсах и занимающего лидирующие позиции в отраслевых рейтингах.

100+ клиентов и 120 000+ их сотрудников на обслуживании. Приходите поговорить о налоговом мониторинге заранее, оставив заявку на нашем сайте!

«Северсталь – ЦЕС» активно участвует в конференциях, никакой особенной тайны из своих знаний не делает и готов организовать референс-визиты для тех, кому действительно важно знать в доскональности, как все будет в процессе и по итогам реализации проекта. Поделимся своими кейсами, покажем собственную разработку — витрину данных на базе SAP, отвечающую всем требованиям ФНС, которая будет работать всегда, несмотря на уход вендора с рынка.

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