Ежегодная конференция «Бухгалтерские новшества–2026» от Контур.Экстерна

Лимиты доходов для уплаты НДС на УСН планируют снизить до 10 млн руб. год и для применения ПСН снижаются до 10 млн руб. год. При этом председатель правительства Михаил Мишустин 6 ноября заявил , что лимит дохода для освобождения от уплаты НДС на УСН будет снижаться постепенно.

Планируется, что основная ставка НДС с 2026 года будет составлять 22% (законопроект № 1026190-8).

Налоговая реформа 2026: дайджест новшеств для бухгалтера

Минфин представил законопроект № 1026190-8 с обширными изменениями в Налоговый кодекс, которые начнут действовать с 2026 года. Ниже — основные новшества, которые планируется ввести. Пока поправки еще не приняты окончательно, но знать о них важно заранее, чтобы быть готовыми к нововведениям.

Новая ставка НДС и ее применение

С 1 января 2026 года основная ставка НДС может повыситься с 20% до 22% (расчетная — 22/122). Для операций по ставкам 0% и 10% изменений нет. Если компания заключила долгосрочные договоры, важно проверить, как в них прописана цена — указано ли, что она включает НДС. При необходимости следует оформить с контрагентами дополнительные соглашения, где прямо зафиксировано увеличение стоимости из-за роста ставки налога. Если партнер откажется менять цену, разницу в сумме НДС придется уплатить в бюджет за счет собственных средств. Если предоплата поступила в 2025 году, а отгрузка произошла уже в 2026, с аванса НДС начисляют и принимают к вычету по ставке 20/120, а при реализации — по 22%. Если же товар был отгружен в 2025 году, но счет-фактура выставлена в 2026, налог считают по ставке 20% — на дату отгрузки. При частичных поставках ставка зависит от момента реализации: к операциям, прошедшим после 1 января 2026 года, применяется 22%, к предыдущим — 20%.

УСН и НДС: кто теряет право на освобождение

С 2026 года планируют ввести новые критерии для освобождения от уплаты НДС бизнеса на упрощенке. Право не платить НДС сохраняют только те организации и предприниматели, у которых доход за календарный год не превышает 10 млн рублей. Сейчас в правительстве обсуждается повышение этого порога до 20 млн рублей — но только на 2026 год. В 2027 году порог хотят снизить до 15 млн рублей, а в 2028 — до 10 млн рублей. Если по итогам 2025 года выручка превысила установленный порог, с 1 января 2026 года компания автоматически теряет право на освобождение и обязана исчислять НДС. Для пользователей упрощенной системы налогообложения важно заранее оценить доходы за 2025 год. Если новый лимит будет превышен, придется уплачивать НДС. При этом для корректного учета нужно будет оформлять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж, а также сдавать декларации по НДС.

Патентная система: снижение лимита доходов и новые ограничения по видам деятельности

Если поправки будут приняты, то с 1 января 2026 года ИП смогут применять патентную систему налогообложения при условии, что их доход за 2025 год не превысил 10 млн рублей. Сейчас лимит составляет 60 млн рублей, то есть порог снижается сразу в шесть раз (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК). Если предприниматель в 2026 году заработает по патенту больше 10 млн рублей, он утратит право на ПСН и будет обязан перейти на общий режим или на УСН. Налог в этом случае нужно пересчитать с начала действия патента. При совмещении ПСН с УСН учитываются все поступления по тому и другому спецрежиму. Если патент применяется вместе с ОСНО или ЕСХН, лимит считают только по доходам деятельности на патенте. Перечень видов деятельности для патента также сокращается. С 2026 года планируют исключить из списка «патентных»: услуги сторожей, вахтеров, охранников и уличных патрулей;

розничную торговлю через стационарные объекты.

