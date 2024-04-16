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Северсталь — ЦЕС
Автоматизация учета

Роботы-помощники для бухгалтерии и их бизнес-эффекты

«Волшебные таблетки» от выгорания сотрудников, ошибок и рутины.
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Роботы-помощники для бухгалтерии и их бизнес-эффекты
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Рынок — исключительно подвижная, хотя и эфемерная субстанция: живо реагирует на изменения, провоцирует пересмотр подходов к организации отдельных функций и процессов, меняет и дополняет стратегические цели бизнеса. Сейчас все чаще звучит слово «оптимизация».

Владельцы компаний нацелены на сокращение расходов, в том числе на инвестиции в дорогостоящие доработки учетных систем, при этом предсказуемо не готовы терять в качестве бизнес-процессов.

Руководителям функций приходится делать акцент на снижении трудозатрат и стоимости отдельных рабочих операций. При этом непростая ситуация на рынке труда с дефицитом кадров и «борьбой» за каждого кандидата, спровоцированная «демографической ямой» и целым букетом других причин, отнимает большое количество времени на транзакционные задачи у высококвалифицированных сотрудников, которые нужны для участия в формировании стоимости бизнеса. Вместо решения стратегически важных задач они все чаще выгорают на рутине, и качество работы еще более снижается, т.е. эффект достигается ровно противоположный запланированному.

В ответ на новые вызовы всегда появляются инновационные технологические решения, сервисы и продукты, приносящие, быстрые позитивные бизнес–эффекты. Сейчас, когда стало совершенно очевидно, что главный запрос со стороны бизнеса в 2024 году — реальное снижение операционных затрат, одним из лучших инструментов его удовлетворения являются роботы.

Robotic Process Automation (RPA) — это виртуальные помощники, способные имитировать действия человека на пользовательском экране. Основная цель их использования — автоматизация однообразных операций, часто встречающихся в бизнес-процессах.

Роботы для бухгалтерии умеют очень и очень многое. Например, в работе ОЦО «Северсталь – ЦЕС», обслуживающего более 120 000 сотрудников заказчиков, успешно роботизирован широкий спектр бизнес-процессов и достигнута многомиллионная ежемесячная оптимизация. Участвуя в работе наших бухгалтеров и казначейства, RPA помогают с необходимыми, но совершенно не творческими операциями, которые можно осуществлять без участия ценных сотрудников:

  • Отражение проводок в системе;

  • Формирование актов сверки, их запросы и направление уведомлений об их обработке;

  • Автоматические выгрузки по заданным параметрам;

  • Мониторинг статуса закрытия;

  • Подбор документов в рамках требования ИФНС;

  • Выполнение контрольных процедур и формирование отчетов со статусом по ним;

  • Анализ счетов;

  • Напоминание о приближении сроков оплат;

  • Автоматическая печать нужных документов из Outlook;

…и многое, многое другое!

Роботы основываются на информации, полученной посредством электронного документооборота или распознанных сканов бумажных документов.

Они помогают значительно сокращать затраты на ведение бухгалтерского и управленческого учета, а также существенно повышают оперативность и качество работы. А еще — не устают, работая 24/7, не ходят в отпуск и на больничный и берегут самый ценный ресурс компании, освобождая наших специалистов от рутины, позволяя им с полной отдачей погружаться в работу на более ответственных участках, развиваться в профессии и приносить бизнесу максимум пользы.

Один из главных плюс роботов — возможность управлять приложениями через стандартный пользовательский интерфейс. Они не требуют каких-либо специальных настроек обычного программного обеспечения, взаимодействуя с офисными приложениями так же, как это делает человек. Только более четко, быстро и дешево.

Роботы-помощники для бухгалтерии и их бизнес-эффекты

Бесплатный вебинар 18 апреля 11:00 (МСК)

В качестве наиболее очевидных и быстрых бизнес-эффектов стоит отметить следующие:

  • Снижение количества ошибок, штрафов и других спровоцированных «человеческим фактором» рисков и сокращение связанных с ними финансовых потерь.

  • Повышение качества бизнес-процессов: RPA позволяют корректировать их точечно, не трогая основные корпоративные системы.

  • Оптимизация трудозатрат и себестоимости операций: каждый из роботов способен сберегать от 0,5 до 5 FTE, при этом при грамотной настройке на 1 лицензии может последовательно работать множество процессов.

  • Оперативное внедрение — от 2 недель и невысокая стоимость — от 500 тыс. руб., т.е. меньше годового ФОТ одного сотрудника на стартовой позиции.

Дополнительно стоит отметить создание положительных бизнес-эффектов от внедрения технологий в компании, улучшение SLA и информационной безопасности при работе с конфиденциальными данными и доступами, которые наверняка оценят сотрудники различных подразделений, но бухгалтерии — в особенности.

К очевидным преимуществам RPA-систем можно отнести и то, что существует широкий ряд российских платформ для разработки роботов, которые параллельно с основными также решают стратегические задачи бизнеса по импортозамещению ПО. У них есть документация и поддержка на русском языке, так что интеграция системы в корпоративный контур проходит быстро, да и требования к работающим над проектом специалистам становятся не слишком жесткими.

Отечественные роботы хорошо работают с российскими системами бухгалтерского учета, «понимают» специфику принятого у нас документооборота. Что, конечно, очень важно, поскольку именно финансы (и, пожалуй, еще кадры) — кандидаты № 1 на роботизацию в организации любого масштаба и профиля. Именно на этих функциях благодаря роботизации может достигаться наиболее существенная экономия.

18 апреля «Северсталь – Центр Единого Сервиса» проведет бесплатный вебинар, где покажет реальные кейсы с использованием таких роботов, а наши специалисты ответят на все связанные с внедрением RPA вопросы.

Регистрируйтесь и рекомендуйте мероприятие своим коллегам и партнерам!

Особенно полезен вебинар будет:

  • Операционным и исполнительным директорам.

  • Финансовым директорам, их заместителям и менеджерам.

  • Главным бухгалтерам и сотрудникам бухгалтерии.

Безусловно, как и в любом деле, здесь важен опыт и знание деталей, но опытный интегратор все настроит так, чтобы ваши роботы максимально отвечали потребностям именно вашей компании, так сказать, «влились в коллектив».

Фактически вы приобретете нового «многорукого» и «многомозгого» члена команды, который будет «играть» на вашей стороне, а его главной задачей и смыслом «жизни» будет выигрывать для вас самые важные в непростых экономических условиях ресурсы: время, деньги и человеческую продуктивность, «двигающую горы», решающую стратегически значимые для компании задачи и создающую реальную стоимость бизнеса.

Роботы-помощники для бухгалтерии и их бизнес-эффекты

Бесплатный вебинар 18 апреля 11:00 (МСК)

Реклама: ООО «Северсталь – Центр Единого Сервиса», ИНН 7604162536, erid: LjN8K1JvT

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