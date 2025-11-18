Удостоверяющий центр Контура: обзор возможностей

Какие возможности предлагает УЦ Контура

Электронные подписи и консультации

Консультации происходят по телефону или удаленному подключению к ПК . Кроме настройки компьютера, установки электронной подписи и устранению неполадок пользователи нередко советуются с экспертами по законодательным вопросам и этапам сдачи отчетности.

В Удостоверяющем центре Контура настройка компьютера для работы с электронной подписью происходит практически автоматически. Если нужна дополнительная консультация, пользователи обращаются к экспертам УЦ и при их поддержке работают на порталах.

УЦ выпускает и обслуживает сертификаты электронных подписей для многих задач и ролей. Помогает:

Сервисы для управления сертификатами подписей и МЧД

Чтобы компаниям было проще, быстрее и одновременно безопасно подписывать документы, Контур разработал комплекс сервисов.

Так в сервисе Контур.Доверенность можно создать МЧД (машиночитаемые доверенности) — инструмент для наделения полномочиями сотрудников. Решение позволяет подписывать МЧД, регистрировать их в разных системах хранения доверенностей: в распределенном реестре ФНС, приемных комплексах ФНС и СФР. А также отзывать и контролировать сроки действия.

Также у УЦ есть решение для мобильного подписания, которое позволяет обмениваться подписанными документами без компьютера с помощью ЭП и технологии NFC. А также личный кабинет для юрлиц, в котором можно контролировать и управлять сертификатами сотрудников.