Удостоверяющий центр Контура: обзор возможностей

Рассказываем, какие еще возможности доступны клиентам УЦ Контура.
Что такое Удостоверяющий центр Контура
Удостоверяющий центр Контура — организация, которая выдает сертификаты электронных подписей с 2003 года и непрерывно получает аккредитацию для этого.
Какие возможности предлагает УЦ Контура
Электронные подписи и консультации
УЦ выпускает и обслуживает сертификаты электронных подписей для многих задач и ролей. Помогает:
Юрлицам и ИП получить сертификат ЭП ФНС.
Физлицам — сертификат ЭП для рабочих и личных задач.
В Удостоверяющем центре Контура настройка компьютера для работы с электронной подписью происходит практически автоматически. Если нужна дополнительная консультация, пользователи обращаются к экспертам УЦ и при их поддержке работают на порталах.
Консультации происходят по телефону или удаленному подключению к ПК. Кроме настройки компьютера, установки электронной подписи и устранению неполадок пользователи нередко советуются с экспертами по законодательным вопросам и этапам сдачи отчетности.
Сервисы для управления сертификатами подписей и МЧД
Чтобы компаниям было проще, быстрее и одновременно безопасно подписывать документы, Контур разработал комплекс сервисов.
Так в сервисе Контур.Доверенность можно создать МЧД (машиночитаемые доверенности) — инструмент для наделения полномочиями сотрудников. Решение позволяет подписывать МЧД, регистрировать их в разных системах хранения доверенностей: в распределенном реестре ФНС, приемных комплексах ФНС и СФР. А также отзывать и контролировать сроки действия.
Также у УЦ есть решение для мобильного подписания, которое позволяет обмениваться подписанными документами без компьютера с помощью ЭП и технологии NFC. А также личный кабинет для юрлиц, в котором можно контролировать и управлять сертификатами сотрудников.
Решения для корпоративных клиентов
Кроме этого у УЦ Контура есть Корпоративный центр регистрации (КЦР). С КЦР сертификаты сотрудникам выдаются прямо на рабочем месте под контролем ответственных за этот процесс.
Возможности КЦР:
Выдача сертификатов
На рабочих местах, например в офисе
Подтверждение личности там, где удобно: в офисе вашей компании или в ближайшем офисе Контура (вариант подойдет удаленным сотрудникам)
Выдача сертификатов для многих целей
Управление
Работа с сертификатами разных юрлиц в одном пространстве
Своевременное продление сертификатов и беспроблемный отзыв (например, при увольнении сотрудника)
Совместная работа
Настройка доступов к действиям в сервисе
Настройка доступов к разным юрлицам
Работа с МЧД
Информация о действующих МЧД на сотрудников еще до выпуска сертификата
Проверка актуальности доверенностей
Получение предупреждений об отзыве
По времени получение сертификата ЭП в среднем занимает 1 день. Выпуск через КЦР ускоряет этот процесс: сотрудникам не нужно отвлекаться от рабочих задач и посещать удостоверяющий центр, так как сертификат выдают непосредственно по месту нахождения.
Больше чем электронные подписи
Быстро настроим компьютер, поможем в торгах и на порталах отчетности. Подключим к сервисам для управления МЧД и сертификатами
Пять причин выбрать УЦ Контура
Удобные сервисы. Управление сертификатами ЭП и МЧД доступно в браузере или через API.
Помощь в отчетности и торгах. Контур оказывает экспертную поддержку на всех этапах.
Оперативность. При наличии действующего сертификата ЭП УЦ Контура выпустит новый онлайн за пару часов. Использовать ЭП можно сразу после выпуска.
Забота о клиентах 24/7. Сотрудники УЦ отвечают на вопросы круглосуточно — в чате и по телефону.
Широкая сеть офисов. У Контура более 6000 центров обслуживания.
Сертификаты подписи УЦ Контура принимают госорганы и торговые площадки. Чтобы выбрать подходящее решение, оставьте заявку: представители Контура проконсультируют по всем вопросам и помогут с выбором.
