Удостоверяющий центр Контура: обзор возможностей

Выдачей сертификатов электронной подписи занимаются специальные организации — удостоверяющие центры (УЦ). Один из них — УЦ Контура, с которым легко получить сертификат подписи для сотрудников и физлиц, а еще управлять электронными доверенностями и участвовать в закупках, а также получать экспертную поддержку по работе с сертификатом в разных ситуациях.

Рассказываем, какие еще возможности доступны клиентам УЦ Контура.

Что такое Удостоверяющий центр Контура

Удостоверяющий центр Контура — организация, которая выдает сертификаты электронных подписей с 2003 года и непрерывно получает аккредитацию для этого.

Какие возможности предлагает УЦ Контура

Электронные подписи и консультации

УЦ выпускает и обслуживает сертификаты электронных подписей для многих задач и ролей. Помогает:

В Удостоверяющем центре Контура настройка компьютера для работы с электронной подписью происходит практически автоматически. Если нужна дополнительная консультация, пользователи обращаются к экспертам УЦ и при их поддержке работают на порталах.

Консультации происходят по телефону или удаленному подключению к ПК. Кроме настройки компьютера, установки электронной подписи и устранению неполадок пользователи нередко советуются с экспертами по законодательным вопросам и этапам сдачи отчетности.

Сервисы для управления сертификатами подписей и МЧД

Чтобы компаниям было проще, быстрее и одновременно безопасно подписывать документы, Контур разработал комплекс сервисов.

Так в сервисе Контур.Доверенность можно создать МЧД (машиночитаемые доверенности) — инструмент для наделения полномочиями сотрудников. Решение позволяет подписывать МЧД, регистрировать их в разных системах хранения доверенностей: в распределенном реестре ФНС, приемных комплексах ФНС и СФР. А также отзывать и контролировать сроки действия.

Также у УЦ есть решение для мобильного подписания, которое позволяет обмениваться подписанными документами без компьютера с помощью ЭП и технологии NFC. А также личный кабинет для юрлиц, в котором можно контролировать и управлять сертификатами сотрудников.

Решения для корпоративных клиентов

Кроме этого у УЦ Контура есть Корпоративный центр регистрации (КЦР). С КЦР сертификаты сотрудникам выдаются прямо на рабочем месте под контролем ответственных за этот процесс.

Возможности КЦР:

Выдача сертификатов

На рабочих местах, например в офисе

Подтверждение личности там, где удобно: в офисе вашей компании или в ближайшем офисе Контура (вариант подойдет удаленным сотрудникам)

Выдача сертификатов для многих целей

Управление

Работа с сертификатами разных юрлиц в одном пространстве

Своевременное продление сертификатов и беспроблемный отзыв (например, при увольнении сотрудника)

Совместная работа

Настройка доступов к действиям в сервисе

Настройка доступов к разным юрлицам

Работа с МЧД

Информация о действующих МЧД на сотрудников еще до выпуска сертификата

Проверка актуальности доверенностей

Получение предупреждений об отзыве

По времени получение сертификата ЭП в среднем занимает 1 день. Выпуск через КЦР ускоряет этот процесс: сотрудникам не нужно отвлекаться от рабочих задач и посещать удостоверяющий центр, так как сертификат выдают непосредственно по месту нахождения.

Больше чем электронные подписи

Быстро настроим компьютер, поможем в торгах и на порталах отчетности. Подключим к сервисам для управления МЧД и сертификатами

Пять причин выбрать УЦ Контура

  • Удобные сервисы. Управление сертификатами ЭП и МЧД доступно в браузере или через API.

  • Помощь в отчетности и торгах. Контур оказывает экспертную поддержку на всех этапах.

  • Оперативность. При наличии действующего сертификата ЭП УЦ Контура выпустит новый онлайн за пару часов. Использовать ЭП можно сразу после выпуска.

  • Забота о клиентах 24/7. Сотрудники УЦ отвечают на вопросы круглосуточно — в чате и по телефону.

  • Широкая сеть офисов. У Контура более 6000 центров обслуживания.

Сертификаты подписи УЦ Контура принимают госорганы и торговые площадки. Чтобы выбрать подходящее решение, оставьте заявку: представители Контура проконсультируют по всем вопросам и помогут с выбором.

