Как бухгалтеру выкроить время для профессионального и карьерного роста

О выборе в пользу сотрудничества вместо противостояния и о том, как важно выбирать себя.

Налоговое законодательство постоянно меняется, так что бухгалтерам необходимо не только вести рутинную работу, но и непрерывно совершенствоваться. Однако, посвящение всей своей энергии ведению рутинных операций порой не позволяет сосредоточиться на профессиональном развитии, на повышении квалификации, на освоении новых знаний и навыков, а значит — для создания дополнительных карьерных возможностей и усиления своей ценности для бизнеса.

Отличная возможность освободить время для профессионального роста в такой ситуации — аутсорсинг. Передача внешнему провайдеру рутинных функций по бухгалтерскому и налоговому учету не означает отказ от контроля над финансовой стратегией со стороны компании.

Глобальные решения в сфере финансового планирования, определения налоговой политики и контроля за финансовыми потоками остаются прерогативой главного бухгалтера, отвечающего за качество учета. При желании верифицирует отчетность именно он — хранитель корпоративных финансов на стороне заказчика. Несмотря на то, что подготовлено все командой специалистов самого высокого класса, главный бухгалтер в этом случае выступает, фактически, бизнес-заказчиком, устанавливающим «правила игры» даже в том случае, когда его участие в формировании и проверке отчетности будет заключаться лишь в «нажатии кнопки в 1С».

По сути, аутсорсинг лишь выступает дополнительным инструментом, освобождающим и самого главного бухгалтера, и его команду от рутинной работы, позволяя сосредоточиться на стратегических задачах и управленческих решениях.

Отдельный бонус — снижение спровоцированных человеческим фактором рисков, оптимизация фонда оплаты труда и повышение эффективности финансового блока в целом. В результате главный бухгалтер становятся еще более ценными специалистами для компании и может эффективно решать стратегические задачи, что делает его настоящей звездой в глазах руководства и бенефициаров бизнеса. А ценность провайдера — его ответственность и качество подготовленных в срок отчетов — остаются как бы за скобками.

В то же время, передача провайдеру функций бухгалтерского и налогового учета и отчетности — это выбор в пользу:

Освобождения от рутины и концентрации на приоритетах бизнеса. Вы сможете сосредоточиться на более сложных и интересных задачах, связанных с совершенствованием процессов и систем; на анализе финансовой информации, оптимизации стратегически важных направлений и разработке дополнительных, которые принесут компании пользу

Возможности для развития и повышения квалификации. Аутсорсинг — это время на посещение курсов и конференций, активного участия в жизни профессионального сообщества за пределами корпоративного, на чтение специальной литературы и в дальнейшем — продвижения по карьерной лестнице, создания собственных статей, тем выступлений и личного бренда благодаря прокаченной экспертности

Снижения рисков. Профессионализм опытом и успешными кейсами команды, а также ЕКС на стороне провайдера минимизируют риски претензий со стороны налогового органа, проверок и штрафов

«Северсталь – Центр Единого Сервиса» — это надежный партнер, готовый взять на себя рутинную работу по бухгалтерскому и налоговому учету, освобождая для вас самый главный ресурс — время.

Мы не только опираемся на опыт команды из более чем 1300 специалистов, но и используем передовые программные решения для эффективной организации учета, поэтому нам можно доверить:

Диагностику процессов на предмет их оптимальности — нет ли избыточного количества шагов или согласующих лиц на каком-либо из этапов формирования отчетности.

Ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с действующим законодательством.

Подготовку и сдачу отчетности в профильные органы государственной власти в установленные сроки.

Консультирование по вопросам налогового права и взаимодействия с налоговым органом.

Разработку оптимальной налоговой политики компании или наоборот, поиск интересных, хотя и высокорисковых зон роста, а также выбор тех или иных методик и подходов к налоговому планированию, которые будут максимально отвечать потребностям конкретного бизнеса и его стратегии.

Подводя итоги, аутсорсинг бухгалтерского и налогового учета — это выгодные инвестиции в профессиональное развитие. Доверьте нам рутину и сосредоточьтесь на своей карьере!

Напишите нам, чтобы получить презентацию с кейсами по аутсорсингу бухгалтерских функций или задать вопрос о других продуктах и услугах!

Налоговый учет и налоговая отчётность Аутсорсинг налогового учёта и отчётности от Северсталь — ЦЕС позволяет оптимизировать вашу налоговую нагрузку и способствует минимизации рисков Оставить заявку

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